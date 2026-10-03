Pečená krkovice na cibulce – jednoduchý recept, ale geniální výsledek. Tohle speciální koření dodá masu skvělou chuť

Pečená krkovice na másle a cibuli představuje dokonalé ztělesnění poctivé kuchyně, k níž se všichni tak rádi vracíme. Vepřová krkovička je díky svému jemnému mramorování tukem ideálním kandidátem pro úpravu v troubě — zůstává dokonale šťavnatá, křehká a doslova se rozpadá na jazyku. Když ji navíc skombinujete s bohatou vrstvou cibule, sladkou paprikou, sušeným česnekem a voňavou směsí bylinek Chmeli-Suneli, vytvoříte na plechu silný, sametově jemný výpek s bohatou chutí, kterému málokdo neodolá.
Tradice pečení vepřového masa na cibulovém základu má v středoevropské i východoevropské gastronomii hluboké kořeny. Šťavnatá cibule se odpradávna používala nejen jako výrazný dochucovací prvek, ale především jako přirozený změkčovač masových vláken. Zdařilým gastronomickým mostem je v tomto receptu použití tradičního gruzínského koření Chmeli-Suneli, které kombinuje fenykl, koriandr, bazalku či saturejku. Tato exotická složka dodává klasické cibulové pečni neobyčejně hluboký, jemně kořenitý nádech, který povyšuje obyčejný rodinný oběd na sváteční gurmánský zážitek.
Tento univerzální recept navíc nabízí spoustu prostoru pro vlastní tvořivost. Místo klasické žluté cibule můžete použít sladkou červenou nebo jemný šalotkový základ. Pokud máte rádi pikantnější tóny, stačí ke koření přimíchat špetku drceného chilli nebo trochu zauzené papriky pro kouřové aroma. Výbornou obměnou je také přidání nakrájených čerstvých šampiónů či snítky čerstvého rozmarýnu a tymiánu přímo pod máslové plátky.
Cibuli nakrájejte na proužky a rozprostřete ji na plech. Vepřový krk nakrájejte na 8 plátků o tloušťce asi 1,5 cm, kterými pokryjte cibuli.
Tip: Množství cibule můžete zvýšit na základě vlastní chuti.
Maso posypte solí, pepřem, kořením Chmeli-Suneli, sušeným česnekem a mletou sladkou paprikou. Každý plátek vepřového krku pokryjte kouskem másla a plech zakryjte pečicím papírem, který předem navlhčete vodou.
Plátky masa s cibulí pečte v předehřáté troubě na 200–220 °C po dobu 40 minut. Poté papír odstraňte a pokračujte v pečení dalších 15–20 minut.
Pečenou krkovici na másle a cibuli nechte asi 10 minut odpočívat a poté ji podávejte. Díky krátkému odpočinku z masa při rozkrojení nevyteče zbytečně moc šťávy.
Tip: K masu se skvěle hodí například jasmínová rýže a zeleninová obloha. Podávat ho můžete také s hranolky nebo šťouchanými brambory či bramborovou kaší.
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Zdroj receptu: leckere Küche
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato