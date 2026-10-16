Páteční díl Ulice: Matějův návrat, Linda s Rosťou řeší možný vztah, Naty zjistí pravdu a žárlivý Michal

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Konec týdne v seriálu Ulice přinese šokující odhalení pro Naty a Linda s Rosťou se dohodnou na vztahu. Do děje se vrací Matěj s Markem a Michal bude žárlit na Františku. Tak to zkusíme
Helena hned ráno přijde do Království hraček. Nejde ovšem za Lukášem, ale za Lindou – v práci mají dva rozvedené chlapi a ona by si s nimi mohla někam zajít. Začnou znovu řešit i Rosťu. Když pak Linda nadhodí téma rozhovoru s Helenou i před ním, nijak jej to nerozhodí. Podle něj by to přece nemuselo být s ním tak hrozné. Nakonec udělají zajímavou dohodu po vzoru jednoho filmu. „Jestli tady za rok budem sedět každej sám, tak to zkusíme,“ a oba si na to s radostí plácnou.
Návrat
Matěj se kvůli tátovi a všemu kolem něj rozhodl vrátit z Drážďan. Setká se s Markem a Žofkou v Coolně. Žofka poté zamíří domů, protože musí dokončit práci do školy. Když jí přijde zpráva od Matouše, usmívá se a Michal si do ní ihned rýpne, jestli si pořád píše s tím postarším doktorem. „Je to normální mladej kluk, muž. Je mu něco přes třicet,“ hájí jej Žofka.
Když se odpoledne znovu sejdou všichni v Coolně i s Adélou a Michalem, přizná Matěj ve slabé chvilce Adéle, že to mezi nimi s Anežkou není úplně ideální. Přijel kvůli tátovi, ale taky aby si trochu odpočinul od Německa a Anežky. Adéla mu pak nabídne, že kdyby cokoliv, je tu pro něj. Postěžuje si pak i na Žofku, která se podle ní hodně změnila a něco si chce dokázat.
Žárlivý Michal
Erik navrhne Michalovi, že by natočili nové video, protože to první mělo úspěch. Opět by šlo o herní souboj mezi ním a Františkou. To Michal razantně odmítne – nechce s ní mít už nic společného. Jenže Erika ten nápad nadchnul a na odpoledne pozve Františku, Koldu a spol a ZeldenKinga si zahrají. Michal na něj pak vyjede a je naštvaný. Františka podle něj hraje hru jen kvůli tomu, aby získala zájem okolí. O hru samotnou jí nejde.
Kamila nebo Darina
Vladimír s Kamilou se rozhodnou zpětně oslavit výročí a domluví se na pizze a víně. „Tak jakou pizzu by nám dneska doporučila Darina. No co, ta má vždycky dobrý tipy,“ směje se Vladimír v domnění, že je nikdo neuslyší. Jenže Naty přijela nečekaně domů a celý jejich rozhovor slyší. Kamila se brání, že není Darina a byl to hloupý nápad. Pak na Naty narazí v kuchyni Kamila. Dcera jí přizná, že všechno slyšela. Nakonec se pohádají a Naty naštvaně práskne dveřmi a uteče z bytu. Takhle to podle Kamily dopadnout nemělo.
Seriál
sledujte každý všední den v podvečer na Nově a o den dříve na ONEPLAY. Ulice Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Epizoda 5210).