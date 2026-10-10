Pavel přiznal chybu a vrátil se k volbám. První dáma však zbytečně prodlužuje kauzu, která mohla skončit

Petr Pavel měl za sebou několik nepříjemných dní. Jeho rozhodnutí odcestovat do Maroka právě v době komunálních voleb vyvolalo kritiku, která přicházela nejen od politických odpůrců, ale také od lidí, kteří prezidenta dlouhodobě podporují. V pátek 9. října se však situace obrátila. Hlava státu se nečekaně objevila v Černoučku na Litoměřicku, krátce před třetí hodinou odpolední odvolila a před novináři otevřeně přiznala chybu v úsudku. Tím Pavel udělal přesně to, co od něj část veřejnosti požadovala. Jenže celá záležitost tím neskončila.
Do diskuse totiž opět vstoupila první dáma Eva Pavlová, která na rozdíl od manžela v pátek k volební urně nedorazila. Prostřednictvím svého kabinetu vysvětlila, že její nepřítomnost neznamená nezájem o veřejné dění ani o budoucnost obce, kde v končícím volebním období působila jako zastupitelka. Zmínila také právo na odpočinek a důvěru v ostatní občany Černoučku. Její stanovisko přišlo v okamžiku, kdy se prezident snažil nepříjemnou debatu ukončit. Právě tento rozpor může být z hlediska veřejného obrazu prezidentského páru mnohem problematičtější než samotná dovolená.
Šándor předpověděl prezidentův návrat. Nyní upozorňuje na další problém
Bezpečnostní expert a komentátor Andor Šándor patřil k těm, kteří už několik dní před volbami očekávali, že Petr Pavel své rozhodnutí přehodnotí. V rozhovoru pro server ŽivotvČesku.cz ze 6. října připustil, že prezident pravděpodobně vyslyší sílící kritiku a do České republiky se vrátí. Jeho odhad se nakonec potvrdil.
Šándor však následně upozornil na další okolnost, která podle něj celou situaci zbytečně komplikuje. Jde o opakovaná veřejná vysvětlení ze strany první dámy. Podle bezpečnostního experta se každým dalším vyjádřením znovu otevírá téma, které už prezident svým návratem mohl alespoň částečně uzavřít. „Čím více se toho řekne, tím je to horší,“ uvedl Šándor pro ŽivotvČesku.cz.
Současně upozornil, že se Eva Pavlová svými výroky může připravovat o podporu veřejnosti a komplikovat situaci vlastnímu manželovi. Podobné hodnocení rozhodně není nutné chápat jako osobní útok na první dámu. Jde především o otázku politické komunikace, načasování a schopnosti rozpoznat okamžik, kdy další vysvětlování začíná působit kontraproduktivně. Prezident udělal chybu, veřejně ji uznal a podnikl konkrétní krok k nápravě. Pokud však jeho nejbližší okolí následně pokračuje v obhajobě původních postojů, může tím oslabovat účinek prezidentova rozhodnutí.
Prezident pochopil, co veřejnost očekává. Jeho manželka zvolila jiný přístup
Petr Pavel se mohl rozhodnout, že kritiku jednoduše přečká. Neměl zákonnou povinnost přerušovat soukromou cestu a nikdo ho nemohl donutit, aby se kvůli komunálním volbám vracel z Maroka. Přesto přijel, hlasoval a uznal, že se původně rozhodl nesprávně.
Právě schopnost připustit vlastní pochybení může být pro veřejnou důvěru důležitější než snaha za každou cenu obhájit každé rozhodnutí. Politici a další veřejně známé osobnosti se totiž často dostávají do situací, kdy mají pocit, že ustoupit znamená projevit slabost. Ve skutečnosti může být mnohem větším projevem charakteru schopnost změnit názor ve chvíli, kdy člověk pochopí, že se dopustil chyby.
Eva Pavlová zvolila odlišnou cestu. Již během týdne upozorňovala na nedostatky volebního systému, který občanům neumožňuje hlasovat v komunálních volbách ze zahraničí ani z jiné obce. Po prezidentově návratu následně přišla s vysvětlením, že její vlastní neúčast souvisí s právem na odpočinek.
První dáma má samozřejmě stejné právo na soukromý život jako ostatní občané. Nikdo jí nemůže přikazovat, kdy má odjet na dovolenou a kdy se má vrátit. Její postavení navíc není totožné s postavením prezidenta republiky, který zastává nejvyšší ústavní funkci.
Přesto nelze přehlížet, že Eva Pavlová je veřejně známou osobností a její výroky získávají značnou pozornost. Navíc dosud sama působila v zastupitelstvu Černoučku. Právě proto může její neúčast vyvolávat větší zájem, než kdyby šlo o běžného občana bez veřejné role. Problém tak nespočívá v samotném právu první dámy na dovolenou. Spočívá především v tom, jak své rozhodnutí vysvětluje a jak její slova působí vedle prezidentova přiznání chyby.
Kritika volebního systému má své opodstatnění. Načasování ale bylo nešťastné
Eva Pavlová upozornila na skutečný problém českých komunálních voleb. Občané, kteří se v době hlasování nacházejí mimo místo svého trvalého pobytu, nemohou jednoduše využít voličský průkaz jako při některých jiných typech voleb. Hlasovat nelze ani ze zahraničí. Pro lidi, kteří pracují daleko od domova, cestují nebo mají jiné závazky, tak může být účast komplikovaná.
Diskuse o dostupnějších způsobech hlasování je legitimní a do budoucna může být užitečná. Modernizace volebního systému však představuje mnohem širší otázku než jedinou soukromou cestu prezidenta republiky.
Navíc je potřeba připomenout, že pevný termín letošních komunálních voleb nebyl nečekaným rozhodnutím na poslední chvíli. Změna volebních pravidel byla přijata už v roce 2024 a samotný termín byl dlouho předem známý. Prezident tedy měl možnost svůj soukromý program s hlasováním sladit. Argument, že stát neumožňuje dostatečně flexibilní hlasování, proto nemůže úplně zastřít osobní odpovědnost za plánování dovolené.
Právě na tuto skutečnost reagoval také ministr vnitra Lubomír Metnar, podle kterého není důvod měnit volební systém celé země kvůli tomu, že si prezident naplánoval volno na termín voleb. Jakkoli může být jeho vyjádření politicky ostré, upozorňuje na podstatný rozdíl mezi obecnou debatou o volebních pravidlech a obhajobou konkrétního rozhodnutí.
Kdyby první dáma téma širší dostupnosti hlasování otevřela při jiné příležitosti, mohlo vyvolat věcnou diskusi. Ve chvíli, kdy se veřejnost zabývala prezidentovou dovolenou, však její argumenty snadno působily jako snaha vysvětlovat vlastní nepřítomnost prostřednictvím nedostatků státu. A tím se původně legitimní téma dostalo do zbytečně vyhrocené politické debaty.
Hrad mohl celou záležitost zvládnout mnohem lépe
Při hodnocení současného sporu nelze opomenout ani komunikaci prezidentské kanceláře. Právě ta celou záležitost od počátku komplikovala. Nejprve veřejnosti oznámila, že se prezident voleb kvůli zahraniční cestě nezúčastní. Následně se objevovaly informace, že Pavel své rozhodnutí nemění. Nakonec prezident do České republiky přece jen přicestoval.
Výsledek byl sice pozitivní, ale cesta k němu působila zbytečně chaoticky. Veřejnost několik dní sledovala diskusi, které šlo pravděpodobně předejít lepším plánováním a včasným rozhodnutím. Podle informací Seznam Zpráv navíc prezidentovo okolí před odjezdem upozorňovalo na možnou negativní reakci veřejnosti.
Z tohoto pohledu je kritika namířená proti organizaci a komunikaci Hradu oprávněná. Prezidentovo rozhodnutí vrátit se k volbám si zaslouží ocenění, neznamená to však, že všechny předchozí chyby automaticky zmizely.
Stejně tak zůstávají legitimní otázky kolem způsobu dopravy a nákladů na mimořádnou cestu. V době prezidentova návratu nebyla veřejně doložena přesná cena této operace. Bylo by proto předčasné tvrdit, že stát nebo samotný prezident zaplatil konkrétní částku. Náprava jednoho pochybení zkrátka nemá bránit věcné diskusi o okolnostech, za kterých k ní došlo.
První dáma nemusí mlčet. Měla by ale zvážit, zda další slova skutečně pomáhají
V souvislosti s výroky Evy Pavlové už zazněly také požadavky, aby se k politickým záležitostem raději nevyjadřovala. Takový přístup by však byl nespravedlivý. Manželka prezidenta není pouhým doprovodem hlavy státu a má právo veřejně vyslovovat vlastní názory. Není ani povinna automaticky přebírat postoje svého manžela.
Stejně tak ale platí, že veřejná vyjádření s sebou přinášejí odpovědnost za jejich obsah a načasování. Právo něco říct ještě neznamená, že je každý okamžik pro takové vyjádření vhodný.
Eva Pavlová si za dobu působení po boku prezidenta vybudovala vlastní veřejnou roli. Věnuje se společenským a charitativním aktivitám a vystupuje jako samostatná osobnost. Byla by škoda, kdyby se pozornost od těchto činností opakovaně přesouvala k politickým sporům, kterým lze předejít citlivější komunikací. Šándorovo upozornění proto stojí za pozornost. Nejde o to první dámu umlčet ani zpochybňovat její právo na odpočinek. Podstatné je, zda pokračující vysvětlování přináší něco nového, nebo pouze udržuje při životě nepříjemné téma.
Pavel udělal důležitý krok. Další obhajování už mu nemusí prospět
Celý spor kolem dovolené prezidentského páru nakonec nabízí poměrně jednoduché poučení. Někdy je mnohem účinnější přiznat chybu a napravit ji než několik dní vysvětlovat, proč k ní vlastně nemělo dojít.
Petr Pavel se vrátil z Maroka, odvolil a uznal vlastní pochybení. Tím vyslal srozumitelný signál, že význam voleb nepodceňuje. Jeho gesto ocenili i někteří politici, kteří původně jeho neúčast kritizovali.
Eva Pavlová má plné právo rozhodnout se jinak. Nemusí následovat každý krok svého manžela a nemusí dokazovat občanskou odpovědnost stejným způsobem. Přesto by bylo vhodné připustit, že právě v této situaci mohou další veřejná vysvětlení působit spíše proti snaze prezidenta obnovit důvěru. Andor Šándor správně upozornil na důležitost komunikace. Sebelepší rozhodnutí totiž může ztratit část svého účinku, pokud ho následně překryjí další spory.
zdroje: životvčesku.cz, tn.cz, autorský text, názorový text