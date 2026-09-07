Pastrňák patří v nové NHL 27 mezi nejlepší hráče, ale jeho obličej vyvolal vlnu posměchu. Fanoušci ho nepoznávají

Čísla, která mluví jasně
S celkovým hodnocením 95 OVR je Pastrňák druhým nejlepším pravým křídlem NHL 27, před ním stojí jen Nikita Kučerov se 97 body. Za ním následují Mikko Rantanen (94), Mitch Marner a William Nylander (oba 93). Nad celou databází se pak vznáší Connor McDavid v nově zavedeném „99 Clubu”.
Uvnitř Bostonu je ratingová propast ještě výmluvnější. Druhý nejlépe hodnocený Bruin, brankář Jeremy Swayman, má 89. Stejně jako obránce Charlie McAvoy. Pavel Zacha drží 85. Pastrňák je zkrátka o šest bodů jinde než kdokoli další v týmu. Superhvězda na papíře i na ledě. Na obrazovce? To je jiný příběh.
Tvář, kterou nikdo nepoznal
Vlákno @KingKhusy se z X přelilo na Reddit, kde hlavní kompilace na r/hockey nasbírala tisíce komentářů. „To není Pasta,” zněl jeden z nejčastějších. Fanoušci nečetli model jako stylizaci nebo drobnou odchylku, čtou ho jako úplně jinou osobu. Generický obličej s nepřirozeným výrazem, který nezachycuje Pastrňákovy typické rysy. Uncanny valley v dresu Bruins.
A nejde jen o Pastrňáka. Ve stejných vláknech se řeší Kirill Kaprizov, Connor McDavid, Nico Hischier, Macklin Celebrini, Leo Carlsson, Sebastian Aho, Cole Caufield i Jason Robertson. Fanoušci Penguins tvrdí, že Crosby s Malkinem vypadali lépe v NHL 26. Subreddit Calgary Flames pojmenoval své hráče rovnou „skinwalker verze”. Fanoušci Dallasu shrnuli situaci prostě: „Udělali to skoro každému v lize.”
Pastrňák se ale stal hlavním meme případem startu NHL 27 právě díky tomu kontrastu. Sedmý nejlepší hráč celé hry, jednoznačná tvář Bostonu, česká ikona v NHL, a jeho virtuální podoba vyvolává smích, ne obdiv.
Český rozměr kauzy
Česká média a fanoušci téma rychle převzali, i když virál vznikl anglicky. Sport.cz citoval experta, který o EA prohlásil, že se „vyloženě zbláznili”. Vedle Pastrňáka se v českém kontextu řeší i Pavel Zacha, spoluhráč z Bostonu, který podle reakcí „dopadl podobně”. Pro širší tvrzení o dalších českých hráčích mimo Bruins ale zatím chybí stejně silný materiál.
Sám Pastrňák se k datu vydání tohoto článku veřejně nevyjádřil. Ani Boston Bruins. Ticho z obou stran nechává prostor komunitě, která si mezitím vystačí sama.
Opraví to EA?
Krátká odpověď: zatím nevíme. K 7. září 2026 na oficiální stránce novinek neexistují žádné patch notes zaměřené na obličeje. EA v materiálech k post-launch podpoře slibuje sledování Feedback Portálu, Redditu a Discordu, a podle zpětné vazby chce tvarovat budoucí aktualizace. Konkrétní termín ani potvrzení opravy ale chybí.
Podle nás je pravděpodobné, že se obličeje dočkají úprav, tlak komunity je příliš hlasitý a příliš virální, než aby ho studio ignorovalo. Jenže EA letos investovalo hlavní vizuální energii jinam: do kompletní přestavby všech 32 arén, nového systému diváků, komentátorského balíčku a broadcast prezentace. Obličeje hráčů v tom výčtu zjevně nebyly prioritou.
Plný launch NHL 27 pro všechny hráče bez Deluxe Edition nebo EA Play je 11. září 2026 v 18:00 středoevropského času. Do té doby má EA čtyři dny na to, aby rozhodlo, jestli sedmý nejlepší hráč své hry bude konečně vypadat jako David Pastrňák.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka