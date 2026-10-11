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Pavouky z bytu odežene citronová kůra. Totéž zvládne lžíce křemeliny rozmíchaná ve vodě a rozprášená po domě

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Pavouci si v domě hledají teplo a vlhko, a proto se usazují v koupelnách, kuchyních a koutech. Kromě komerčních přípravků na ně platí i přírodní prostředky z kuchyně a ze zahrádky. Jedno opatření navíc pomáhá v zimě udržet teplo.
Pavouky z bytu odežene citronová kůra. Totéž zvládne lžíce křemeliny rozmíchaná ve vodě a rozprášená po domě

Pavouky z bytu odežene citronová kůra. Totéž zvládne lžíce křemeliny rozmíchaná ve vodě a rozprášená po domě

Zdroj: Foto: amandamonium - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 00:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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