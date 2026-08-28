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Pečeme s láskou: Domácí bagety a bulky s křupavou kůrkou a vláčnou střídkou provoní celý byt

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Když chci mít doma čerstvé pečivo i na druhý den, zadělám tohle jedno těsto a udělám z něj část baget a část bulek. Recept mám ráda hlavně proto, že není složitý, vystačí s obyčejnými surovinami a díky krátkému spaření v horké vodě má pečivo hezky křupavou kůrku a měkký, vláčný střed.
Obrázek k receptu na Domácí bagety a bulky s křupavou kůrkou a vláčným střídkou zvládnete i bez pekařských zkušeností, jen s jedním skrytým trikem

Obrázek k receptu na Domácí bagety a bulky s křupavou kůrkou a vláčným střídkou zvládnete i bez pekařských zkušeností, jen s jedním skrytým trikem

Zdroj: Zdroj: Dvě v troubě, se souhlasem, Recept na Domácí bagety a bulky s křupavou kůrkou a vláčným střídkou zvládnete i bez pekařských zkušeností, jen s jedním skrytým trikem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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