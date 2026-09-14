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Pastrňáka znetvořili k nepoznání a internet se potrhal smíchy. „To není Pasta, to není ani mouka," píšou fanoušci

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Dennívýzva
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Jedna z největších hvězd NHL dostala ve videohře NHL 27 obličej, který nepřipomíná ani ji, ani nikoho konkrétního. Fanoušci reagovali okamžitě.
David Pastrňák

David Pastrňák

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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