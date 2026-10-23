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Pavoučí žilky na obličeji i nohou prozrazují věk a to, kolik pijete. Lékař je umí odstranit třemi způsoby

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Tenké modré, červené či fialové čáry, které se rozbíhají po kůži jako pavučina, zdraví neohrožují. Lékaři k nim mají dlouhý seznam spouštěčů, od slunce a větru přes těhotenství až po některé léky.
Pavoučí žilky na obličeji i nohou prozrazují věk a to, kolik pijete. Lékař je umí odstranit třemi způsoby

Pavoučí žilky na obličeji i nohou prozrazují věk a to, kolik pijete. Lékař je umí odstranit třemi způsoby

Zdroj: Foto: Tlbrewster - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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