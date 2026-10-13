Pečící papír je minulostí: Češi místo něj našli tuto alternativu, díky které ušetří tisíce korun

Pečicí papír patřil dlouhé roky k věcem, které v kuchyni skoro nikdo neřešil. Role se koupila, pár archů se spotřebovalo a po pečení skončily v koši. Jenže v poslední době ho část domácností nahrazuje silikonovou pečicí podložkou. Stojí pár stovek, zvládne nahradit velké množství papíru a při slušném zacházení vydrží roky. Je silikonová podložka bezpečná? Tohle vědět musíte
Bezpečnost silikonu v troubě se řeší poměrně často, a není to planá obava.
Potravinářský silikon, tedy materiál používaný u kvalitních pečicích podložek, se při dodržení doporučených teplot považuje za bezpečný. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ani americká FDA u certifikovaného potravinářského silikonu neuvádějí prokázanou migraci škodlivých látek do jídla při teplotách do 230 °C, uvádí NBC News.
Háček je ale v kvalitě. Levná podložka z neznámého e-shopu nemusí být z potravinářského silikonu, i když tak na první pohled vypadá. Horší materiál může při zahřátí pouštět do těsta látky, které v jídle mít nechcete. Dobré podložky mívají uvnitř také skleněné vlákno; díky němu drží tvar, jsou pevnější a teplo se po ploše rozloží rovnoměrněji. Vyplatí se proto dívat po zavedené značce, certifikaci a hlavně po uvedené maximální teplotě. Minimum je 230 °C, u lepších kusů bývá hranice posunutá až na 250 °C, vysvětluje NETZSCH. Proč tolik lidí přechází od papíru k silikonu
Nejde jen o ekologické gesto, i když menší množství odpadu je příjemný bonus. Hlavní roli často hrají peníze a pohodlí. Kvalitní silikonová podložka stojí zhruba 100 až 300 korun a vydrží velmi dlouho. Za stejnou dobu by se v kuchyni protočilo několik balení jednorázového papíru, který po každém pečení putuje pryč.
Velký rozdíl je znát u nepřilnavého povrchu. Těsto se na podložku nechytá, plech se nemusí vymazávat ani vysypávat moukou. Sušenky, buchty nebo domácí chleba se dají sundat bez trhání a odlepování rohů. Podložka navíc poslouží i mimo troubu. Dá se na ní vyválet těsto, připravit štrúdl, roláda, případně korpus. Některé výrobky mají rovnou natištěné kruhy a měřítka, což se hodí, když má dort opravdu vypadat jako dort, ne jako volný výtvarný pokus. Foto: Pixabay, Zapomeňte na pečicí papír. Stačí pořídit jednu věc a používat ji neustále dokola
Údržba bývá rychlá. Drobky se setřesou, povrch se opláchne vodou nebo přejede houbičkou. Řadu podložek lze dát i do myčky. Oproti drhnutí mastného, zapečeného plechu je to znatelný rozdíl, hlavně když člověk peče večer a už se mu nechce stát u dřezu. Co si ohlídat, než podložku koupíte
Vybírejte zavedenou značku – nekvalitní silikon může při zahřátí uvolňovat nežádoucí látky. Podívejte se na garantovanou maximální teplotu – měla by být alespoň 230 °C, lépe 250 °C. Nekrájejte na ní ostrým nožem a nepoužívejte kovová vykrajovátka příliš tvrdě – poškozený povrch už nemusí fungovat správně. Před prvním pečením ji umyjte a na chvíli zahřejte v prázdné troubě, aby se odvětraly možné zbytky z výroby. Kdy papír nebo jiná alternativa dávají smysl
Silikonová podložka se
nehodí úplně na všechno. Pokud pečete při teplotách nad 250 °C, například některé druhy nebo chleba , bývá vhodnější klasický pečicí papír, pečicí kámen nebo ocelový plát. A pak je tu starý způsob bez jakékoliv nové výbavy: plech vymazat máslem nebo sádlem a vysypat hrubou moukou či strouhankou. Vznikne tenká vrstva, díky které se pizzu nepřichytí. Nestojí to skoro nic navíc, protože tyto suroviny bývají doma tak jako tak. moučník Naše zkušenost: Co nás překvapilo po prvním pečení
Upřímně, ze začátku jsme tomu moc nevěřili. Přišlo nám zbytečné pořizovat další věc do šuplíku, když
pečicí papír stojí pár korun a funguje. Jenže po prvním plechu sušenek byl rozdíl vidět hned. Nic se nepřilepilo, žádné odtrhávání papíru ze spodku, žádné potrhané kraje. Podložka šla pod tekoucí vodu a za chvíli byla čistá.
Pár poznámek z používání, které se nám osvědčily: U makronek funguje silikonová podložka lépe než papír – teplo drží rovnoměrněji a spodek se tolik nepřipaluje. Po tučnějším těstě, třeba listovém, je dobré podložku pořádně odmastit. Když na ní tuk zůstane, může při dalším pečení nepříjemně dýmit. V domácnosti, kde peče víc lidí nebo se dělá několik plechů po sobě, se hodí mít dvě podložky. Jedna je v troubě, druhá mezitím chladne nebo se myje.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě informací z webů NBCNews, NETZSCH