Peking musí počítat znovu. Na Tchaj-wan dosedly první nové F-16 verze Block 70, celá flotila přeroste dvě stě strojů

Letouny s výrobními čísly 6727 a 6728 přistály 2. října 2026 na letišti v Tchaj-tungu. Na pojezdové dráze je přivítala čestná eskorta ze dvou typů strojů. Jedním byly starší stíhačky F-16V Block 20, které letectvo v posledních letech modernizovalo. Druhým byly cvičné letouny Brave Eagle domácí výroby. Na jednom místě tak stála dosavadní páteř tchajwanské obrany vedle strojů, které ji mají v příštích letech nést.
Do původního termínu zbývají necelé tři měsíce. Chybí ještě 64 letadel
Podle původního plánu měly být všechny nové stroje Block 70 na Tchaj-wanu do konce roku 2026. K začátku října jich dorazily dva, tedy zhruba tři procenta zakázky. Zbývajících 64 letounů by musel výrobce dodat během necelého čtvrtletí, a navíc by musely být plně operační. Bez výrazného zrychlení výroby a logistiky je takový termín nereálný.
Důvody skluzu vysvětlilo tchajwanské letectvo v březnu 2026. Verze Block 70 pro Tchaj-wan vznikla podle místních požadavků, a proto se kompatibilita systémů, kabeláže i softwaru musela opakovaně dolaďovat. Poznatky z testovacích letů se průběžně vracely do výrobní linky Lockheed Martin a každý další let přinesl nové úpravy.
První dva dodané kusy ukazují, že technické potíže už dodávky nezastavují. Ministr obrany při převzetí slíbil, že další letouny přijdou brzy. Konkrétní data ale neuvedl a revidovaný plán dodávek zatím nikdo nezveřejnil.
Kolik stíhaček F-16 bude mít Tchaj-wan, až dorazí poslední kus?
Zakázku schválila americká agentura DSCA v srpnu 2019. Zní na 66 nových letounů F-16C/D Block 70 za přibližně 190 miliard korun. Na jeden letoun tak v průměru připadá necelých 2,9 miliardy korun. Částka ovšem pokrývá celou zakázku, takže nejde o cenu samotného letadla.
K novým strojům se přičítá starší flotila. V roce 2012 uzavřel Tchaj-wan v rámci programu Phoenix Rising kontrakt na modernizaci 145 letounů F-16A/B na standard F-16V. Z původních 150 strojů jich dnes slouží zhruba 141. Podle toho, jak se letouny počítají, dosáhne celá flotila 207 až 211 kusů. Patří tak k největším flotilám F-16 na světě a každý její stroj bude mít radar a avioniku na úrovni nejlepších letounů čtvrté generace.
Tchajwanské ministerstvo obrany zdůvodňuje nákup otevřeně. Peking se podle něj nevzdal možnosti použít sílu a čínská armáda operuje v okolí ostrova téměř každý den. Ministerstvo pravidelně zveřejňuje přehledy čínských letadel, lodí a dronů, které se kolem Tchaj-wanu pohybují. Při čínském cvičení Joint Sword-2024A v květnu 2024 tchajwanská strana výslovně mluvila o narušování regionální stability.
Radar APG-83 dává pilotům víc času na reakci
Základem verze Block 70 je radar APG-83 SABR od firmy Northrop Grumman. Jde o aktivní elektronicky řízenou anténu (AESA), která přináší schopnosti dříve vyhrazené strojům páté generace. Prohledává prostor rychleji, sleduje víc cílů najednou, funguje i v silně rušeném prostředí a dokáže současně pracovat ve vzdušném i pozemním režimu. Pro tchajwanské piloty to podle letectva znamená delší vyhledávací vzdálenost a dřívější zamčení cíle. Přilétající formaci tedy uvidí dřív než se staršími systémy.
Na radar navazuje výzbroj. Stroje ponesou střely AIM-120C-8 AMRAAM s dosahem kolem 150 kilometrů, takže pilot může protivníka zasáhnout dlouho předtím, než ho uvidí na vlastní oči. Čínským letounům to ztíží přiblížení k ostrovu. V noci a za špatného počasí pomáhá s identifikací a naváděním zaměřovací kontejner Sniper.
Pokrok je vidět i na samotném letounu. Modernizované stroje Block 20 pocházejí z devadesátých let a dostaly jen novou elektroniku. Block 70 je nově vyrobený letoun s životností 12 000 letových hodin, se systémy integrovanými už v továrně, větším centrálním displejem a modernějším palubním počítačem. Nese také automatický systém Auto GCAS, který brání nárazu do terénu, a datové sběrnice, přes které si stroje a pozemní stanoviště vyměňují informace v reálném čase.
Ani čínská státní média nepopírají, že Block 70 se vyrovná J-10C
Celkovou vzdušnou převahu nad Čínou Tchaj-wan ani s více než dvěma sty F-16 nezíská. Čínské letectvo provozuje stovky stíhaček J-10C, J-16 a stealthových J-20 a k tomu rozsáhlou síť pozemní protivzdušné obrany a raketových systémů. Čínská státní média uznávají, že Block 70 je srovnatelný s jednomotorovou J-10C. Proti těžší J-16 a proti čínské armádě jako celku to podle nich nestačí.
Tchaj-wan ale nepotřebuje vyhrát vzdušnou válku nad celou Čínou, stačí mu útok natolik prodražit, aby se Pekingu nevyplatil. Takové měřítko je pro hodnocení nových strojů rozhodující. Dřívější detekce, delší dosah střel a nové letouny připravené vzlétnout v prvních hodinách krize znamenají, že první linii obrany bude Peking prolamovat déle a za vyšší cenu.
Politický rozměr zakázky dala najevo obě strana. Na ceremoniálu v březnu 2024 tchajwanské ministerstvo obrany zdůraznilo, že americká účast potvrzuje závazek pomáhat Tchaj-wanu s obranou podle zákona Taiwan Relations Act. Čínské ministerstvo zahraničí reagovalo už na schválení prodeje v roce 2019, vyjádřilo „rozhodný odpor“ a požadovalo zrušení kontraktu. Na přílet prvních dvou strojů podle agentury Reuters zatím nereagovalo.
Česko řeší stejné mezidobí s pronajatými Gripeny a F-35A
Přechod mezi generacemi stíhaček řeší i Česká republika. Pronájem Gripenů prodlužuje do roku 2035 a letouny přitom modernizuje. Dostanou nové identifikační systémy, zabezpečenou komunikaci a schopnost tankovat za letu, takže vydrží v první linii, dokud nepřijde náhrada.
Tchaj-wan vsadil na jedinou zavedenou platformu a její rozsáhlé rozšíření, Česko se chystá na skok k páté generaci. Obě země přitom potřebují udržet obranyschopnost v době, kdy starší technika dosluhuje a nová ještě nedorazila. Česká armáda čeká na 24 objednaných stíhaček F-35A a první z nich má přiletět v roce 2031.