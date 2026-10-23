Pavoučí žilky na obličeji i nohou prozrazují věk a to, kolik pijete. Lékař je umí odstranit třemi způsoby

Odborně se jim říká teleangiektázie, lidově také metličkové žilky. Jde o drobné rozšířené cévky na povrchu kůže, které představují nejjemnější podobu křečových žil. Křečové žíly se drží hlavně na dolních končetinách, kdežto pavoučí žilky se mohou objevit prakticky kdekoli na těle, obličej nevyjímaje. Cynthia Cobb, odbornice na celostní medicínu s titulem DNP, uvádí, že přesná příčina jejich vzniku známá není. Svou roli podle ní zřejmě hrají geny a prostředí, a proto jsou k nim někteří lidé náchylnější než jiní.
Co přesně dělá alkohol s drobnými cévkami v kůži
Alkohol působí jako vazodilatátor, tedy látka, která rozšiřuje krevní cévy. U jedné sklenky jde o přechodný stav. Kdo ale pije často a hodně, riskuje, že cévy už rozšířené zůstanou natrvalo, a z nich se pak stávají pavoučí žilky.
Druhá cesta vede přes zánět. Alkohol dokáže cévy poškodit natolik, že praskají, a i z toho vznikají pavoučí žilky. Na kůži se tak ukazuje jen malá část škod, protože nadměrné pití zatěžuje také játra, ledviny a srdce.
Mezi dvěma nejčastějšími příčinami pavoučích žilek je pití jediná, kterou člověk může sám ovlivnit.
S přibývajícími roky kůže řídne a cévy křehnou
Lékaři z amerického zdravotnického portálu MedlinePlus řadí k hlavním příčinám stárnutí. Kůže s věkem ztrácí pružnost a cévy jsou křehčí, takže se snáz rozšiřují a praskají. Ve výsledku se děje totéž co při nadměrném pití alkoholu, jen pomaleji a bez možnosti s tím něco udělat.
Přidává se i tloušťka kůže. Tenčí pokožka cévy hůř zakrývá, takže jsou víc vidět, a zároveň je méně chrání před poškozením.
Akné, růžovka i mast s kortikoidy mohou žilky přivolat
Věk a alkohol zdaleka nejsou jediné spouštěče. K pavoučím žilkám přispívá dědičná dispozice, časté vystavování kůže slunci a větru, těhotenství a také poškození pokožky.
Dermatoložka Raechele Cochran Gathers, MD, k tomu přidává některé nemoci a léky. Z onemocnění jmenuje akné a růžovku. Z léků pak přípravky, které rozšiřují cévy, a kortikosteroidy, ať už se užívají ústy, nebo nanášejí na kůži. U kortikosteroidů jde o dlouhodobé užívání, krátká léčba se v tomto výčtu neobjevuje.
Na odstranění žilek existují tři zákroky, jeden z nich je injekční
Pavoučí žilky jsou sice samy o sobě neškodné, ale řadu lidí, hlavně žen, trápí jako kosmetická vada. S jejich odstraněním pomůže lékař nebo kosmetička.
Nejčastěji se k němu používá laser, skleroterapie a radiofrekvenční ablace. Při skleroterapii se do postižených žilek vstřikuje speciální roztok přímo injekcí.