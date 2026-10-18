Peněženku i mobil nechte doma (2026): Tahle banka zkouší šílenou novinku, nově se platí nehtem

Na Slovensku možná brzy přibude k manikúře nečekaný bonus. Zákaznice odejde z nehtového studia s novou barvou a zároveň s platební kartou, kterou bude mít pořád u sebe. Slovenská spořitelna totiž zkouší placení, při kterém stačí přiložit k terminálu prst.
Šíleně to zní hlavně na první poslech. Pod lakem se totiž skrývá čip, který technicky funguje podobně jako ten na obyčejné platební kartě.
Švýcaři s nehtovou kartou začali dřív
Placení nehtem už nějakou dobu znají ve Švýcarsku. Tamní firma Smart Chip z města Sursee představila platební čip na nehet už v květnu 2025 a nanáší ho v proškolených nehtových studiích. Pro švýcarské zákazníky spolupracuje zhruba s patnácti bankami. V Německu je podporovaných bank zatím málo, a tak tam lidé čip většinou propojují přes zprostředkující kartu služeb Curve nebo Vim Pay.
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Na vývoji se podílel německý výrobce polovodičů Infineon a platební kartu do čipu převádí platforma Digiseq. Na stejné platformě stojí i pilotní provoz Slovenské spořitelny, o kterém banka informovala 9. října. Banka tím navazuje na prsteny, náramky a klíčenky, kterými její klienti platí už dnes.
Co čeká zákazníka v salonu
Slovenská spořitelna čipy sama prodávat nebude. Cesta k placení nehtem vypadá takto:
Čip budou nabízet specializované firmy. Nanesou vám ho v nehtovém salonu, nebo si koupíte sadu a zvládnete to doma sami. Na nehtu ho zakryje gel nebo lak, takže manikúra může mít jakoukoli barvu i ozdoby. Telefon přijde ke slovu jen jednou na začátku. Aplikaci od prodejce čipu si stáhnete do telefonu s Androidem nebo do iPhonu, načtete v ní čip a přiřadíte k němu svou kartu. Potom už můžete mobil nechat doma a platit i bez mobilních dat. Přečtěte si také: Pečujete o rodiče? Stát chystá 2 velké změny příspěvku na péči, Češi o nich zatím netuší
Když přiložíte nehet k telefonu jiného člověka, můžete mu předat i svou digitální vizitku nebo odkaz na profil na sociální síti.
Podle banky se novinka hodí hlavně pro sport a další chvíle, kdy každá věc v kapse překáží. Ocenit to mohou třeba lyžaři na sjezdovce, vodáci nebo tanečníci, kteří nechtějí mít v kapse nic, co by mohlo vypadnout. Kdy se čipy do studií dostanou a kolik budou stát, banka zatím neprozradila.
Proč čip vydrží jen pár týdnů
Největší slabinou je sama příroda. Nehet roste a čip se s ním pomalu posouvá ke špičce prstu, takže v praxi vydrží šest až devět týdnů. Kdo chodí na manikúru pravidelně, vymění ho při další návštěvě.
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Pojistku má v sobě i samotný čip. Tři měsíce jsou pro něj konečná, potom se kvůli bezpečnosti vypne a znovu zapnout už nejde. Než vám v salonu nanesou nový, ten starý fyzicky poškodí, aby byl nadobro nepoužitelný.
Jak čip chrání vaše peníze
Placení prstem v lidech přirozeně budí obavy. Základní ochranu dává malý dosah. Čip funguje bez baterie a probudí ho teprve pole čtečky, když k ní prst přiblížíte asi na dva centimetry. Banka proto vylučuje, že by člověk omylem zaplatil jen tím, že projde kolem pokladny.
Číslo vaší karty ani další bankovní data se do čipu vůbec nezapisují. Terminál od něj při placení dostane jen zašifrovaný zástupný kód, takzvaný token, který patří výhradně tomuto jednomu čipu. Ztráty ani krádeže se podle banky bát nemusíte, protože čip drží přímo na nehtu a nikdo ho z něj nenápadně nesundá. Plavání ani sprchování mu nevadí.
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Ještě odvážnější varianta se už několik let používá ve Švédsku, kde si část lidí nechala platební čip implantovat pod kůži. Na výměnu takového implantátu je ale potřeba menší zákrok, kdežto nehtovou verzi stačí obnovit při manikúře.
Kdy se dočkají Češi
Na tuzemský trh nehtové placení zatím nemíří. Česká spořitelna serveru E15 sdělila, že mezi svými klienty o takovou službu nyní nevidí zájem. Rozhodovat tak bude hlavně to, jestli si o novinku řeknou sami zákazníci. Pokud by poptávka přišla, banka prý zavedení zváží.
Do té doby zůstávají Čechům k bezkontaktnímu placení karty, telefony, chytré hodinky a u některých bank také platební prsteny nebo náramky.
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Zdroje: https://www.kb.cz/cs/podpora/mobilni-platby/platebni-zarizeni, https://www.startitup.sk/slovaci-budu-moct-platit-vlastnym-nechtom-novinka-nepotrebuje-mobil-ani-nabijanie-banka-spustila-testovanie/, https://touchit.sk/platenie-nechtom-slovenska-sporitelna-testuje-platobny-cip-ktory-nepotrebuje-bateriu/923122/, https://t3n.de/news/smart-chip-bezahlen-mit-dem-fingernagel-wie-ein-nfc-chip-das-kontaktlose-payment-bereichert-1737826/, https://www.nzz.ch/wirtschaft/bezahlen-mit-dem-fingernagel-schweizer-start-up-bringt-neuen-chip-auf-den-markt-ld.1884332, https://www.srf.ch/news/schweiz/neue-zahlungsmoeglichkeiten-mit-chip-auf-dem-fingernagel-das-zahlen-von-morgen, https://www.mesec.cz/clanky/voicebot-digitalni-identita-nebo-cip-v-ruce-maji-vsechny-technologicke-novinky-budoucnost/, https://www.e15.cz/finexpert/banky-a-ucty/velka-banka-testuje-novou-metodu-placeni-obejdete-se-bez-mobilu-i-hodinek-cip-nosite-primo-na-tele-1436564