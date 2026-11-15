Pastrňákův Boston v krizi. Český útočník bodoval, pak si se spoluhráčem sypali popel na hlavu

Sobotní večer 14. listopadu 2026 v bostonské TD Garden začal klidně a skončil tichem. Bruins prohráli s Minnesotou Wild 2:6. Šlo o druhou domácí porážku během tří dnů a Bruins podruhé za sebou inkasovali pět a více gólů. David Pastrňák po čtyřech zápasech bez gólu znovu skóroval a přidal asistenci, jeho dva body ale jen zmírnily debakl proti nejlepšímu týmu Západu. V kabině se pak nemluvilo o smůle ani o brankáři. Kapitán i jeho spoluhráči ukazovali sami na sebe. Problém Bostonu totiž zatím není v tabulce, ale v tom, že tým s parametry favorita přestal hrát hokej, na kterém si zakládá.
Dvě minuty, které rozhodly
Po první třetině prohrával Boston jen 0:1 a nic nenasvědčovalo tomu, co přijde. Pak se zápas zlomil během dvou minut. V čase 20:53 zvýšil Quinn Hughes na 0:2, necelých 70 sekund nato přidal Coleman třetí gól. Boston, který měl do druhé části vstoupit s chutí srovnat, najednou honil tříbrankové manko.
Statistiky zápasu přitom vyprávějí zvláštní příběh. Podle oficiálních
statistik NHL vystřelili Bruins na branku 32krát, Minnesota jen 25krát. Boston dokonce vyhrál souboj speciálních formací: proměnil jednu ze čtyř přesilovek, zatímco Minnesota nevyužila ani jednu ze šesti. Přesto prohrál o čtyři góly.
To je podle nás nejvýmluvnější číslo celého večera. Boston nestřílel málo a nezaváhal v přesilovkách. Prohrál ve hře pět na pět, v kvalitě rozhodnutí a v laciných ztrátách, které Minnesota trestala s chladnou efektivitou. Třetiny skončily 1:0, 3:1 a 2:1 pro hosty a v žádné z nich Bruins nevyhráli.
Kapitán se trefil, ale gól nic nezměnil
Pastrňák zasáhl do zápasu dvakrát. Nejprve v čase 28:45 přihrál na přesilovkový gól Frasera Mintena, který snížil na 1:3. Ještě do konce druhé třetiny ale Minnesota odskočila na 4:1.
Ve 45. minutě (přesně v čase 44:45) se pak trefil sám. Po přihrávkách Nikity Zadorova a Pavla Zachy snížil na 2:4 a ukončil čtyřzápasové čekání na gól. Na lavičce Bostonu mohla na chvíli svitnout naděje. Vydržela devadesát sekund. Pak Minnesota dala pátý gól a zápas byl definitivně rozhodnutý.
Pro Pastrňáka šlo o devátou branku a sedmnáctou asistenci sezony. Po dvaceti zápasech má 26 bodů, tedy 1,30 bodu na utkání. Spočítali jsme to: přesně stejné tempo měl i v minulé sezoně 2025/26, kterou zakončil se 100 body v 77 zápasech a která mu vynesla místo ve druhém All-Star týmu NHL. Rozdíl je ve skladbě. Loni měl 29 gólů a 71 asistencí, letos by při prosté projekci na 82 zápasů směřoval ke zhruba 37 gólům a 70 přihrávkám. Český útočník tedy kanadské bodování drží na elitní úrovni a góly dává dokonce častěji než loni.
Český rukopis měl i jeho gól. Asistoval u něj Pavel Zacha, který nastupoval v první formaci po boku Pastrňáka a JJ Peterky. Na druhé straně zůstal český obránce David Špaček mezi zdravými náhradníky Minnesoty a do hry nezasáhl.
Sebekritika v kabině: „Nehrajeme svým způsobem“
Pastrňák je od září kapitánem Bruins a jeho slova po zápase proto nesou jinou váhu než běžné pozápasové hodnocení. Nezlobil se na rozhodčí ani na smůlu. Podle klubového
webu Bruins mluvil o chybách, nedbalých rozehrávkách a o tom, že Minnesota těžila z toho, co jí Boston sám nabídl. Tým podle něj nehraje svým způsobem a musí se zlepšit v obraně. Celou věc je potřeba „vyčistit“ a připravit se na další týden.
Tón byl odpovědný, nikoli výbušný. A navazoval na to, co Pastrňák řekl už po čtvrteční porážce s Montrealem 2:5: chyba je na hráčích. Tehdy se proti kritice ohradil i asistent trenéra Brunet, který bránil brankáře Swaymana s tím, že chyby vznikaly před ním.
Ještě konkrétnější byl Fraser Minten, autor prvního bostonského gólu. Podle něj Bruins nevstoupili špatně do zápasu jako celku, ale do druhé třetiny vyjeli „ploše“. Proti tak kvalitnímu soupeři se to podle něj nesmí stát, protože dohánět výsledek proti Minnesotě je nesmírně těžké. Minten dodal i větu, která zní jako výzva celé kabině: Boston teď musí ukázat, že opravdu může být dobrým týmem.
Charlie McAvoy volil klidnější tón: z porážky se poučit a pak ji spláchnout. Rozumný přístup, jenže podobně mluvila kabina už po Montrealu. Dvakrát za sebou slyšet o špatných startech a chybách v obranném pásmu už nepůsobí jako náhoda. Spíš jako vzorec.
Tabulka zatím drží, Minnesota ukázala rozdíl třídy
Kdo by z výsledků posledních dnů vyčetl tabulkový pád, mýlil by se. Boston má po dvaceti zápasech bilanci 13 výher, 6 porážek v základní hrací době a jednu po prodloužení, 27 bodů, skóre +20 a drží šesté místo ve Východní konferenci. Nahoře je ale namačkáno.
Tým Body Carolina 34 New Jersey 30 Tampa Bay 28 Montreal 28 Ottawa 28 Boston 27 Florida 26
Bod za trojicí soupeřů, bod před Floridou. Jedna další porážka tak může Bruins v pořadí rychle posunout níž, přestože z horní poloviny Východu zatím nevypadávají.
Minnesota naopak ukázala, jak vypadá tým v plné síle. Po 22 zápasech má 34 bodů a nejlepší bilanci na Západě. Bodovala jedenáctkrát za sebou (devět výher, dvě porážky po prodloužení či nájezdech), na soupeřově ledě vyhrála osmkrát v řadě a během této série dala 34 gólů a inkasovala jen dvanáct. V průměru dostává 2,18 gólu na zápas, Boston 2,60.
Útočník Hartman popsal recept jednoduše: na venkovních stadionech dobře začít, získat vedení a vzít domácímu publiku energii. Přesně to se v Bostonu stalo.
Rozdíl dělali i jednotlivci. Quinn Hughes, kterého Minnesota loni v prosinci získala z Vancouveru za drahý balík (Marco Rossi, Liam Öhgren, Zeev Buium a volba v prvním kole draftu 2026), přidal gól a asistenci. Bodoval jedenáctý zápas po sobě a vyrovnal klubový rekord obránců, který sám vytvořil ve své první sezoně ve Wild. Po zlomenině lebky ze zářijové přípravy se navíc vrátil Brock Faber a v sezonním debutu odehrál 24 minut a 29 sekund, připsal si asistenci a hodnocení +4. Už tak elitní obrana Minnesoty tím ještě zesílila.
Co dál: Kings a hledání ztracené identity
Boston dlouho čekat nebude. V úterý 17. listopadu od 19:00 místního času hostí v TD Garden Los Angeles Kings, v Česku to znamená noc na středu 18. listopadu od 1:00. Zápas půjde sledovat přes NHL.tv na DAZN s anglickým komentářem, práva na NHL v Česku mají také Nova a Prima. Přehled možností shrnuje
NHL.com/cs, případné vysílání na některém z kanálů se řídí jejich aktuálním programem.
Co musí Bruins změnit, řekli hráči sami:
Starty, hlavně do jednotlivých třetin. Proti Montrealu i Minnesotě rychle prohrávali o několik gólů. Méně laciných chyb v obranném pásmu a čistší rozehrávku. Defenzivu před brankářem, ať chytá Swayman, nebo DiPietro. Návrat k vlastnímu stylu, o kterém mluvil Pastrňák.
Poslední bod je podle nás klíčový. Boston netrpí nedostatkem talentu ani střel, jeho kapitán boduje tempem stovkové sezony. Chybí mu sebejistota v obraně, která z něj dělala nepříjemného soupeře. Pokud ji nenajde rychle, ze dvou porážek se stane série a z herního varování skutečný problém tabulky.
Poslední vítězství Bostonu pochází z 8. listopadu, kdy porazil Floridu 4:1. Od té doby uběhl týden a dva zápasy s jedenácti inkasovanými góly. Proti Kings teď kapitán Pastrňák nepotřebuje další gól pro statistiky. Potřebuje večer, po kterém nebude muset v kabině vysvětlovat, co se pokazilo.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek