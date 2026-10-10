Pepek námořník skutečně existoval, tvrdí svědectví z Illinois. Místo špenátu pil bourbon a rád se pral

Kreslený Pepek námořník získával sílu ze špenátu a sloužil na lodi. Jeho skutečná předloha, illinoiský barman Frank Fiegel, ale moře nikdy neviděl. Muž z rodiny polských emigrantů proslul jako rváč, popíjel převážně bourbon a svou kukuřičnou dýmku odkládal jen zřídka.
Hrdina z místního hostince
Elzie Crisler Segar představil postavu Pepka námořníka poprvé v lednu roku 1929 v komiksu Thimble Theatre. Kreslený hrdina s dýmkou, jedním okem a výraznou bradou původně vznikl jen pro jedinou epizodu. Čtenáři si ho však oblíbili natolik, že se brzy stal hlavní postavou celé série.
Podle obyvatel města Chester ve státě Illinois stál Segarovi modelem místní barman a dělník Frank Fiegel, kterému lidé přezdívali Rocky. Fiegel měřil přibližně 180 centimetrů, vážil 79 kilogramů a proslul častými potyčkami v místních podnicích. Stejně jako komiksová postava měl jen jedno oko, hranatou čelist a v ústech neustále držel kukuřičnou dýmku.
Na rozdíl od kresleného hrdiny ale Fiegel nikdy nesloužil na lodi. Fyzickou sílu nezískával ze špenátu, ale podle vzpomínek místních obyvatel popíjel převážně bourbon. Přes svou pověst rváče měl rád děti. Podle pamětníků je často chránil před šikanou a rozdával jim drobné mince nebo sladkosti. Jedním z těchto dětí byl i budoucí karikaturista Segar.
Polské kořeny rodu Figielů
Frank Fiegel se narodil v roce 1868. Jeho rodiče Anna a Bartłomiej pocházeli z polského města Czarnków. Po emigraci do Spojených států amerických si rodina původní příjmení Figiel upravila do podoby Fiegel, aby lépe odpovídalo anglické výslovnosti.
Osobní život Franka Fiegela se od komiksového příběhu výrazně lišil. Nikdy se neoženil a většinu života strávil v domě se svou matkou. Neměl stálé zaměstnání a živil se převážně příležitostnou fyzickou prací nebo výpomocí v barech.
V Segarově komiksu se objevily i další reálné postavy z Chesteru. Předlohou pro Pepkovu přítelkyni Olive Oyl se stala majitelka místního obchodu s potravinami Dora Paskel. Byla nápadně vysoká, velmi hubená a vlasy nosila stažené do drdolu. Postavu milovníka hamburgerů Wimpyho zase inspiroval J. William Schuchert, korpulentní manažer místního divadla, u kterého Segar v mládí pracoval jako osvětlovač.
Rozpory ohledně autorství
Karikaturista Segar zemřel na leukémii v roce 1938 ve věku čtyřiceti tří let. Zda Frank Fiegel věděl o své komiksové slávě, nelze z historických pramenů jednoznačně určit. Deník St. Louis Post Dispatch otiskl po Segarově smrti Fiegelovu fotografii s informací, že právě on byl skutečným Pepkem. Někteří historikové, například Michael Brooks, tvrdí, že Segar posílal Fiegelovi pravidelně šeky jako poděkování. Jiní pamětníci z Chesteru naopak uvádějí, že se starý muž o spojitosti s komiksem nikdy nedozvěděl.
Sám Segar za svého života nikoho konkrétního jako předlohu pro Pepka námořníka nepotvrdil. Z toho pramení i druhá verze původu slavné postavy. Město Santa Monica v Kalifornii, kam se Segar přestěhoval v roce 1928, tvrdí, že postava vznikla na jejich molu. Zdejší obyvatelé věří, že kreslíře inspiroval norský rybář označovaný jako Santa Monica Olsen, který mluvil se silným přízvukem a vyprávěl neobvyklé historky z moře. Komiks s Pepkem námořníkem vyšel poprvé rok po Segarově příjezdu do Kalifornie.
Legendy z internetu
Kromě sporu o původní inspiraci se v souvislosti s Pepkem námořníkem objevují i další nepřesnosti. Po internetu často koluje fotografie britského námořníka s výrazně řezanými rysy a dýmkou. Muž na snímku ze září roku 1940 sloužil na bitevní lodi HMS Rodney. V britském námořnictvu strávil jednadvacet let a dosáhl hodnosti staršího námořníka. Ačkoliv se komiksové postavičce nápadně podobá a vysloužil si přezdívku Popeye, s původní kresbou z roku 1929 nemá nic společného.
Frank Fiegel zemřel v roce 1947. Byl pochován do neoznačeného hrobu na katolickém hřbitově Saint Mary ve městě Chester. Teprve v roce 1996 uspořádal oficiální fanklub Pepka námořníka sbírku a nechal na místo umístit náhrobní kámen. Ten kromě Fiegelova jména nese i původní Segarovu kresbu z roku 1929 a nápis potvrzující jeho roli při zrodu slavného hrdiny.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (military, culture.pl).