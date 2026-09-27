Péči o nemocného doma nemusí rodina zvládat sama. Sestra může být zdarma, pomoc s hygienou má jiná pravidla

Domácí zdravotní péče je určena pacientům, kteří potřebují odborné zdravotní výkony, ale jejich stav umožňuje, aby byly prováděny v domácím prostředí. Sestra může například aplikovat injekce, infuze nebo inzulin, převazovat rány, ošetřovat stomie a proleženiny, kontrolovat základní zdravotní funkce nebo podle indikace zajišťovat některé rehabilitační či paliativní úkony.
Využívají ji mimo jiné lidé po operacích a úrazech, imobilní pacienti nebo chronicky nemocní. Rozhodující přitom není samotný věk, ale zdravotní stav a potřeba konkrétního odborného výkonu. Péči předepisuje lékař; kromě praktického lékaře ji může indikovat například specialista nebo nemocniční lékař při propuštění, přičemž u některých těchto indikací je úhrada stanovena nejvýše na 14 dnů.
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Kdy návštěvy sestry zaplatí pojišťovna?
Pokud je domácí zdravotní péče indikována lékařem a poskytuje ji pracoviště, které má příslušnou péči nasmlouvanou se zdravotní pojišťovnou pacienta, hrazené zdravotní výkony nejdou na účet rodiny. Před návratem nemocného domů je proto vhodné zjistit nejen to, zda lékař péči předepsal, ale také zda vybraná agentura působí v daném místě a má potřebnou kapacitu.
Nejde přitom o okrajovou službu. Jen u klientů VZP využilo v roce 2025 domácí péči téměř 120 tisíc lidí, zdravotní sestry uskutečnily 5,7 milionu návštěv a pojišťovna za tuto péči zaplatila přibližně 3,74 miliardy korun. Zdravotní sestra nenahrazuje pečovatelskou službu. Pokud člověk nezvládá koupání, oblékání, přípravu nebo podávání jídla, nákupy, běžný chod domácnosti či doprovod k lékaři, přicházejí na řadu sociální služby.
Terénní pečovatelská služba může docházet na předem sjednanou dobu, při rozsáhlejší potřebě podpory lze využít osobní asistenci. Rodinám jsou k dispozici rovněž odlehčovací služby nebo denní a týdenní stacionáře. Tyto služby nepředepisuje lékař a zdravotní pojišťovna je nehradí stejným způsobem jako zdravotní výkony. Klient je sjednává přímo s poskytovatelem a registrované služby lze vyhledat ve veřejném Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV.
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Na pomoc lze získat až 27 tisíc korun měsíčně
Lidé, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládají bez pomoci jiné osoby základní životní potřeby, mohou požádat o příspěvek na péči. U dospělých činí v roce 2026 podle stupně závislosti 1 300 korun, 5 400 korun a 14 800 korun měsíčně. Ve čtvrtém stupni jde o 23 000 korun při poskytování pomoci vybranými pobytovými sociálními službami a o 27 000 korun v ostatních případech.
Při rozhodování se neposuzuje pouze diagnóza, ale také to, zda člověk zvládá například pohyb, orientaci, stravování, oblékání, hygienu nebo péči o zdraví. Žádost se podává na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce podle trvalého pobytu. Následuje sociální šetření a posouzení stupně závislosti Institutem posuzování zdravotního stavu; teprve poté Úřad práce o příspěvku rozhodne.
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Pomoc je nejlepší řešit ještě před propuštěním z nemocnice
Pokud je už během hospitalizace zřejmé, že pacient nebude doma soběstačný, rodina nemusí čekat až na den jeho návratu. Je vhodné předem probrat s ošetřujícím lékařem, které zdravotní výkony bude člověk potřebovat, a současně zjistit dostupnost sociální pomoci v místě bydliště.
S orientací může pomoci nemocniční sociální pracovník, obecní či krajský sociální odbor nebo přímo poskytovatelé služeb. V praxi lze jednotlivé formy pomoci kombinovat: zdravotní sestra může zajišťovat odborné ošetření, pečovatelská služba hygienu či stravu a rodina se může soustředit na tu část péče, kterou je schopna dlouhodobě zvládat.
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