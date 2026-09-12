Pastrňák v nové hře NHL vypadá k nepoznání. EA Sports schytala posměch, český expert mluví o brutálním bizáru

Kde to začalo a jak se to rozjelo
Vlákno na X se během hodin rozšířilo za hranice hokejových komunit. Už 4. září, den po spuštění předběžného přístupu k edici Deluxe, napsal český herní novinář Zbyněk Povolný na X, že se v EA „vyloženě zbláznili“ a že NHL 27 je „brutální bizár“. Podle něj za tím stojí i absence konkurence, EA nemá v hokejovém žánru rivala, který by ji tlačil ke kvalitě.
Sport.cz Povolného citaci převzal a doplnil vlastní srovnání. Pastrňák a Pavel Zacha podle redakce vypadají ve hře tak, že se „podoba hledá velmi těžko“. iDNES přidalo anketu: 94 % hlasujících odpovědělo, že se vývojářům reálné tváře napodobit nepovedlo. Z 248 hlasů jich 232 řeklo jasné ne.
Nejde jen o jednoho Čecha
Pastrňák se stal vlajkovou lodí kritiky, ale rozhodně ne jedinou obětí. Česká média vedle něj jmenují Zachu i Martina Nečase. Ze zahraničních hvězd fanoušci na sítích rozebírali Connora McDavida, Johna Tavarese, Williama Nylandera, Willa Smithe nebo Sergeje Bobrovského. NHL.cz navíc připomíná, že hra vstupovala do veřejného prostoru už oslabená; krátce předtím se vlnila kritika kolem komunikace EA o McDavidově členství v „99 Clubu“.
Problém s tvářemi přitom není nový. Na oficiálním fóru EA komunitní manažer EA_Aljo vysvětluje, že studio smí používat jen fotografie dodané ligami před startem sezony a po vydání hry čeká na další oficiální balík. Pravidla kolem obrazových materiálů jsou prý přísná. Na Redditu fanoušci u předchozích ročníků psali, že Pastrňákův model se prakticky neměnil od jeho mladších let a kratšího sestřihu, a když mu v traileru NHL 26 konečně aktualizovali vzhled, bralo se to skoro jako událost.
Co EA opravila, a co zatím ne
V den plného vydání 11. září 2026 nasadila EA Update 1, v němž odkazuje na zpětnou vazbu z fór a sociálních sítí. Patch obsahuje desítky vizuálních oprav: problémy s prolínáním vlasů přes helmu, špatné velikosti řemínků, dokonce chybu, kdy se hráči po vstřeleném gólu měnila tvář. Konkrétní přepracování Pastrňákova modelu ale nikde neslibuje. Ani plošnou revizi skenů obličejů.
Hra je dostupná na PlayStation 5 a Xbox Series X|S. V českém Xbox Storu stojí standardní edice 1 899 Kč, Deluxe za 2 599 Kč. Za ty peníze hráč dostane jednoho z nejlepších pravých křídel celé hry, s obličejem, který by nepoznala ani jeho vlastní matka.
Proč to u Pastrňáka bolí víc než u ostatních
EA sama Pastrňáka prezentuje jako superhvězdu. OVR 95, nejlépe hodnocený hráč Bostonu, elita své pozice. Jenže právě u takového hráče čekáte, že vizuální zpracování bude odpovídat jeho hernímu statusu. Místo toho dostanete podivně nepřirozenou verzi s blond strništěm, která vypadá, jako by ji modeloval někdo, kdo viděl Pastrňáka naposledy v roce 2018. Sám Pastrňák se k věci do dne vydání veřejně nevyjádřil. Nemusel. Memy to řekly za něj.
Série NHL nemá konkurenci, a přesně tak vypadá její vizuální ambice. Dokud se to nezmění, bude každý nový ročník spolehlivým zdrojem memů, a Pastrňák jejich nedobrovolnou tváří. Respektive tváří, kterou nikdo nepozná.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka