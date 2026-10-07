Pekařská finta, díky které zůstanou rohlíky krásně křupavé i druhý den: Většina Čechů je skladuje špatně a pak se diví

Večer přinesete z obchodu pěkné
, ráno do nich kousnete a místo křupnutí přijde gumová hmota. Často se to pokazí už u pultu: ještě teplé rohlíky pečivo skončí v igelitovém sáčku , ten se pevně zaváže a rohlíky se uvnitř zapaří. Pekaři přitom používají docela obyčejný postup. Ž ádný plast, žádný chytrý chlebník. Jen čistá bavlněná utěrka. Proč rohlík přes noc ztvrdne nebo zgumovatí
Rohlík je dobrý hlavně kvůli dvěma faktorům: tenká křehká kůrka a měkká střídka. Po vytažení z pece je v pořád dost vody, jen není rozložená rovnoměrně. Jak rohlík chladne, vlhkost se pomalu tlačí zevnitř k povrchu. A přesně tam se začíná ztrácet to, kvůli čemu jsme si ho kupovali. pečivu
Odborně se tomu říká
retrogradace škrobu. Škrobové řetězce se po vychladnutí znovu skládají do pevnějších útvarů, krystalizují a pouštějí část vázané vody, uvádí BreadBag. V běžné kuchyni se to projeví jednoduše: rohlík je tvrdý, případně nepříjemně gumový. Nízká teplota celý proces zrychluje, takže lednice je pro rohlíky špatné místo. Igelitový sáček tomu také nepomůže. Pára z pečiva nemá kudy odejít, srazí se na kůrce a ta zvlhne. Když takové pečivo leží déle, snadněji se přidá i plíseň.
Řešení, které pekaři používají roky: nechte rohlíky nejdřív vychladnout a pak je zabalte do čisté bavlněné nebo lněné utěrky. Látka dle Millimetres propouští vzduch, vezme si přebytečnou vlhkost, ale střídku nenechá úplně vyschnout. Zabalené pečivo může zůstat ve spíži nebo v chlebníku, klidně i s utěrkou uvnitř. Není na tom nic nového. Podobně se pečivo ukládalo doma dávno před plastovými sáčky a stejný princip znají i menší řemeslné pekárny. Recept na domácí křupavé rohlíky
Ingredience (na 8 rohlíků) Hladká mouka – 400 g Vlažná voda – 220 ml Čerstvé droždí – 15 g (nebo 7 g sušeného) Sůl – 1 lžička Cukr – 1 lžička Olej nebo změklé máslo – 2 lžíce Vejce na potření – 1 ks Hrubá sůl nebo kmín na posypání – podle chuti Postup přípravy dlouho křupavých domácích rohlíků
1. Droždí rozdrobte do vlažné vody, přisypte cukr a nechte asi 10 minut stát. Na hladině by se měla objevit pěna.
2. Do mísy dejte mouku se solí, přilijte kvásek z droždí a přidejte olej. Těsto zpracujte dohladka, aby nelepilo. Ručně to trvá zhruba 10 minut, v robotu kolem 5 minut.
3. Mísu přikryjte utěrkou a těsto nechte na teplém místě kynout přibližně 1 hodinu, dokud nezvětší objem zhruba na dvojnásobek.
4. Vykynuté těsto rozdělte na 8 stejně velkých částí. Každý díl rozválejte na trojúhelník se základnou dlouhou asi 10 cm.
5. Trojúhelník zarolujte od širší strany ke špičce a lehce ho ohněte do tvaru půlměsíce.
Špičky dobře přimáčkněte, při pečení pak rohlík lépe drží tvar.
6. Rohlíky vyskládejte na plech s pečicím papírem, zakryjte je a nechte ještě 20-30 minut dokynout.
Foto: Cooky.cz, Pekařský trik pro stále křupavé rohlíky. Zůstanou skvělé i do druhého dne, a to bez pytlíku či chlebníku
7. Troubu předehřejte na 220 °C, pokud možno s horkovzduchem. Na dno dejte malý pekáček s vodou; pára pomůže vytvořit křupavější kůrku.
8. Vykynuté rohlíky potřete rozšlehaným vejcem a posypte hrubou solí nebo kmínem.
9. Pečte 14-16 minut, dokud nezezlátnou. Barvu hlídejte, protože každá trouba peče trochu jinak.
10. Hotové rohlíky přendejte na mřížku a nechte vychladnout. Hned je nezakrývejte, pára musí nejdřív pryč.
Co jsme zjistili při pečení a jak rohlíky uchovat
Domácí rohlíky chutnají nejlépe během prvních dvou hodin po upečení. S tím se moc kouzlit nedá. Druhý den ráno ale pořád mohou být dobré, když je po vychladnutí zabalíte do lněné utěrky. Při zkoušení v redakční kuchyni se osvědčil i jednoduchý ranní trik: rohlík lehce postříkat nebo pokropit vodou a dát na 5-8 minut do trouby vyhřáté na 160 °C. Kůrka se vzpamatuje rychleji, než by člověk čekal.
Pokud si chcete rohlíky nachystat do zásoby, zamrazte je co nejdřív po vychladnutí. Pečivo, které už jednou rozmrzlo, znovu do mrazáku nedávejte; platí to pro domácí stejně jako pro kupované. Podobný postup využívají i profesionální pekárny, které část své produkce vozí do obchodů zmraženou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů BreadBag, Millimetres