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Pastrňák v nové hře NHL vypadá k nepoznání. EA Sports schytala posměch, český expert mluví o brutálním bizáru

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Týden před vydáním NHL 27 se na sítích rozšířilo srovnání reálných a herních tváří hráčů Bruins. U Pastrňáka, nejlépe hodnoceného v týmu, to odnesly vousy – blond a uniformní, jako by patřily jinému člověku.
Pastrňák v nové hře NHL vypadá k nepoznání. EA Sports schytala posměch, český expert mluví o brutálním bizáru

Pastrňák v nové hře NHL vypadá k nepoznání. EA Sports schytala posměch, český expert mluví o brutálním bizáru

Zdroj: Boston Bruins
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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