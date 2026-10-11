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Pedikér objevil pod Victorio Peak poklad, který může mít cenu až 28 miliard dolarů. Přesné místo si vzal do hrobu

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Milton Noss se živil jako pedikér ve městě Truth or Consequences a jednoho dne vyrazil na lov jelena. Domů se vrátil s tajemstvím, které podle tehdejšího zákona nesměl nikomu ukázat. Za několik let ho to stálo život.
Pedikér objevil pod Victorio Peak poklad, který může mít cenu až 28 miliard dolarů. Přesné místo si vzal do hrobu

Pedikér objevil pod Victorio Peak poklad, který může mít cenu až 28 miliard dolarů. Přesné místo si vzal do hrobu

Zdroj: Foto: U.S. National Park Service, restoration/cleanup by National Park Maps (https://npmaps.com) - licence Public domain
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Věda

Objevy, výzkumy a překvapivé poznatky ze světa vědy. Vesmír, příroda, technologie, lidské tělo i historie poznání podané srozumitelně a v souvislostech.

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