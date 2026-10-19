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Pátek třináctého jako krvavé rodinné drama. Hororový Crystal Lake dorazil na HBO Max

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Seriál Crystal Lake v produkci A24 o vyšinuté mamince nejslavnějšího vraha v hokejové masce u nás právě vychází na HBO Max, všech osm dílů najednou. Na Rotten Tomatoes má zatím 78 % ze 49 recenzí a jeho tvůrci slibují rodinné drama, které stvořilo slasherovou ikonu Pátku třináctého Jasona Vorheese.
Pátek třináctého jako krvavé rodinné drama. Hororový Crystal Lake dorazil na HBO Max

Pátek třináctého jako krvavé rodinné drama. Hororový Crystal Lake dorazil na HBO Max

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 15:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

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