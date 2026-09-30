Patrick Kane se vrátil domů do úplně jiného Chicaga. Tentokrát už není mužem, kolem kterého se všechno točí

Patrick Kane dal první gól po návratu do Chicaga hned v úvodním utkání sezony proti Vegas. Pro fanoušky Blackhawks je podobný obrázek téměř dokonale známý: číslo 88, rychlé ruce a puk v síti. Jen okolnosti už známé nejsou vůbec.
Kane strávil v Chicagu prvních šestnáct sezon kariéry, vyhrál tři Stanley Cupy a stal se jednou z největších postav klubové historie. Když v roce 2023 odešel, Blackhawks právě rozebírali poslední zbytky slavné éry. O tři roky později se vrátil na dvouletou smlouvu za 16 milionů dolarů, jenže klub, do kterého přišel, už stojí na úplně jiném základu.
Kapitánem už není člověk z Kaneovy generace
Nejviditelnější symbol změny přišel ještě před sezonou. Chicago jmenovalo kapitánem jednadvacetiletého Connora Bedarda, druhého nejmladšího kapitána historie Blackhawks po Jonathanu Toewsovi. Kane se vrátil jako největší aktivní legenda klubu, ale organizace mu tím zároveň velmi jasně ukázala, komu patří budoucnost.
Na první pohled by to mohlo působit jako potenciálně citlivá situace. Do mladého mužstva se vrací trojnásobný vítěz Stanley Cupu, který má v klubové historii 1 225 bodů a jehož jméno je pro část fanoušků stále synonymem nejlepšího období Blackhawks. Přesto dostane kapitánské „C“ hráč, kterému bylo při Kaneově draftu do NHL teprve pár měsíců.
Kane ale už při návratu naznačil, že právě takovou roli přijímá. Když mluvil o možnosti hrát s Bedardem, nepostavil příběh kolem toho, co mu mladší hvězda musí nabídnout. Naopak mluvil o tom, že je zvědavý, co se od něj sám naučí, a dodal, že se přizpůsobí tomu, kde pro něj trenéři najdou místo.
To je úplně jiný Kane než ten, který Chicago opouštěl
Velká část jeho první etapy v Blackhawks byla založena na opačném principu. Klub hledal hráče, kteří budou fungovat kolem Kanea, Toewse, Duncana Keitha a dalších pilířů dynastie. Pokud se řešila sestava, otázka zněla, kdo nejlépe doplní hvězdy, na nichž tým stál.
Teď má Kane vstoupit do systému, který už vznikal bez něj. Bedard byl v posledních třech sezonách nejproduktivnějším hráčem Chicaga, stal se kapitánem a Blackhawks vedle něj investují do Antona Frondella, Franka Nazara, Olivera Moorea, Romana Kantserova nebo Bowena Byrama. NHL.com před sezonou dokonce projektovalo Kanea až do druhé formace, zatímco Bedard má po návratu ze zranění znovu převzít centrální roli celé ofenzivy.
Pro Kanea to může být výhoda. Ve 37 letech už nemusí každý večer nést útočnou produkci celého mužstva ani být hráčem, kterému soupeř věnuje veškerou pozornost. Chicago od něj může chtít něco, co během jeho vrcholných let nebylo hlavní součástí role: dodat mladému týmu klid, zkušenost a další řešení ve chvíli, kdy první plán nefunguje.
Zkušenost ale nebude mít cenu jen v kabině
Bylo by příliš snadné udělat z Kanea pouze mentora. Minulou sezonu v Detroitu stále nasbíral 57 bodů v 67 zápasech a Blackhawks ho nepodepsali za osm milionů ročně proto, aby pouze vyprávěl mladším hráčům historky o Stanley Cupu.
Chicago loni dávalo jen 2,56 gólu na zápas, což patřilo k nejhorším hodnotám v NHL. Kane má pomoci právě tam: v přesilovce, při tvorbě hry a ve chvílích, kdy mladý tým potřebuje hráče, jenž už podobnou situaci řešil stokrát.
Jeho první gól po návratu proto není důležitý jen sentimentálně. Ukazuje, že Blackhawks mohou od legendy stále očekávat konkrétní sportovní produkci, aniž by jí museli znovu předat celý tým.
Nejzajímavější bude chvíle, kdy se vrátí Bedard
Kapitán začátek sezony vynechává po operaci levého ramene a Chicago ho očekává zpátky až během listopadu. Teprve tehdy se naplno ukáže, jak bude nová hierarchie fungovat na ledě.
Kane už otevřeně mluvil o tom, že ho možnost hrát s Bedardem láká. Nemusí však nutně nastupovat po jeho boku každou noc. Pro Chicago může být stejně cenné rozložit kreativitu do dvou formací a mít zkušeného tvůrce hry na ledě i v okamžiku, kdy Bedard odpočívá.
A právě v tom je návrat Patricka Kanea mnohem zajímavější než obyčejná nostalgie. Vrátil se na stejné místo, ale do jiného životního období klubu i své kariéry.
Poprvé už Chicago nemusí zjišťovat, jak postavit tým kolem něj. Musí zjistit, jak nejlépe využít Kanea v týmu, který už má svého nového člověka pro budoucnost.
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Zdroje: NHL.com – Kane returns to Blackhawks, signs 2-year, $16 million contract [1], NHL.com – Kane intrigued about playing on line with Bedard for Blackhawks [2], NHL.com – Blackhawks season preview: Kane return could provide spark for playoff push [3], Reuters – Jack Eichel's 3-point outing sparks Knights in win over Blackhawks [4].