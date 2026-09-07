Patnáctiletý závodník zemřel po nehodě na trati. Pár měsíců předtím ho označili za budoucí hvězdu motorsportu

Sezona, která trvala sto dní
Průlomový okamžik přišel 16. května 2026 na Budds Creek Half-Mile. Nantz tam na KTM 450 SX-F týmu Nantz Bros Racing vyhrál svůj první motocyklový závod v národním seriálu. Nebylo mu ani patnáct a půl. O dva týdny později přidal druhé místo na krátkém oválu ve Ventuře. Výsledky nebyly náhodné, potvrzovaly vzorec jezdce, který se učí exponenciálně rychle.
Do Peorie přijel s formou, která odpovídala jeho dosavadní trajektorii. Ve druhé kvalifikaci zajel čas 27,735 sekundy, druhý za Samem Dranem. Rozjížďka, v níž měl startovat, nesla nově jméno Dan Bromley Memorial, připomínku jiného jezdce AFT, který zemřel po nehodě na trati v Limě jen dva měsíce předtím, v červnu 2026. Ironie, kterou si nikdo na startovním roštu nepřál.
Co víme o nehodě
Kolem půl páté odpoledne místního času došlo v rozjížďce třídy ProSport 450 ke kolizi tří jezdců. První záchranné složky dorazily okamžitě. Podle společného sdělení šerifa a koronera okresu Peoria, které citoval 25News Now, utrpěl Nantz závažné poranění mozku a další těžká zranění. Byl převezen do nemocnice, kde strávil deset dní. Zemřel 1. září.
Přesný mechanismus kolize úřady veřejně nepopsaly. Vyšetřování v době posledních dostupných zpráv stále probíhalo. Není tedy možné říct, zda šlo o selhání techniky, chybu jednoho z jezdců, nebo o souběh okolností, které na oválové trati bez únikových zón prostě nelze eliminovat.
Rodina se rozhodla darovat Bayneovy orgány. Jeho matka Robyn Nantzová v rozhovoru pro lokální média uvedla, že syn „zatím zachránil tři životy“ a jeden z příjemců byl ve stejném věku jako on.
Výstroj, pravidla a to, co nestačí
Oficiální pravidla AFT pro sezonu 2026 vyžadují pro všechny jezdce poměrně rozsáhlou výbavu:
- Integrální přilba s certifikací
- Kožená kombinéza s integrovaným chráničovým systémem
- Povinný airbagový systém
- CE zádový chránič
- Přítomnost hlavního závodního lékaře na každém závodě
Pro nezletilé jezdce platí navíc povinnost rodičovského podpisu a notářsky ověřeného souhlasu. Pojistné krytí, které AFT nabízí účastníkům, je ovšem sekundární: 260 000 korun za smrt nebo zmrzačení, 1,3 milionu korun na zdravotní náklady nad rámec spoluúčasti přibližně 130 000 korun. Pro rodinu patnáctiletého závodníka s poraněním mozku jsou to čísla, která sotva pokryjí první dny intenzivní péče.
Srovnání s Evropou ukazuje jeden zásadní rozdíl: FIM Europe Flat Track Cup stanovuje minimální věk šestnáct let a vyžaduje homologovanou trať s licencí FIM Europe. Americká AFT pouští do ProSport 450 jezdce už od čtrnácti. V Česku existuje třída FT Junior pro závodníky od jedenácti do šestnácti let, ale na strojích 85–125 ccm, tedy s výrazně nižším výkonem. Mimo TT variantu musí mít český juniorský stroj demontovanou přední brzdu a povinný trhací vypínač motoru. Airbag v otevřených českých technických řádech Autoklubu ČR explicitně zmíněn není.
Mezi oceněním a smrtí
Časová osa Bayneova příběhu je krutě komprimovaná. Od prvního vítězství v národním seriálu po smrt uplynulo 108 dní. Od podcastu, v němž ho Deubler veřejně vyzdvihl, 67 dní. Od kvalifikačního času, který potvrdil, že v Peorii patří k nejrychlejším, necelé hodiny.
American Flat Track vydala 3. září smuteční prohlášení, v němž připomněla jeho výsledky a vyjádřila soustrast rodině i komunitě. Nová bezpečnostní opatření ani změny pravidel v tomto prohlášení oznámeny nebyly. Ve veřejně dostupných zdrojích se nám nepodařilo dohledat ani oficiální kampaň za zpřísnění věkových limitů.
Flat track je sport, kde se motocykly bez přední brzdy řítí oválovou tratí v těsných skupinách rychlostí přes sto kilometrů v hodině. Ani airbag, ani CE chránič, ani přítomnost lékaře na trati neodstraní základní fyzikální rovnici: tři stroje, jeden bod, zlomek sekundy. Bayne Nantz to věděl. Jeho rodina to věděla. Otázka, kterou jeho smrt klade, není, zda měl závodit. Je to otázka, zda čtrnáct let stačí na to, aby člověk takové riziko skutečně pochopil.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta