Pekař varuje před 1 chybou při skladování chleba. Dělá ji většina Čechů a chleba plesniví za 3 dny

Bochník ze sobotního nákupu zůstane ležet v sáčku od pokladny vedle rychlovarné konvice. V úterý ráno má spodní kůrka první šedozelené tečky a ze snídaně nic nebude. Podobně to dopadá v mnoha domácnostech a pekaři přesně vědí, kde se stala chyba.
Kapky uvnitř sáčku jsou první varování
Igelitový nebo mikrotenový sáček patří podle pekařů k nejhorším místům, kde může chleba ležet. Podobně špatně dopadá lednice, ve které pečivo rychle tvrdne.
Bochník totiž i po upečení dál pouští vodu. Plast ji ven nepustí, takže se pára srazí na vnitřní stěně obalu a vrátí se zpátky na pečivo. Kůrka do druhého dne změkne a stane se gumovitou. Vlhký povrch v teple kuchyně pak plísním vyhovuje ze všeho nejvíc.
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Kdo si ráno všimne orosené fólie, dostává jasný signál, že je nejvyšší čas chleba přendat jinam. Na cestu z obchodu domů je sáček v pořádku. Státní zdravotní ústav ho ve svých hygienických radách popisuje jako přepravní obal, který se hodí jen na krátkodobé uchování.
Tři dny stačily i v laboratoři
Jak málo času plíseň potřebuje, ukázal pokus, který v roce 2012 popsal odborný časopis Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. Vědci nechali chleba ležet v lednici, v plastových sáčcích a v chlebníku. Po třech dnech byla zplesnivělá čtvrtina všech vzorků a všechny plesnivé kusy ležely v sáčku při pokojové teplotě.
Viditelné skvrny na kůrce vytvořily plísně rodů Penicillium a Cladosporium. Další kultivace v laboratoři odhalila ve střídce i rody Aspergillus a Rhizopus. Z 28 testovaných kmenů rodů Aspergillus a Penicillium jich 27 v laboratorních podmínkách vytvářelo aspoň jeden mykotoxin. Tři dny z nadpisu tedy nejsou nadsázka.
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Pekařská rada je stará jako české chlebovky a vypadá takto:
Dokud je bochník aspoň trochu teplý, nechte ho ležet nezabalený na vzdušném místě. Vlhkost, kterou ještě vydává, by se jinak zachytila v obalu a kůrka by zvlhla. Potom ho zabalte do čisté bavlněné nebo lněné utěrky. Látka pustí přebytečnou vlhkost ven a zároveň chrání střídku, aby zbytečně nevysychala. Zabalený bochník uložte do nádoby, ve které může dýchat. Nejlépe se mu daří při 20 až 25 stupních.
Ani utěrka ale nevydrží věčně. Časem sama zvlhne a nasbírá drobky, takže se v ní začnou množit plísně. Jaroslav Albrecht z pražské Hostivařské pekárny proto pro Český rozhlas doporučil měnit ji nejpozději po třech dnech. Pravidelný úklid potřebuje i chlebovka nebo chlebník. Vyklepejte z nich nad dřezem drobky ze dna a vnitřek omyjte hadříkem s trochou octa.
Bavlněná nebo lněná utěrka pustí z bochníku přebytečnou vlhkost ven, vyměnit by se ale měla nejpozději po třech dnech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Igelitka smí zůstat, ale s jednou podmínkou
Igelitová taška může v kuchyni dál sloužit, jen do ní chleba nedávejte holý. Když bochník nejdřív obalíte utěrkou, látka přebytečnou vlhkost pochytá dřív, než se srazí na plastu. Sáček z obchodu je ale lepší sundat hned po příchodu domů. Pozor také na staré sáčky, které se v kuchyni válejí v zásuvce. Hygienici radí obaly, ve kterých už jednou nějaké jídlo bylo, na balení chleba znovu nepoužívat.
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Svoje místo má plastový obal v mrazáku. Bochník, na který doma nebude dost strávníků, patří do mrazáku co nejdřív po nákupu, dokud je čerstvý. Předem ho rozkrájejte a plátky rozdělte do sáčků tak, aby obsah jednoho vystačil na snídani nebo večeři. Z mrazáku pak berete vždy jen jeden balíček.
Jednotlivé způsoby skladování přehledně shrnuje tabulka:
Způsob uložení Kdy se hodí Proč a na co si dát pozor Igelitový nebo mikrotenový sáček jen na cestu z obchodu domů pára se srazí na vnitřní stěně obalu, kůrka změkne a stane se gumovitou, vlhký povrch navíc vyhovuje plísním; doma sáček z obchodu raději hned sundejte Lednice nehodí se, podle pekařů je to podobná chyba jako sáček pečivo v ní rychle tvrdne Bavlněná nebo lněná utěrka v nádobě, kde chleba může dýchat takhle chleba skladují pekaři látka pustí přebytečnou vlhkost ven a chrání střídku; utěrku měňte nejpozději po třech dnech Igelitová taška s bochníkem zabaleným v utěrce když se igelitky nechcete vzdát utěrka zachytí přebytečnou vlhkost; nepoužívejte sáčky, ve kterých už jednou bylo jídlo Plastový sáček v mrazáku na zásobu, kterou doma nespotřebujete včas mrazte co nejdřív po nákupu, předem nakrájené a rozdělené do sáčků po jedné porci; z mrazáku berte vždy jen jeden balíček Zelený flíček znamená konec celého bochníku
Na plesnivém chlebu se šetřit nevyplatí. Státní zdravotní ústav ve svých radách k mykotoxinům upozorňuje, že se plesnivé potraviny nemají jíst ani okrajovat. Tyto toxiny snesou vysoké teploty, takže je může obsahovat i topinka z okrájeného chleba.
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Mykotoxiny se navíc dostávají i do části chleba, která na pohled vypadá úplně v pořádku. Vyhodit je proto potřeba celý chleba, a to i tehdy, když je plíseň vidět jen na malém kousku kůrky.
Zdroje: https://regiony.rozhlas.cz/jak-uchovavat-chleba-pekari-radi-jak-si-bochnik-uzit-i-po-tydnu-7420465, https://office2.jmbfs.org/index.php/JMBFS/article/view/7420, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/Desatero-rad-OVZ_mykotoxiny_tox1998.pdf, https://superkvasaci.cz/jak-uchovavat-chleba-dele-cerstvy-a-krupavy-porovnani-moznosti/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/509382-rada-lidi-skladuje-chleba-v-teplych-mesicich-spatne-vyhnete-se-pytlikum, https://www.ceskestavby.cz/clanky/pecivo-kupujeme-temer-denne-jak-je-ale-udrzet-co-nejdele-cerstve-29119.html, https://energozrouti.cz/clanek/zapomente-na-igelitove-sacky-takto-vam-pecivo-vydrzi-cerstve-nekolik-dni, https://cnn.iprima.cz/dilema-s-plesnivym-jidlem-491115, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/skladovani-chleba/