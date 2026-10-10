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Pepek námořník skutečně existoval, tvrdí svědectví z Illinois. Místo špenátu pil bourbon a rád se pral

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Předobrazem komiksového Pepka námořníka byl podle dobových záznamů illinoiský barman Frank Fiegel. Rád se pral, moře nikdy neviděl a jeho rodina pocházela z Polska.
Pepek námořník

Pepek námořník

Zdroj: FOTO:Willem van de Poll, CC0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 11:11

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