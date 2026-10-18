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Peněženku i mobil nechte doma (2026): Tahle banka zkouší šílenou novinku, nově se platí nehtem

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Na Slovensku možná brzy přibude k manikúře nečekaný bonus. Zákaznice odejde z […]
Peněženku i mobil nechte doma (2026): Tahle banka zkouší šílenou novinku, nově se platí nehtem

Peněženku i mobil nechte doma (2026): Tahle banka zkouší šílenou novinku, nově se platí nehtem

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 18.10.2026 03:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

Web se zaměřuje na spotřebitelská témata, testy produktů a poradenství. Čtenáři zde najdou články o domácích spotřebičích, elektronice, potravinách, ale i o službách, financích či ochraně spotřebitele. Obsah upozorňuje na kvalitní výrobky, odhaluje slabiny některých produktů a přináší rady, jak...

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