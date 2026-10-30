Pekla jsem už všelijaké moučníky, ale tenhle křehký koláč s jablky a skořicí podle babičky je naše rodinné zlato

Křehký koláč s jablky a skořicí je přesně tím typem pohostinného moučníku, který dokáže vteřinou vytvořit pocit pravé domácké pohody a pohladit po duši. Když do něj poprvé zaříznete nůž, objevíte dokonalou souhru křupavého, lístkujícího se korpusu a neuvěřitelně vláčné, medem propletené ovocné náplně.
Tento styl pečiva vychází z tradičních francouzských ovocných koláčů známých jako galette, které si získaly srdce pekařů po celém světě svou přirozenou krásou a rustikálním šarmem. Na rozdíl od klasických koláčů pečených ve formách nevyžaduje tento způsob žádné složité tvarování – okraje těsta se jednoduše nedbale přehnou přes ovocnou náplň. Tradice pečení jablečných moučníků se skořicí sahá v evropské gastronomii staletí zpátky, kdy si venkovské kuchařky předávaly recepty na křehká těsta z generace na generaci. Spojení zakysané smetany a studeného másla je pak osvědčeným tajemstvím, které těstu dodává výjimečnou vláčnost a nebesky jemnou strukturu.
Půvab tohoto receptu spočívá také v jeho neuvěřitelné přizpůsobivosti. Pokud zrovna nemáte po ruce jablka, můžete sáhnout po sladkých zralých hruškách, šťavnatých švestkách nebo lesním ovoci. Do jablečného základu se pro zintenzivnění chutí báječně hodí hrst nasekaných vlašských či lískových ořechů, rozinky namočené v kapce kvalitního rumu nebo špetka mletého hřebíčku a kardamonu. A pokud milujete netradiční chuťové kontrasty, můžete před pečením do náplně přisypat trochu strouhaného vyzrálého sýra, který sladkost jablek a skořice naprosto dokonalým způsobem pozvedne.
Mouku smíchejte se solí a cukrem. Přidejte studené máslo nakrájené na menší kousky a rychle zpracujte na drobenku. Přidejte zakysanou smetanu a vypracujte hladké těsto.
Z těsta vytvarujte kouli a zabalte ji do potravinářské fólie. Uložte ji alespoň na 2 hodiny do chladničky, aby máslo znovu ztuhlo a těsto se při pečení lépe propeklo. Díky odležení bude výsledný korpus křehký a příjemně máslový.
Jablka oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na tenčí plátky. Vložte je do mísy s vodou smíchanou s citronovou šťávou, aby během přípravy zbytečně nezhnědla. Poté je dobře sceďte a osušte.
Jablka promíchejte s medem, skořicí, citronovou kůrou a kukuřičným škrobem. Škrob pomůže zachytit část šťávy, kterou jablka při pečení uvolní, takže náplň nebude příliš řídká. Směs promíchejte opatrně, aby se plátky jablek nepolámaly.
Troubu předehřejte na 190 °C. Vychlazené těsto rozválejte na lehce pomoučené ploše do kruhového plátu a přeneste ho na plech vyložený pečicím papírem. Uprostřed ponechte dostatek místa pro náplň a okraj široký přibližně 5–6 cm.
Jablka rozložte do středu těsta a ponechte je lehce navrstvená. Okraj těsta postupně přehněte směrem ke středu, čímž vznikne nepravidelný rustikální vzhled. Těsto nepřitlačujte příliš pevně, aby zůstalo při pečení křehké.
Vejce rozšlehejte s trochou vody a potřete jím přehnuté okraje těsta. Povrch posypte krupicovým cukrem, který při pečení vytvoří jemně křupavou a zlatavou vrstvu. Koláč vložte do předehřáté trouby a pečte přibližně 35–40 minut dozlatova.
Upečený koláč nechte před krájením alespoň 15 minut odpočinout. Náplň se během chladnutí mírně zpevní. Podávejte ho ještě lehce teplý nebo zcela vychladlý, podle toho, zda chcete výraznější vůni jablek a skořice, nebo pevnější náplň.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová