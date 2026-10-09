Pepřenec s listy jako želvičky dorůstá jen 1,5 cm a visí z poličky jako živý náhrdelník. Drobná pokojovka vypadá, jako by ožila

Stačí ji postavit na hranu knihovny a během několika měsíců začne přepadat přes okraj. Na načervenalých stoncích, tenkých jako provázek, sedí jeden kulatý lístek za druhým. Každý má tmavě zelený podklad, světlé žilkování a v něm obrazec, který na první pohled připomíná krunýř malinké želvy. Z dálky působí jako hustý zelený závěs, zblízka spíš jako sbírka drobných zvířátek navlečených na šňůrce. Angličtina jí proto přezdívá „string of turtles“ (šňůrka želviček), čeští prodejci „želvičky“. Prověřili jsme, odkud tahle miniatura pochází, co v bytě skutečně potřebuje a kolik za ni v Česku zaplatíte.
Želví krunýře v miniatuře: proč listy Peperomia prostrata vypadají jako zvířátka
Botanicky jde o druh Peperomia prostrata z čeledi pepřovníkovitých, tedy o vzdáleného příbuzného pepře. Databáze
Plants of the World Online londýnských Kew Gardens ho vede jako uznaný druh, jehož domovem je Ekvádor. V přírodě roste jako epifyt, přichycený na kmenech a větvích ve vlhkém tropickém lese, ne v zemi. Popsán byl už roku 1879 v časopise Gardeners‘ Chronicle. Botanika ho tedy zná bezmála sto padesát let, do obýváků se ale dostal teprve nedávno.
Britská zahradnická společnost RHS uvádí, že kruhové listy dorůstají nanejvýš 1,5 centimetru v průměru. Jsou tmavě zelené a podél žilek je zdobí světlejší kresba. Univerzitní zahradnická databáze NC State je popisuje jako drobné, kulaté a sukulentní, s mramorováním v tmavě zelené, někdy až stříbřité či bělavé barvě. Právě tahle kombinace oblého tvaru a pravidelné mozaiky vytváří iluzi krunýře.
Podle nás stojí celé kouzlo rostliny na měřítku. Lístek menší než nehet na palci by sám o sobě zapadl. Když se jich ale na jednom stonku sejdou desítky, vznikne vzor, který oko čte jako řetízek. Lístky navíc stojí v různém úhlu ke světlu, takže se každý leskne trochu jinak. Výsledkem je dojem pohybu, jako by se po polici šinula malá karavana želviček.
Kvete taky, i když to málokdo ocení. Od jara do léta vyhání vzpřímené štíhlé klasy drobných hnědých kvítků, které připomínají myší ocásky. Ozdobou zůstávají listy.
Živý náhrdelník na poličce, skříni i v závěsném květináči
Tenké výhony nerostou vzhůru, poléhají a přepadají přes okraj nádoby. NC State uvádí, že u dospělé rostliny dosahují délky kolem 30 centimetrů, RHS počítá s celkovým rozpětím až půl metru. Výška přitom zůstává skromná. Rostlina se rozrůstá do délky převisu, zatímco charakter listů zůstává stejný. Kdo si koupí drobnou želvičku, bude mít i za pár let drobnou želvičku, jen s delším závojem.
Kam ji tedy umístit? Nabízí se několik míst:
polička nebo knihovna: výhony splývají přes hranu a zdobí i pohled zespodu, horní deska skříně: vytvoří zelenou obrubu, pokud k ní dopadá dost světla, závěsný květináč: RHS ho u tohoto druhu přímo doporučuje, aerárium nebo skleněná nádoba: pražská Zahrada na niti zmiňuje právě aerária jako místo, kde rostlina vynikne nejvíc.
Skleněné nádoby jí svědčí z prostého důvodu. Pochází z vlhkého tropického prostředí a uvnitř skla se drží vlhkost, kterou běžný obývák v zimě nenabídne. RHS doporučuje malé tropické peperomie do terárií a lahvových zahrad právě kvůli vlhké atmosféře.
Srovnání s populárním řetězem perel (Curio rowleyanus) dobře ukazuje, v čem se želvičky liší. Řetěz perel pochází z vyprahlých oblastí jižní Afriky, výhony mu narostou až do 90 centimetrů, vlhko a mokré listy nesnáší a podle RHS je jedovatý. Peperomia prostrata zůstává kompaktnější, vlhčí vzduch vítá a do bytu s domácími mazlíčky se hodí výrazně lépe.
VIDEO Péče o želvičky: světlo, zálivka a vlhkost v českém bytě
RHS řadí peperomie mezi adaptabilní, obvykle nenáročné pokojovky vhodné i do menších bytů. Želvičky zvládne i začátečník. Jednu podmínku ale mají: nesnesou mechanické zalévání podle kalendáře. Vyplatí se vyměnit rutinu za pozorování.
Světlo. Ideální je jasné rozptýlené světlo, například východní nebo západní okno, případně místo kousek od jižního okna. Přímé letní polední slunce dokáže drobné lístky spálit. V hlubokém stínu se naopak stonky vytahují, řídnou a želví kresba bledne.
Zálivka. Tady leží největší riziko. Listy jsou dužnaté a vodu si ukládají, takže přemokření snášejí hůř než krátké sucho. RHS radí nechat substrát mezi zálivkami částečně proschnout a kontrolovat ho prstem. V létě budete v malém květináči zalévat častěji, v zimě, kdy růst zpomalí, výrazně méně. Voda nikdy nesmí stát v obalu.
Pozor na zrádnou zkratku: sukulentní listy z ní nedělají kaktus. Kew ji vede jako epifyt vlhkého tropického biomu, proto potřebuje víc vzdušné vlhkosti a méně ostrého slunce než pouštní rostliny. Dlouhé vysušování jí neprospívá.
Substrát a květináč. RHS doporučuje vzdušnou propustnou směs, třeba kompost pro kyselomilné rostliny smíchaný s perlitem a kůrou pro orchideje. Postačí i běžný substrát pro pokojovky s přídavkem perlitu. Velký květináč „do zásoby“ je chyba, protože přebytečná zemina drží vodu a kořeny pak hnijí.
Teplo a vlhkost. Český obchod Pokojovky ze severu uvádí rozmezí 18 až 24 °C. Na topnou sezonu je potřeba se připravit, protože suchý vzduch od radiátoru jí škodí. Pomůže zvlhčovač, podmiska s mokrými oblázky nebo přestěhování do světlé koupelny.
Hnojení. RHS pro peperomie doporučuje od dubna do října každé dva týdny poloviční dávku tekutého hnojiva, česká prodejna radí hnojit jednou měsíčně. Bezpečná cesta vede uprostřed: slabší dávky od jara do podzimu, v zimě pauza.
Když se rostlině nedaří, prozradí to sama:
Příznak Pravděpodobná příčina Co udělat Žluté, opadávající listy přelití, hniloba kořenů nechat proschnout, zkontrolovat odtok, přesadit do vzdušnější směsi Hnědnoucí listy suchý vzduch, blízkost topení zvýšit vlhkost, odsunout od radiátoru Dlouhé řídké stonky, bledá kresba málo světla přesunout blíž k oknu na rozptýlené světlo Spálené skvrny ostré polední slunce stáhnout z přímého svitu Kolik stojí želvičky v Česku a komu se hodí
Vzácnost to žádná, v nabídce specializovaných e-shopů s pokojovkami se objevuje pravidelně. Mezi sběrateli drobných rostlin si ale drží pověst efektního kousku. Při kontrole v říjnu 2026 jsme našli tyto nabídky:
Obchod Velikost květináče Cena Dostupnost Zahrada na niti 6 cm 200 Kč skladem Tropickepokojovky.cz 9 cm 250 Kč skladem PěstujSám.cz 11 až 12 cm 219 Kč vyprodáno, brzy dostupné
Počítejte tedy zhruba s 200 až 250 Kč podle velikosti. Za cenu kytice tak získáte rostlinu, která při dobré péči vydrží roky a každou sezonou přidá další centimetry převisu.
Majitele zvířat potěší, že americká organizace
ASPCA vede převislou peperomii jako netoxickou pro psy i kočky. U malých dětí podobný autoritativní záznam chybí, proto doporučujeme běžnou opatrnost. Drobné lístky snadno skončí v puse a křehké výhony se lehce utrhnou, takže rostlina patří spíš výš na polici.
Podle nás se želvičky nejlépe hodí lidem, kteří chtějí v bytě výrazný detail a baví je rostlinu pozorovat: sáhnout do substrátu, posunout květináč za světlem, v zimě pohlídat vlhkost. Kdo zalévá jednou týdně bez rozmyslu, udělá lépe se šplhavnicí (potosem).
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková