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Pavel Novotný hlásí velký návrat do politiky: Křeslo starosty Řeporyjí je však nejisté

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Pavel Novotný (45) se po pobytu za mřížemi vrací na politickou scénu. V komunálních volbách v pražských Řeporyjích kandidoval za ODS a podařilo se mu zajistit návrat do zastupitelstva. Na vysněné starostenské křeslo však zatím může zapomenout. Jeho strana totiž skončila až druhá a o budoucím vedení městské části rozhodnou koaliční jednání.
Pavel Novotný.

Pavel Novotný.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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