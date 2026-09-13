Pečená kuřecí stehna podle nového receptu měla obrovský úspěch – tahle surovina totiž dělá s kuřecím masem hotové zázrakyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pečená kuřecí stehna podle nového receptu měla obrovský úspěch – tahle surovina totiž dělá s kuřecím masem hotové zázraky
Nepečené minidortíky s mascarpone jsou snadným dezertem bez trouby. Kakaový základ, jemný krém a slaný...
Pokud máte rádi ovocné moučníky, tyto malinové řezy vás potěší jemným krémem a výraznou malinovou vrstvou....
Když přijde chuť na něco sladkého, není vždy potřeba zapínat troubu. Tento nepečený broskvový dezert...
Pokud máte rádi pořádný domácí oběd, vepřová krkovička na zelenině vás nezklame. Maso doplňuje směs...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
- Proč máš někdy chuť přesně na čokoládu. A proč z toho opravdu nemusíš dělat morální selhání
- Když les zavoní až do kuchyně: Hřibačka, poctivá hřibová polévka, která zahřeje a nasytí
- Domácí pizza s pětiminutovým sugem z loupaných rajčat v plechovce, kterou si obložíte podle sebe
- Míša řezy v dortové podobě: Nadýchané, svěží a příjemně jednoduché