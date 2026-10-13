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Pečící papír je minulostí: Češi místo něj našli tuto alternativu, díky které ušetří tisíce korun

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Pečicí papír jde po použití do koše. Silikonová podložka ho nahradí lépe. Přečtěte si, jak funguje, co ohlídat a zda je silikon bezpečný.
Fotografie hranolek na plechu s pečicím papírem

Fotografie hranolek na plechu s pečicím papírem

Zdroj: Foto: Pixabay, Zapomeňte na pečicí papír. Stačí pořídit jednu věc a používat ji neustále dokola
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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