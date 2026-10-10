Pavlína Pořízková ukázala nafouklé bříško: Tohle je tělo supermodelky bez příkras

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Pavlína Pořízková (61) se za své tělo rozhodně nestydí. Přestože si i po šedesátce udržuje skvělou postavu, tentokrát se rozhodla ukázat její méně dokonalou stránku. Na sociálních sítích se pochlubila snímky v plavkách, na kterých odhalila nafouklé bříško. Ženám tím vyslala jasný vzkaz.
Pořízková má úspěšnou kariéru
Pavlína Pořízková patřila v osmdesátých a devadesátých letech mezi nejžádanější modelky světa. Její tvář zdobila titulní stránky prestižních módních magazínů a její postavu obdivovaly miliony lidí. Ani dnes, kdy už překročila šedesátku, se však nebojí ukázat své tělo bez zbytečných příkras. Na sociálních sítích pravidelně boří zažité představy o tom, jak by měly ženy v určitém věku vypadat. Tentokrát ukázala, že ani někdejší supermodelka nemá neustále dokonale ploché břicho.
Ukázala bříško a poslala jasný vzkaz
Zveřejnila fotografie v plavkách, na kterých bez ostychu odhalila své bříško. Místo dokonale naaranžovaných snímků se rozhodla ukázat realitu, se kterou se může ztotožnit řada žen.
"Stále máš depresi?" napsala ke zveřejněným fotografiím na sociálních sítích. Upozornila tím na nerealistická očekávání, která jsou na ženský vzhled kladena. Ani štíhlé a sportovně založené ženy podle jejího názoru nemusí mít neustále ploché břicho. Přirozené změny těla totiž nejsou důvodem ke studu. Stárnutí se nebojí
Zatímco řada celebrit se snaží známky přibývajícího věku skrývat, Pořízková o stárnutí mluví otevřeně. Vrásky, proměny postavy ani další přirozené projevy věku pro ni nejsou něčím, co by měla za každou cenu maskovat. Právě smíření s přibývajícími roky považuje za důležitou součást spokojeného života. Sama se proto nesnaží za každou cenu vypadat jako ve dvaceti a odmítá představu, že by ženy měly svou hodnotu poměřovat pouze mladistvým vzhledem.
Z přehlídkových mol před filmové kamery
Pavlína Pořízková ovšem nezůstává pouze u modelingu a aktivit na sociálních sítích. V poslední době se připomněla také českým divákům na filmovém plátně. Objevila se v komedii Bardotky, ve které si zahrála po boku Dagmar Havlové a Evy Holubové. Snímek tak spojil tři výrazné ženské osobnosti, které mají společné nejen bohaté profesní zkušenosti, ale také životní nadhled. I po šedesátce dokazuje, že rozhodně nehodlá zpomalovat. Vedle pracovních projektů se dál věnuje tématům ženského sebevědomí, krásy a přirozeného stárnutí.
Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com