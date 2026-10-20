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Peklo v práci. S šikanou v zaměstnání má zkušenosti každý pátý Čech

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Dennívýzva
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Když se řekne šikana, většina lidí si vybaví školní chodbu, partu pubescentů a bezmocného spolužáka. Jenže ponižování, zesměšňování a vyčleňování z kolektivu nekončí posledním zvoněním. Své oběti si nachází i mezi dospělými – v kancelářích, na poradách i ve výrobních halách. Výsledkem může být ztráta sebevědomí, psychické vyčerpání i vyhoření.
Šikana

Šikana

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...

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