Pečeme s láskou: Domácí bagety a bulky s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou provoní celý byt

Vůně čerstvě upečeného pečiva je věc, kterou si člověk těžko s něčím splete. Když jdu kolem pekárny, napadne mě pokaždé totéž: tohle doma prostě udělá dobrou službu. A přesně tak se pak po bytě rozline vůně, když se pustíte do těchto domácích baget a bulek. Výhodou je, že z jednoho těsta připravíte obojí, suroviny jsou běžné a výsledek klidně připomene pečivo z malé pekárny za rohem. Tajemství je v krátkém spaření v horké oslazené vodě ještě před pečením. Díky tomu zůstane střídka měkká a kůrka získá tu správnou křupavost.
Když je čas a nálada, uděláte delší
bagety k nebo jen tak na polévce svačinu. Když se hodí něco menšího, z téhož těsta vytvarujete bulky. Děti si je vezmou na burger, nebo jen s máslem a šunkou. A ta vůně po upečení? Ta je úžasná! Proč domácí bagety a bulky máme tak rádi
U
domácího pečiva rozhodují i drobnosti, které se zdají skoro nenápadné. V jednom z často sdílených postupů se těsto připravuje z vlažného mléka, oleje, droždí, cukru, soli a hladké mouky. Po vykynutí přijde krok, který není úplně obvyklý, ale má svůj smysl: pečivo se na 10 až 15 vteřin ponoří do horké vody s trochou cukru. Voda nesmí vřít. Právě tohle krátké spaření pomáhá povrchu, aby se při pečení hezky zatáhl a zezlátnul. Recept na křupavé domácí bagety a bulky
Doba přípravy: zhruba 25 minut práce + kynutí Doba pečení: 20–25 minut Počet porcí: asi 10 kusů Teplota trouby: 200 °C Ingredience pro přípravu 600 g hladké mouky + případně až 100 g navíc podle potřeby 500 ml vlažného mléka 50 ml slunečnicového oleje 25 g čerstvého droždí 2 lžíce cukru 1 lžička soli 2 litry vody na spaření pečiva 2 lžíce krupicového cukru do vody hladká mouka na podsypání a poprášení Postup přípravy domácích baget a bulek z kynutého těsta
1. Do větší mísy nalijte
vlažné mléko, přidejte olej a vsypte 600 g hladké mouky. Doprostřed rozdrobte droždí, zasypte ho částí cukru a sůl dejte spíš ke kraji mísy, ne přímo na droždí.
2. Pokud zaděláváte ručně nebo v robotu, nechte droždí s trochou mléka a cukru krátce vzejít, klidně kolem
20 minut. Pak vše zpracujte na měkké těsto. Když je příliš řídké, postupně přisypávejte zbylou mouku.
3. Těsto hněťte tak dlouho, až bude hladké a pružné. Potom ho přikryjte a nechte kynout na teplém místě, dokud viditelně nezdvojnásobí objem. Délka kynutí se doma liší podle tepla v kuchyni, obvykle počítejte asi s
45 až 60 minutami.
4. Vykynuté
těsto přendejte na lehce pomoučněnou plochu a krátce ho propracujte. Rozdělte ho na 10 dílků a z každého vytvarujte bochánek. Ty nechte ještě 10 minut odpočinout. Zdroj: Dvě v troubě, Vykynuté těsto rozdělíme cca na 10 kusů.
5. Z bochánků vytvarujte pečivo. Na
bagety bochánek rozválejte do oválu, srolujte do ruličky a dlaněmi jemně poválejte. Nakonec prsty uzavřete šev. Na bulky stačí bochánek vytvarovat do kulata a lehce utáhnout spodní stranu. Zdroj: Dvě v troubě, Vytvarujeme bagety a bulky, podle chuti.
6. Připravené kusy přeneste na plech s pečicím papírem, vždy
ševem dolů. Nechte mezi nimi rozestupy, protože ještě povyrostou.
7. Do hrnce nalijte
2 litry vody, přidejte 2 lžíce cukru a zahřejte. Voda musí být horká, ale nesmí vařit. Každou bagetu nebo bulku do ní ponořte samostatně na 10 až 15 vteřin a hned vraťte na plech. Zdroj: Dvě v troubě, Každý kousek spaříme v horké oslazené vodě.
8. Povrch pečiva nařízněte ostrým nožem.
Bagety klidně několikrát šikmo, bulky stačí jednou do kříže nebo jedním delším řezem. Nakonec je lehce poprašte moukou.
9. Pečivo nechte na plechu ještě asi
20 minut dokynout. Mezitím si předehřejte troubu na 200 °C
10. Pečte dozlatova přibližně
20 až 25 minut. Hotové bagety i bulky mají zlatavou kůrku a při poklepání na spodek znějí dutě.
11. Po upečení nechte pečivo chvíli chladnout na mřížce, aby se kůrka nezapařila. Nejlepší je ještě ten den, jen s
máslem, se šunkou nebo jako příloha k polévce. Do druhého dne ho uložte do utěrky nebo chlebníku. Rady a tipy hospodyňky pekařky Pokud chcete jemnější střídku, hlídejte, aby těsto nebylo příliš tuhé. Mouku přidávejte raději po troškách. Část pečiva můžete posypat mákem, kmínem nebo sezamem. Z jednoho plechu tak vznikne víc variant. Po vychladnutí jdou bagety i bulky dobře zamrazit. Před podáváním je stačí krátce prohřát v troubě. Když chci, aby bulky po rozkrojení zůstaly hezky měkké i druhý den, ještě vlažné je přikryju čistou utěrkou. Kůrka trochu povolí, ale uvnitř zůstanou příjemné na svačinu.
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Zdroj a foto: autorský text cooky.cz, publikováno se souhlasem , částečně upraveno AI Dvě v troubě