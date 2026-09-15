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Pátrání po zmizelé Janě se posunulo dál. Policie prověřila další místo a hledání výrazně rozšířila

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Dennívýzva
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Po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z Frýdku-Místku se pátrá už téměř dva týdny. Kriminalisté postupně rozšiřují okruh prověřovaných míst i získaných informací a nyní zveřejnili další podrobnosti, které by mohly veřejnosti pomoci ženu poznat.
Pátrání po zmizelé Janě se posunulo dál. Policie prověřila další místo a hledání výrazně rozšířila

Pátrání po zmizelé Janě se posunulo dál. Policie prověřila další místo a hledání výrazně rozšířila

Zdroj: depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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