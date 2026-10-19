Pátek třináctého jako krvavé rodinné drama. Hororový Crystal Lake dorazil na HBO Max

Seriál Crystal Lake v produkci A24 o vyšinuté mamince nejslavnějšího vraha v hokejové masce u nás právě vychází na HBO Max, všech osm dílů najednou. Na Rotten Tomatoes má zatím 78 % ze 49 recenzí a jeho tvůrci slibují rodinné drama, které stvořilo slasherovou ikonu Pátku třináctého Jasona Vorheese.
Po šestnácti letech od posledního filmového restartu se Pátek třináctého vrací do kempu Crystal Lake. Tentokrát ale bez maskovaného přízraku, protože hlavním pošukem je Jasonova matka v podání čerstvé vítězky Emmy Lindy Cardellini (nejlépe známé jako Velma z hraných filmů Scooby-Doo). Zatímco v zámoří se o distribuci stará služba Peacock, v Evropě se očekávaného hororového hitu zmocnila platforma HBO Max, na které už najdete všech osm epizod od scenáristy Brada Kanea (Tokyo Vice).
Příběh se otevírá osm let před událostmi původního Pátku třináctého z roku 1980. Pam Voorhees je svobodná matka, která se vzdala pěvecké kariéry. Syn Jason před necelým rokem utonul v jezeře a jeho tělo se nikdy nenašlo, přičemž truchlící matka se stále upíná k naději, že by mohl být naživu. Útěchu najde v náručí místního šéfa policie Levona Brookse (William Catlett), jenže když se v poklidném městečku začnou objevovat mrtvá těla, její úmysly vzbudí podezření. Levonova sestra Briana (Devin Kessler), novinářka pídící se po souvislostech, zahajuje vyšetřování, které postupně odhaluje Paminu temnou minulost.
Brad Caleb Kane si přitom uvědomuje, že fanoušci slasherů nemusejí být zrovna nadšení představou osmihodinového vyprávění o truchlící matce. „Jsem fanouškem starých slasherů. Na Žár (The Burning) z roku 1981 jsem se rozhodně nedíval proto, abych se dozvěděl obsáhlý životopis vraha Cropsyho,“ svěřil se pro Variety tvůrce, jenž dohlíží rovněž na seriál TO: Vítejte v Derry. Publikum podle něj lákají především fyzické hrůzy a intenzivní emoce, které tyto filmy vyvolávají – zvlášť když se s nimi člověk setká poprvé v dětství. V televizním formátu přitom shledává prostor pro rozpracování postav, jejich motivací i proměny.
O Pamele se toho přitom mnoho neví, ačkoli franšíza se po úspěchu původního filmu závratně rozrostla. Přeorientovala se však na Jasona, z něhož se stal mohutný, prakticky nezničitelný zabiják, jenž letěl i do vesmíru, potažmo se řezal s Freddym Kruegerem. „Věděli jsme, že chceme vyprávět příběh Pamely Voorheesové, ale kromě toho, co známe z prvního filmu, toho o ní příliš nevíme,“ vysvětlil Kane. Tvůrci se proto nejprve ptali, do jaké doby příběh zasadit a co se v tehdejší Americe odehrávalo. Proměny společnosti sedmdesátých let hodlali navázat na to, co se děje s Pamelou, z níž se posléze vyklube matka všech slasherových zabijáků.
Původní Pátek třináctého přitom podobně zevrubný psychologický portrét nepotřeboval. Režisér Sean S. Cunningham chtěl navázat na komerční úspěch Halloweenu a přenést vyvražďovací schéma do odlehlého letního tábora, kde se mladí instruktoři stávají snadnou kořistí neviděného vraha. Nezávislý horor pořízený za zhruba 550 tisíc dolarů nakonec celosvětově utržil téměř 60 milionů a odstartoval jednu z nejvýnosnějších hororových značek. Jeho největší trik však spočíval v tom, že za vraždami nestál očekávaný mužský zabiják, nýbrž matka, která chtěla pomstít smrt svého dítěte. Crystal Lake se nyní pokouší tento motiv rozvinout do samostatného dramatu, v němž se rodinná tragédie postupně mění ve významnou ranou kapitolu dějin slasheru. Budete na HBO Max u toho, nebo už se na seriál díváte?
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zdroje: Variety, Rotten Tomatoes, HBO Max