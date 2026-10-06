Penny Market v Telči má stavební povolení, stavba má začít za čtvrt roku

Firma plánuje zahájit výstavbu na začátku příštího roku. „V současnosti intenzivně pracujeme na nezbytných přípravných krocích před zahájením výstavby,“ uvedl Pavol Bucko, vedoucí stavebního oddělení a expanze Penny. „Podle aktuálního harmonogramu předpokládáme zahájení stavebních prací nejpozději v průběhu prvního čtvrtletí roku 2027 a těšíme se, až budeme moci novou prodejnu obyvatelům Telče představit," dodal.
Starosta Telče Vladimír Brtník (ODS) je dle vlastních slov velmi rád, že obchod právě v této lokalitě vznikne. Místní se ho na výstavbu supermarketu často ptali, radnice zároveň s Penny Marketem komunikovala a poskytovala veškerou součinnost. Na druhou stranu firma chce respektovat architekturu místa a stavbou jí co nejméně narušit.
Prodejna bude ze dřeva
Expandista firmy Penny Market Štěpán Špaček již dříve sdělil, že by mělo jít o přízemní budovu, parkoviště v přízemí budovy nepřipadá v úvahu, mělo by být na vedlejší ploše. Budova by měla být mít 740 metrů prodejní plochy, standard Penny Marketu je přitom devět set. „Jdeme na svůj limit, ale chceme tu být,“ okomentoval relativně malý prostor k vybudování obchodu Špaček.
Prodejní plocha má být ze dřeva, v patře pak bude zděná. Vzhled prodejny by měl kombinovat dřevo a antracitové provedení, v Telči s historickým jádrem na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO totiž dbají mimo jiné na estetickou stránku budov. Dřevo přitom bude z Vysočiny, konkrétně ze Ždírce nad Doubravou. Počítá se také s nabíječkami pro elektromobily, výhledově i s fotovoltaikou na střeše.
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V Telči fungují supermarkety Tesco a JMB, letos v létě diskutovali zastupitelé o polyfunkčním domě se supermarketem Billa v místě bývalého hotelu Růžek. Zastupitelka Hana Hajnová (Společně pro Telč – Piráti a Zelení) se zeptala, jestli Telč utáhne čtyři supermarkety. Zástupce investora Jiří Šerý vedení města ujistil, že projekt ekonomický význam má. „Pro nás je to příležitost postavit hezký dům. Proto jsme spolupracovali s místními projektanty, abychom tady v Telči nepostavili něco, co se vám nebude líbit, kolem čeho budete chodit a budete nadávat, to bychom nechtěli,“ řekl s tím, že kolaudace a otevření objektu má být v roce 2028. Tedy deset let poté, co šel k zemi známý hotel.