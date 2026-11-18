Dva roky opakuje stejné jméno. Alex Pereira, brazilská hvězda UFC a bývalý šampion polotěžké váhy do 93 kg, mluví o přechodu do boxu, jako by stačilo nazout rukavice a ukázat prstem na soupeře. Ukázal na Oleksandra Usyka, 39letého ukrajinského boxera s bilancí 25-0-0 a 16 výhrami knockoutem. Mezitím uvolnil pás, přesunul se do těžké váhy a v červnu 2026 prohrál s Cirylem Ganem. Redakce MMAmag proto otevřela veřejně dostupný vzorový kontrakt Zuffy, firmy, která stojí za UFC.
Jméno, které Pereira opakuje už dva roky
Poslední veřejnou verzi toho plánu přinesl 18. října 2025 bulharský server MMA.bg, který Pereiru cituje bez odkazu na původní rozhovor: „Určitě budu boxovat. Jasně jsem řekl, že to je to, co chci. Nejde jen o peníze. Mám rád výzvy. Chci být nejlepší“. Z citace plyne jediné jisté: chce to on.
Nový nápad to není. Stejné jméno vytáhl už dvakrát předtím.
|Kdy
|Kde to zaznělo
|Co k boxu s Usykem řekl
|31. 1. 2025
|Jaxxon Podcast, přes MMA Fighting
|box opravdu chce, ale je pod smlouvou UFC a neví, jak by to šlo
|18. 2. 2025
|rozhovor s Markem Bourisem, Sydney
|jako šampion chce šampiona, Usykovo jméno dává smysl
|18. 10. 2025
|MMA.bg, původní rozhovor neuveden
|„Určitě budu boxovat“. Nejde prý jen o peníze
Hlučnější, ale menší nabídka přišla v červenci 2024 od Jakea Paula hned po jeho knockoutu Mikea Perryho. Usyk v rozhovoru pro TNT Sports 13. února 2025 připustil, že by proti Pereirovi mohl jít exhibiční zápas. Žádná organizace ani promotér ale k 18. listopadu 2026 nic takového neoznámili. Klíč od těch dveří drží firma, se kterou má Pereira podepsáno, a v jejím vzorovém kontraktu se box jmenuje výslovně.
O jeho boxu rozhoduje někdo jiný
Ve vzorovém kontraktu Zuffy, do kterého redakce MMAmag nahlédla v kongresovém materiálu na GovInfo, stojí v článku 3.5, že promotér má výhradní právo propagovat všechny zápasy bojovníka a že bojovník se nesmí účastnit boxu ani jiných bojových soutěží, pokud to smlouva výslovně nepovolí. Článek 3.6 připouští u bojovníka, který zrovna není šampionem UFC, výjimku jen s předchozím písemným souhlasem Zuffy. Ta ho může odmítnout podle vlastního uvážení.
Článek 4.2 přidává past pro vítěze: kdo je v době konce smlouvy šampionem, tomu se termín automaticky protahuje o rok, nebo o tři zápasy pod Zuffou, podle toho, co skončí později. Jde o veřejný vzorový dokument, ne o Pereirovu smlouvu. Její znění veřejné není.
Že o tom nerozhoduje on, říká Pereira sám. Podle BBC Sport z 6. března 2025 odpověděl na otázku po Usykovi tak, že to nezáleží na něm, ale na UFC. Šéf UFC Dana White se k přesunům bojovníků do boxu vyjádřil v pořadu The Pat McAfee Show, odkud ho MMA Fighting 6. března 2025 cituje slovy „doslova nechci nic takového vidět“. I kdyby ale souhlas ležel na stole, zbývá otázka, co Pereira v rukavicích doopravdy umí.
Jeden zápas v rukavicích proti bilanci 25-0
V boxerské databázi BoxRec redakce MMAmag dohledala jediný Pereirův profesionální zápas v boxu: 17. června 2017 v brazilské Sorocabě porazil Marcela de Souzu Cruze technickým knockoutem ve 3. kole ze čtyř v čase 0:58. Pro oba to byl profesionální debut a Pereira tehdy vážil 90,7 kg (200 liber).
Usyk má podle BoxRecu 25 výher bez porážky a 16 knockoutů. Hlavní pásy těžké váhy ale v listopadu 2026 drží jiní muži: u WBC je veden Agit Kabayel, u WBO Daniel Dubois a u IBF Filip Hrgović.
A ještě jedna věc stojí mezi slovy a ringem. Po výhře na UFC 320, 4. října 2025 v Las Vegas, kde Magomeda Ankalajeva zastavil už v čase 1:20 prvního kola, Pereira na setkání s fanoušky v Riu řekl, že rentgen i magnetická rezonance ukázaly frakturu v chodidle a že neví, jak dlouho potrvá zotavení. Jde o jeho vlastní popis, ne o lékařskou zprávu. Důvod, proč tahle představa nezmizela ani po dvou letech opakování, se dá vyčíslit v korunách.
Čím si box kupuje hvězdy z klece
ANALÝZA
Kvůli jednomu srpnovému večeru v Las Vegas. Když Conor McGregor 26. srpna 2017 boxoval s Floydem Mayweatherem, nevadská atletická komise zveřejnila garantované výplaty: McGregor 665 milionů Kč (30 milionů dolarů), Mayweather 2,2 miliardy Kč (100 milionů dolarů). Částky přenesl MMA Fighting a jde o garantovaný základ podle komise, ne o finální příjem bojovníků.
Od té doby se obě branže obchodně přiblížily. Mateřská TKO Group Holdings oznámila 5. března 2025 nový boxerský projekt ve spolupráci s Turkim Alalshikhem a firmou Sela a Pereira podle MMA Fighting právě na tohle sbližování v březnu 2025 poukazoval, když mluvil o Usykovi.
Dokud je souhlas podmínkou, je Pereirova výzva hlavně vyjednávací pozice. Z oficiálního žebříčku UFC, který redakce MMAmag prošla k 18. listopadu 2026, plyne, že třetí místo polotěžké váhy patří Jiřímu Procházkovi, českému bojovníkovi s bilancí 32-6-1, jenž na UFC 327 prohrál knockoutem s Carlosem Ulbergem. Každý měsíc, kdy se hvězdná jména dívají směrem k ringu, je pro divizi o něco volnější vzduch nahoře. A klíč od zlatých dveří pořád leží na stole někoho jiného.
ZDROJE
- GovInfo, Promotional and Ancillary Rights Agreement (vzor Zuffa), čl. 3.5 a 3.6 na str. 49, čl. 4.2 na str. 50
- MMA.bg, 18. 10. 2025
- MMA Fighting, 31. 1. 2025 (Jaxxon Podcast), 18. 2. 2025 (rozhovor s Markem Bourisem), 6. 3. 2025 (Pat McAfee Show, UFC 313 media day), 28. 8. 2017 (salary information nevadské komise), zpráva o Pereirově zranění
- BBC Sport, 6. 3. 2025
- TNT Sports, 13. 2. 2025
- AP: UFC 320 (4. 10. 2025), UFC 327 a uvolnění titulu, prohra s Cirylem Ganem (červen 2026)
- BoxRec: zápas Pereira vs. Marcelo de Souza Cruz, profil Oleksandra Usyka
- WBC ratings listopad 2026, IBF champions, WBO male champions
- TKO Group Holdings, 5. 3. 2025
- Oficiální žebříček UFC, ČNB kurzovní lístek
METODIKA Redakce MMAmag pracovala s veřejně dostupným vzorovým kontraktem Zuffy z kongresového materiálu na GovInfo (čl. 3.5 a 3.6, str. 49; čl. 4.2, str. 50), se záznamem zápasu na BoxRecu, s oficiálním žebříčkem UFC a s ratingy WBC, WBO a IBF ke dni 18. listopadu 2026. Vzorový dokument není Pereirova smlouva, jejíž znění veřejné není, a primární záznam citace z 18. října 2025 se nepodařilo dohledat, proto je uvedena přes server MMA.bg a překlad z bulharštiny je redakční. Do přepočtu vstoupily dvě hodnoty z přenosu salary information nevadské atletické komise, 30 000 000 USD a 100 000 000 USD, kurzem 22,182 Kč za dolar podle posledních dostupných dat ČNB s platností k 16. listopadu 2026. Popis zranění vychází výhradně z Pereirova vlastního vyjádření, délku pauzy ani oficiální sdělení UFC nebo jeho týmu se dohledat nepodařilo, stejně jako aktuální vyjádření Dany Whitea přímo k zápasu Pereira–Usyk či oficiální Pereirovu výplatu z UFC. Článek nezahrnuje srovnání s Pereirovými honoráři, protože pro ně chybí doložený zdroj, a k datu zpracování není oznámen zápas Pereira–Usyk ani Pereira–Paul.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek