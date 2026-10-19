Peňáz přišel o soupeře pro Třinec. Zraněný Polák vypadl z OKTAGONu 98 a do turnaje zbývá už jen 33 dní

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Peňáz přišel o soupeře pro Třinec. Zraněný Polák vypadl z OKTAGONu 98 a do turnaje zbývá už jen 33 dníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Organizace OKTAGON MMA zápas zrušila a slibuje náhradu, nové jméno ale zatím nemá. Oficiální web si navíc sám protiřečí a zmatek panuje i v tom, jak se zraněný bojovník vlastně jmenuje.
Peňáz přišel o soupeře pro Třinec. Zraněný Polák vypadl z OKTAGONu 98 a do turnaje zbývá už jen 33 dníZdroj: Foto: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Devin Andrews/Released - licence Public domain
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 19.10.2026 18:52
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