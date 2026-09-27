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Péči o nemocného doma nemusí rodina zvládat sama. Sestra může být zdarma, pomoc s hygienou má jiná pravidla

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Návrat seniora, chronicky nemocného člověka nebo pacienta po operaci z nemocnice nemusí znamenat, že veškerá péče automaticky připadne jeho příbuzným. Část zdravotních úkonů může přímo doma zajistit zdravotní sestra a při splnění podmínek je hradí zdravotní pojišťovna. S hygienou, jídlem, nákupy nebo doprovodem zase pomáhají sociální služby. Jde však o dva rozdílné systémy, které mají vlastní pravidla i způsob financování.
Lidé, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládají bez pomoci jiné osoby základní životní potřeby, mohou požádat o příspěvek na péči.

Lidé, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládají bez pomoci jiné osoby základní životní potřeby, mohou požádat o příspěvek na péči.

Zdroj: generováno chatGPT
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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