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Penta postaví u hlavního nádraží kancelářskou budovu za 2,9 miliardy, zabere ji Raiffeisenbank

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Poblíž pražského hlavního nádraží vyroste nová kancelářská budova za 2,9 miliardy korun. Developerská společnost Penta Real Estate ji postaví ve spolupráci s firmou Sudop,…
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budova, stavba, zvedací jeřáb, výložník, vícepodlažní budova, dům, stavba domu, nový dům, nocleh, bytová výstavba

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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