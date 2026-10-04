Pentagram je symbolem okultismu. Jeho původní význam byl ale zcela jiný

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Pentagram je symbolem okultismu. Jeho původní význam byl ale zcela jinýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Pěticípá hvězda nakreslená jedním tahem. To je pentagram. Symbol, kterému je přisuzována nejenom magická ochranná funkce. V dávné historii získal tento obrazec i mnoho dalších významů. Spojován je nejenom s okultismem, ale také se satanismem či s německou lidovou slovesností.
Pentagram je symbolem okultismu. Jeho původní význam byl ale zcela jinýZdroj: Nomad_Soul / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 04.10.2026 08:30
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