Pavouky z bytu odežene citronová kůra. Totéž zvládne lžíce křemeliny rozmíchaná ve vodě a rozprášená po domě

Doporučení přicházejí z několika stran. Rady k citrusům přebírá web Deník, recept s křemelinou Prima-receptář a seznam rostlin pochází od čtenářky z Třebíče. Žádný z těchto zdrojů neuvádí, kolik pavouků po zásahu z bytu zmizí ani jak dlouho účinek vydrží. Jde tedy o domácí recepty, které nikdo neměřil, a podle toho je potřeba s nimi zacházet.
Jedna citronová kůra na dva nezvané hosty v domácnosti
Postup podle Deníku je jednoduchý. Citronovou kůrou se potřou místa, kde se pavouci rádi schovávají. Vůně citrusů na ně působí jako repelent a odrazuje je od toho, aby se tam zabydleli.
Kdo chce zasáhnout větší plochu, může místo kůry použít domácí sprej z esenciálních olejů a vody. Do směsi se hodí tea tree, levandule, máta peprná, citrusy nebo skořice a hotový roztok se rozprašuje po domě. Kolik kapek oleje přijde na kolik vody, zdroje neuvádějí, takže dávkování zůstává na odhadu.
Citronová kůra má podle Deníku ještě jedno využití: hodit se může i proti mravencům.
Co je křemelina a kolik jí rozmíchat do postřiku
Křemelina je méně známá látka, kterou proti pavoukům doporučuje Prima-receptář. Vyrábí se ze zkamenělých zbytků vodních organismů a tvoří ji hlavně oxid křemičitý. Je levná a netoxická, což z ní dělá kandidáta i do bytu, kde se pohybují děti.
Recept stojí na jedné polévkové lžíci křemeliny, která se rozmíchá ve vodě a rozpráší po domě. Kolik vody přidat, zdroj nepíše, a u postřiku je to údaj, který rozhoduje o tom, jak hustá směs na stěnách skončí. Prima-receptář slibuje účinek i na různé druhy hmyzu.
Těsnicí hmota na okna pomáhá proti pavoukům i proti zimě
Odpuzovat pavouky, kteří už v domě jsou, je jen polovina práce. Když je do bytu sami nalákáte, vyhání se pak podstatně hůř. Základní prevencí je utěsnit okna a dveře těsnicí hmotou. Ta zastaví pavouky a v zimě zároveň drží teplo uvnitř, takže ze všech rad v článku se jako jediná vyplatí i v domě, kde žádní pavouci nejsou.
Pavouci se obvykle drží ve štěrbinách a v rozích, a proto je pravidelný úklid nezbytný. Web Chalupáři-Zahrádkáři k tomu doporučuje i pravidelné větrání.
Čtyři rostliny, které podle čtenářky z Třebíče pavouky odpuzují
Čtenářka Mirka P. z Třebíče radí dát do místností rostliny, o kterých se ví, že pavouky odpuzují. Jmenuje různé druhy máty, meduňku, eukalyptus a kajeput střídavolistý, ze kterého se vyrábí tea tree olej.
Autor původního textu její radu potvrzuje vlastní zkušeností: kde pěstuje mátu, tam pavouky nemá. Jde o pozorování jednoho pěstitele, ne o pokus, a nikdo nesrovnával místnost s mátou a bez ní.
Máta peprná a tea tree se zároveň objevují v seznamu olejů pro domácí sprej, takže obě rostliny lze proti pavoukům nasadit v květináči i v rozprašovači.