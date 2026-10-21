Pavel Novotný hlásí velký návrat do politiky: Křeslo starosty Řeporyjí je však nejisté

Pavel Novotný hlásí velký návrat do politiky: Křeslo starosty Řeporyjí je však nejistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pavel Novotný.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 21.10.2026 10:02
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