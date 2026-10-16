Patnáct osobností převzalo Cenu Charity v katedrále sv. Víta

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě hostila v pátek slavnostní ceremoniál, při němž Charita Česká republika předala svá každoroční ocenění. Letošního ročníku se dočkalo celkem patnáct laureátů, mezi nimiž bylo osm pracovníků a dobrovolníků Charity a sedm firem či jednotlivců, kteří charitní dílo dlouhodobě podporují finančně nebo prakticky.
Ceremoniálu předcházela mše svatá za charitní dílo. Celebrovali ji pražský světící biskup Zdeněk Wasserbauer, apoštolský nuncius arcibiskup Eugen Martin Nugent a prezident Charity Česká republika biskup Pavel Posád. Ceny laureátům pak společně s ředitelem organizace Lukášem Curylem předávali za přítomnosti zástupců diecézních a oblastních Charit z celé republiky, rodinných příslušníků a kolegů oceněných. Programem provázela moderátorka Naděžda Hávová, hudební doprovod obstarala zpěvačka Leona Gyöngyösi.
Lukáš Curylo oceněné charakterizoval jako lidi, kteří „ztělesňují poslání Charity v jeho nejčistší podobě" a svým každodenním nasazením dokazují, že pomoc druhým je konkrétním skutkem, nikoli jen proklamací. Připomněl také původní latinský základ slova caritas, tedy láska, a zdůraznil, že právě v činech těchto lidí získává toto slovo skutečný obsah.
Z řad pracovníků a dobrovolníků převzali ocenění například sociální pracovník Tomáš Procházka z Charitní sociálně právní poradny v Hodoníně, peer konzultantka Nikola Kovářová z Charity Tábor nebo Pavla Cigánová, zdravotní sestra a vedoucí ošetřovatelské služby Charity Hlučín. Cenu získal také Jiří Lodr, emeritní ředitel Diecézní charity Plzeň, a dobrovolník Petr Suchý z Domova pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích, za nějž ocenění převzala ředitelka Charity Litoměřice Petra Smetanová.
Mezi podporovateli se ocenění dostalo například společnosti Gumotex za pomoc Arcidiecézní charitě Olomouc při poskytování humanitární pomoci na Ukrajině, spotřebnímu družstvu Jednota České Budějovice či České televizi, jejíž generální ředitel Hynek Chudárek si cenu osobně převzal. Ocenění zamířilo také do rukou zástupkyně e-shopu Alza.cz.
Cena Charity se uděluje každoročně od roku 2008. Jejím symbolem je autorská skleněná soška ve tvaru plamenného kříže z dílny sklářského mistra Davida Wünsche z Nového Boru.
Zdroj: Charita ČR