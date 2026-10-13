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Paul John Knowles utekl z vězení a během čtyř měsíců za sebou nechal mrtvé napříč Amerikou

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Paul John Knowles nevraždil jeden typ lidí ani podle jednoho přesného rituálu. Během několika měsíců roku 1974 se mezi jeho oběťmi objevovaly ženy i muži, dospělí i dítě, lidé, které potkal náhodou, i ti, kteří jej pozvali domů. Právě chaotičnost jeho série ukazuje pachatele, u něhož postupně přestával existovat důvod, proč násilí nepoužít pokaždé, když se mu hodilo.
Paul John Knowles utekl z vězení a během čtyř měsíců za sebou nechal mrtvé napříč Amerikou

Paul John Knowles utekl z vězení a během čtyř měsíců za sebou nechal mrtvé napříč Amerikou

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Psychologie zločinu

Web se zaměřuje na true crime témata a propojuje kriminalistiku s psychologií. Čtenáři zde najdou články o motivech a profilech pachatelů, známých i méně známých případech, metodách vyšetřování i psychologických souvislostech zločinů. Obsah je psán poutavě a srozumitelně, takže osloví jak...

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