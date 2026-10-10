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Pavlína Pořízková ukázala nafouklé bříško: Tohle je tělo supermodelky bez příkras

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Pavlína Pořízková (61) se za své tělo rozhodně nestydí. Přestože si i po šedesátce udržuje skvělou postavu, tentokrát se rozhodla ukázat její méně dokonalou stránku. Na sociálních sítích se pochlubila snímky v plavkách, na kterých odhalila nafouklé bříško. Ženám tím vyslala jasný vzkaz.
Pavlína Pořízková ukázala postavu.

Pavlína Pořízková ukázala postavu.

Zdroj: herminapress/Instagram.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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