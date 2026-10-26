Pavel Nedvěd zadělal české reprezentaci na problém za dva miliony. Stačilo k tomu špatné tričko na oficiální akci

Generální manažer českých fotbalových reprezentací, který si v září vzal zpěvačku Daru Rolins, stál na tiskových konferencích a setkáních s novináři v tričku se třemi pruhy. Jenže česká reprezentace měla v tu dobu stále platnou exkluzivní smlouvu s Pumou, značkou, která národní tým oblékala třiatřicet let. Puma nejprve posílala upozornění. Pak prosby o nápravu. Náprava nepřišla. A tak přišla faktura: podle zjištění serveru Neovlivní vyčíslila Puma smluvní pokutu na 80 tisíc eur, tedy zhruba dva miliony korun.
Jak se tričko změní v právní problém
Ve světě sportovního sponzoringu neexistuje nevinné oblečení. Exkluzivní partnerské smlouvy běžně zavazují klub nebo svaz k tomu, že jejich funkcionáři, trenéři i hráči budou na veškerých veřejných výstupech (tiskovkách, focení, oficiálních setkáních) nosit výhradně značku partnera. Každé porušení je smluvně pokutováno.
Jak konkrétně takové klauzule vypadají, ukazuje třeba veřejně dostupná smlouva Adidasu s HC Dukla Praha, kde je za každý jednotlivý případ porušení propagačních povinností stanovena pokuta 5 000 Kč a může se uplatňovat opakovaně. U národní reprezentace, kde je viditelnost nesrovnatelně vyšší, jsou i sankce v jiném řádu. Osmdesát tisíc eur za sérii porušení není v tomto kontextu přestřelená částka. Je to standardní obchodní důsledek.
Třiatřicet let končí, problém zůstává
Načasování celé kauzy je pikantní. Redakce VIPŽivot připomíná, že Puma českou reprezentaci oblékala od roku 1993, prakticky od vzniku samostatného státu. 1. září 2026 ji oficiálně vystřídal Adidas jako nový dlouhodobý strategický partner, servisní roli převzala firma 11teamsports. Nová kolekce měla být představena 7. září, domácí dresy si A-tým poprvé oblékl 26. září proti Chorvatsku, venkovní pak 3. října ve Španělsku.
Nedvěd přitom patří k lidem, kteří přechod k Adidasu pomáhali dojednat. Vzniká tak paradoxní obraz: muž, který pro svaz vyjednal nového partnera, zároveň svazu způsobil problém tím, že nového partnera nosil příliš brzy, v době, kdy starý kontrakt stále platil. Jestli šlo o netrpělivost, lhostejnost, nebo prostě nefunkční interní komunikaci uvnitř FAČR, veřejné zdroje neříkají. Ale obhajoba „nevěděl jsem“ obstojí těžko, když Puma posílala upozornění opakovaně a náprava nenastala.
Kdo to zaplatí
Klíčová otázka zůstává otevřená: ponese dva miliony svaz ze svého rozpočtu, nebo si účet převezme osobně Nedvěd? Podle informací z vedení českého fotbalu se o tom interně jedná, veřejné rozhodnutí ale zatím nepadlo.
Nedvědova pozice přitom vypadá stabilně. Už v červenci, po kritice za neúspěch na mistrovství světa, předseda FAČR David Trunda veřejně odmítl spekulace o jeho konci a ocenil jeho přístup. Ještě 13. října Nedvěd vystupoval jako generální manažer reprezentací bez jakéhokoli náznaku personálních změn. Skutečný test jeho pozice ale přijde ve chvíli, kdy svaz rozhodne, kdo fakturu uhradí.
Proč to není jen o jednom tričku
Celá kauza odhaluje něco podstatnějšího než garderobu jednoho funkcionáře. U vrcholového manažera reprezentace se outfit mění v právní a reputační závazek celé organizace. Každá tiskovka je smluvní protiplnění za miliony, které sponzor platí. A každé logo na hrudi funkcionáře je buď splněný závazek, nebo porušení smlouvy.
FAČR vstupuje do nové éry s Adidasem s reputační šrámou z éry staré. Dva miliony korun nejsou pro svaz existenční problém, ale signál, že interní kontrola selhala tam, kde stačilo zkontrolovat, co má člověk na sobě.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová