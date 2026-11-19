Celá scéna trvá pár vteřin. Jake Paul přistoupí k muži, kterého MMA prosí o jeden zápas navíc už šest let, usměje se do kamery a vysype na něj číslo s devíti nulami. Khabib Nurmagomedov se ani nehne a odpoví otázkou. Paulovi pak nezbude nic jiného než předstíraný takedown a smích do objektivu. Redakce MMAmag dohledala, odkud záznam pochází, a postavila Nurmagomedovovu odpověď vedle toho, co tentýž muž řekl v kleci v roce 2020.
Otázka za 4,45 miliardy Kč a odpověď, která ji smetla
Pasáž pochází z videa It’s Finally Happening, které Paul zveřejnil 31. července 2026 na svém oficiálním kanálu na YouTubu. V záznamu redakce MMAmag dohledala místo, kde se americký boxer s profesionální bilancí 12-2 a spoluzakladatel promotérské firmy Most Valuable Promotions Nurmagomedova ptá: „Kdy se vracíš? Za 200 milionů dolarů?“ Odpověď v přepisu, který zveřejnil server Knockout Daily, zněla: „Proč bych se měl vracet? Nemám co dokazovat. Není tu soupeř, jen peníze. To pro mě není motivace.“ Znovu se klip rozběhl 18. listopadu 2026, kdy ho přeposlal účet Championship Rounds.
200 milionů dolarů je po přepočtu zhruba 4,45 miliardy Kč. Jenže padlo to do kamery, ne do smlouvy: žádné jednání ani podepsaný kontrakt potvrzené nejsou. Odpověď přitom nebyla improvizace. Úplně stejnou věc jinými slovy řekl Nurmagomedov už v den, kdy naposledy opustil klec.
Odešel neporažený a se slibem matce
Khabib Nurmagomedov, 38letý ruský bývalý šampion UFC v lehké váze, do 70 kg, má bilanci 29-0-0. V profilu na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je i jeho poslední zápas: UFC 254, 24. října 2020 v Abú Zabí, výhra nad Američanem Justinem Gaethjem technickou submisí trianglem ve 2. kole v čase 1:34.
Po zápase oznámil konec. Televizi ABC News toho večera řekl: „Slíbil jsem jí, že tohle bude můj poslední zápas. Když dám slovo, musím ho dodržet.“ Řeč byla o matce, která po smrti otce Abdulmanapa nechtěla, aby syn zápasil bez něj. Mezi tou větou z 24. října 2020 a odpovědí Paulovi z července 2026 se nezměnilo nic kromě měny, ve které se ptá okolí. Prosit o comeback ale nezačal Paul.
Dana White to zkoušel měsíce a pak to vzdal veřejně
Šéf UFC Dana White po měsících přesvědčování rezignoval veřejně. Server MMA Fighting 19. března 2021 citoval jeho vyjádření z předchozího dne: „Tak tedy 29-0. Je stoprocentně oficiálně v důchodu. Bylo neuvěřitelné sledovat tě při práci, Khabibe. Děkuji za VŠECHNO a užij si, co přijde dál, příteli.“
Nejmocnější promotér sportu tedy neuspěl bez cenovky. Paul přišel s cenovkou a neuspěl taky. Zbývá jediná otázka, kterou si nejspíš položil dřív než tu o penězích. Co z toho má, když ví, že odpověď bude ne.
Ta nabídka nebyla pro Khabiba
ANALÝZA Datum vzniku videa mluví samo. Den předtím, 30. července 2026, oznámily Most Valuable Promotions a Professional Fighters League, americká MMA organizace, spojení pod značkou Most Valuable Promotions.
Redakce MMAmag porovnala Paulův slib s tiskovou zprávou Professional Fighters League z téhož dne. Potvrzené je spojení, značka, zaměření na box i MMA a tvrzení, že bojovník má být na prvním místě; dokončení přechodu zpráva klade do následujících měsíců. Paulova věta, že má „všechny zdroje, aby vybudoval něco, co tenhle sport navždy změní“, je v ní jeho vlastní citací. Oslovit Nurmagomedova před kamerou je pro novou firmu výkladní skříň bez ohledu na výsledek.
Nejbližší oficiálně potvrzený Paulův zápas totiž není debut v MMA. Je to osmikolový boxerský duel s Cédricem Doumbém, 34letým francouzským bojovníkem s bilancí 6-1 v MMA a 75-7-1 v kickboxu, naplánovaný na 24. prosince 2026 v Dubaji. Vstup do klece Paul podle svých slov pro ESPN plánuje až na rok 2027 a žádný termín potvrzený nemá. Dveře, na které šéf UFC po pár měsících přestal klepat, Paul neotevřel. Jen u nich zazvonil tak nahlas, aby to bylo slyšet až ke Štědrému dni.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka