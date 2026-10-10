Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Pavel přiznal chybu a vrátil se k volbám. První dáma však zbytečně prodlužuje kauzu, která mohla skončit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Prezident Petr Pavel dokázal překvapit své kritiky. Přerušil dovolenou v Maroku, vrátil se do České republiky a osobně odvolil. Přiznal přitom, že původní rozhodnutí neúčastnit se voleb bylo chybou. Jenže zatímco prezident se pokusil za nepříjemnou záležitostí udělat tečku, jeho manželka Eva Pavlová přišla s dalším vysvětlením vlastní neúčasti. Bezpečnostní expert Andor Šándor upozornil, že podobnými výroky první dáma prezidentovi nepomáhá. A jeho slova vystihují problém, který už dávno přesahuje jednu nepovedeně naplánovanou dovolenou.
Pavel přiznal chybu a vrátil se k volbám. První dáma však zbytečně prodlužuje kauzu, která mohla skončit

Pavel přiznal chybu a vrátil se k volbám. První dáma však zbytečně prodlužuje kauzu, která mohla skončit

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 10.10.2026 08:08

Reklama
Další články z Trendy svět
Účty za teplo nemusí být zbytečně vysoké: Jednoduchý krok na začátku sezóny může pomoci
Účty za teplo nemusí být zbytečně vysoké: Jednoduchý krok na začátku sezóny může pomoci
Do Česka dorazí další ochlazení. Teploty spadnou pod nulu, meteorologové čekají první mrazy
Do Česka dorazí další ochlazení. Teploty spadnou pod nulu, meteorologové čekají první mrazy

Počasí v Česku se během následujících dnů výrazně změní. Zatímco o víkendu mohou teploty na jižní Moravě...

Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou
Vyčištěný komín nestačí, varují odborníci Největší chybu dělají lidé před první topnou sezonou

S příchodem topné sezóny začínají domácnosti znovu používat kamna, krby a kotle. Řada lidí přitom spoléhá...

Jízda taxíkem po Praze může stát i sto tisíc. Město zrušilo cenové stropy pro taxíky
Jízda taxíkem po Praze může stát i sto tisíc. Město zrušilo cenové stropy pro taxíky

Praha od října zrušila cenové stropy pro taxíky s taxametrem. Změna vyvolala spor na magistrátu i obavy, že...

Otřesy cítili i v metropolích: Zemětřesení u Panamy spustilo varování před tsunami
Otřesy cítili i v metropolích: Zemětřesení u Panamy spustilo varování před tsunami

Seismologové po silném záchvěvu u pacifického pobřeží Panamy upřesnili magnitudu na 7,6. Lidé opouštěli...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.