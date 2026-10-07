Pekař radí Čechům: chleba nikdy neskladujte v igelitu. Zůstane čerstvý týden, když ho zabalíte do 1 věci

Pekaři i pekárny se v jedné radě shodují: igelitový sáček chlebu doma neprospívá. Náhrada přitom leží ve většině kuchyní v zásuvce a nestojí ani korunu navíc.
Kolik dní pak bochník opravdu vydrží, ovlivňuje hlavně jeho druh. Rozdíl mezi obyčejným a kváskovým chlebem je větší, než by leckdo čekal.
Utěrka, kterou má doma každý
Tou jednou věcí je utěrka z bavlny či lnu, popřípadě látkový sáček na chleba. Tkanina z přírodních vláken bochník nedusí. Přebytečnou vlhkost pustí do vzduchu, zbytek ale udrží uvnitř, takže střídka zůstane vláčná.
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Podobně chleba skladovaly už naše babičky. Zabalený bochník pak dejte do chlebníku nebo do spíže a načatý konec položte řeznou stranou dolů, protože odkrojená plocha osychá ze všeho nejrychleji.
Co se v igelitu děje přes noc
Chleba i po vychladnutí pomalu ztrácí vodu. Igelit ji ale nepustí ven, takže se na fólii srazí do drobných kapek a kůrka je zase nasaje. Ráno pak místo křupavé kůrky nahmatáte gumu.
Ještě nepříjemnější je, že vlhké prostředí v uzavřeném plastu svědčí plísním. Pekárny proto radí s igelitem doma vůbec nepočítat. Sáček od pečiva berte jako tašku na cestu z obchodu a po příchodu domů chleba hned vybalte.
Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani mouka. Smažené rybí filé bude křupavé jako z přímořské restaurace díky 1 věci z lednice V uzavřeném igelitu kůrka chleba přes noc změkne a vlhké prostředí láká plísně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Papírový sáček z pekárny dýchá, takže se v něm chleba nezapaří. Střídka v něm ale ztrácí vláčnost rychleji, a proto se papírový sáček hodí spíš na krátké uložení.
Obal Propouští vzduch Co se s chlebem děje Igelitový sáček (mikroten) Ne Kůrka změkne a ve vlhku se daří plísním Bavlněná nebo lněná utěrka, látkový sáček Ano Přebytečná vlhkost odejde a střídka nevysychá Papírový sáček z pekárny Ano Střídka rychleji ztrácí vláčnost Týden vydrží hlavně kváskový chleba
Slib celého týdne je dobré brát s rezervou, protože hodně záleží na tom, jaký chleba si domů nesete. Běžný bochník kynutý droždím je v nejlepší formě den či dva a správné uložení mu přidá zhruba další den nebo dva.
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Kvalitní chleba z kvásku stárne pomaleji. Když se s ním doma zachází šetrně, zůstane chutný pět dní až týden. Kdo chce, aby mu bochník opravdu vydržel celý týden, udělá nejlépe, když v pekárně sáhne po kváskovém.
Výsledek se navíc bude dům od domu trochu lišit. V suchém bytě chleba spíš vysychá, ve vlhčím na něm dřív vyraší plíseň. Vyplatí se proto bochník první dny sledovat a vyzkoušet, co se osvědčí právě u vás.
Mrazák chleba ušetří, v lednici rychle ztvrdne
Pokud víte, že celý bochník nesníte, postupujte takto:
Nakrájejte ho ještě čerstvý na plátky. Plátky uložte do mrazáku v dobře uzavřeném sáčku. Uzavřený sáček tady krajíce chrání před vysycháním a mráz stárnutí chleba prakticky zastaví. Plátky si berte podle potřeby a nechte je v klidu povolit při pokojové teplotě. Mikrovlnnou troubu při tom vynechte, plátky by v ní ztratily strukturu. Přečtěte si také: Ani jar, ani drátěnka. Spálená pánev bude jako nová, když ji necháte přes noc s 1 věcí ze spíže
Lednice je naopak jedno z nejhorších míst. Chlad nad bodem mrazu urychluje takzvanou retrogradaci škrobu, při které se škrob ve střídce znovu skládá do pevné struktury. Chleba pak tvrdne rychleji, než kdyby ležel na lince.
Teplý bochník a plíseň
Chybu lze udělat i s tou nejlepší utěrkou. Když zabalíte chleba ještě teplý, pára z něj nestihne uniknout a kůrka se zapaří. Nechte ho proto nejdřív úplně vychladnout, ideálně na mřížce.
Bochník je potřeba nechat nejdřív úplně vychladnout, aby se v utěrce nezapařila kůrka. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Utěrka si navíc žádá trochu péče. Jakmile na omak zvlhne, dejte ji do pračky a bochník zabalte do jiné. Chlebník i látkový sáček občas vyklepejte nad dřezem, protože zapomenuté drobky jsou pro plíseň vítanou živnou půdou.
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A když se na chlebu plíseň přece jen objeví, nezachraňujte ho nožem. Státní zdravotní ústav upozorňuje, že se plesnivé potraviny nemají okrajovat, protože mohou obsahovat plísňové jedy. Takový bochník patří celý do koše.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-chleba/, https://magazin.recepty.cz/clanky/jak-spravne-skladovat-pecivo-5-triku-diky-kterym-vam-chleba-a-rohliky-vydrzi-krupave-3364.html, https://energozrouti.cz/clanek/cesi-skladuji-chleba-a-pecivo-uplne-spatne-papirove-ani-plastove-sacky-jsou-nejhorsi-volba, https://vasepekarna.cz/5-tipu-jak-skladovat-pecivo/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/pecivo-kupujeme-temer-denne-jak-je-ale-udrzet-co-nejdele-cerstve-29119.html, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/12/Desatero-rad-OVZ_mykotoxiny_tox1998.pdf, https://www.jidloaradost.ambi.cz/clanky/jak-spravne-skladovat-chleba