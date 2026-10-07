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Pekařská finta, díky které zůstanou rohlíky krásně křupavé i druhý den: Většina Čechů je skladuje špatně a pak se diví

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Čerstvé rohlíky do rána nezgumovatí, když je zabalíte do bavlněné utěrky. Zjistěte, proč plast škodí a jak si doma upéct vlastní rohlíky.
Fotografie rohlíků

Fotografie rohlíků

Zdroj: Foto: Pohled 111 / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, rohlíky
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 03:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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