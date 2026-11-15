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Pastrňákův Boston v krizi. Český útočník bodoval, pak si se spoluhráčem sypali popel na hlavu

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Boston doma podlehl Minnesotě 2:6 a ve dvou zápasech inkasoval jedenáct gólů. Kapitán Pastrňák dal gól a přihrál, po zápase ale mluvil hlavně o chybách.
Pastrňákův Boston v krizi. Český útočník bodoval, pak si se spoluhráčem sypali popel na hlavu

Pastrňákův Boston v krizi. Český útočník bodoval, pak si se spoluhráčem sypali popel na hlavu

Zdroj: Boston Bruins
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 15.11.2026 15:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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