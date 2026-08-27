Pastrňák navázal na Jágrovy slavné převleky. Před finále MS v Praze si koupil paruku a v hospodě ho nikdo nepoznal

Hvězda Boston Bruins a jeden z nejlépe placených hokejistů planety přiletěl 20. května 2024 do Prahy, kde se chystal reprezentovat na mistrovství světa. A hned první den si chtěl splnit to, po čem celou sezonu v zámoří toužil: sednout si do české hospody, objednat správně načepovanou plzeň a dát si kachnu. Jenže spoluhráči ho varovali, že v Česku ho pozná každý. Pastrňák si proto vzal paruku, nalepil vousy, přehodil přes sebe nenápadnou mikinu a vyrazil. Celou historku vytáhl v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jehož epizoda s názvem „Kluk z Havířova mezi hvězdami NHL“ vyšla 25. srpna 2026 na platformě Forendors.
Čtyři piva, kachna a maminka
Pastrňák do hospody nevyrazil sám. Vzal s sebou maminku, která se před lety přestěhovala za ním do Prahy. Podle jeho vlastních slov si dal čtyři piva a k tomu kachnu, žádný divoký večírek, spíš návrat k tomu, co mu v Bostonu chybí. „Aspoň ten první den si dát ty tři piva český,“ popsal svou motivaci s typickou nonchalancí, přičemž z vyprávění nakonec vyplynulo, že jich bylo o jedno víc.
Název ani adresu podniku neprozradil. Z kontextu jeho dřívějších rozhovorů lze usuzovat, že šlo o Prahu, ale konkrétní čtvrť ani hospodu veřejně nikdy nezmínil. A klíčový detail? Nikdo ho prý nepoznal. Alespoň tak to tvrdí on sám.
Jágrův recept na neviditelnost
Pastrňákův převlek nebyl úplně originální nápad. Jaromír Jágr si podobný trik osvojil už v devadesátých letech v Pittsburghu, kde chodil mezi lidi v paruce, aby unikl pozornosti fanoušků Penguins. Podle sekundárně popsaných historek se Jágr údajně převlékl i za „kyprou modelku“, s plným líčením a vším všudy. Tam už šlo spíš o recesi než o skutečné maskování.
Pastrňákův přístup byl pragmatičtější. Žádná show, žádné líčení. Tři jednoduché prvky (paruka, vousy, mikina) a cíl dostat se z bodu A do bodu B bez selfie a autogramů. Jágr si z převleků dělal zábavu. Pastrňák je potřeboval k přežití.
Proč zrovna na domácím MS nešlo chodit normálně
Aby člověk pochopil, proč si osmadvacetiletý hokejista nemohl prostě dojít na pivo, stačí se podívat na čísla. Domácí šampionát 2024 přitáhl do hlediště celkem 797 727 diváků, což byl rekord turnaje. Semifinále se Švédskem pomohlo překonat návštěvnický milník, finále sledovalo v O2 areně 17 413 lidí. Praha žila hokejem způsobem, jaký nemá v posledních dekádách obdobu.
Pastrňák sám po příletu řekl webu Českého hokeje, že „hokej je tady jednička“ a z atmosféry měl radost. Zároveň ale mluvil o „úplném humbuku“. V Bostonu je hvězdou jednoho klubu v jednom městě. V Praze během šampionátu byl tváří celého turnaje pro celý národ. To je jiná liga popularity, a jiná potřeba občas zmizet.
Gól, který přišel po kachně
Důležitý časový detail: hospodská výprava patří podle Pastrňákových vlastních slov spíš k prvnímu dni po příletu 20. května, ne nutně k noci před finále 26. května. Šest dní je v turnajovém režimu celá epocha. A jak ten turnaj pro něj dopadl, ví každý český fanoušek.
Ve třetí třetině finále proti Švýcarsku, za stavu 0:0, Pastrňák v čase 49:13 prostřelil brankáře a otevřel skóre. Česko vyhrálo 2:0 a po šestnácti letech slavilo zlato. Muž, který si o pár dní dřív musel lepit falešné vousy, aby si v klidu dal pivo, rozhodl zápas, na který se dívala celá země.
Kde si historku pustit
Plná epizoda 7 pádů s Pastrňákem trvá necelých 31 minut a je dostupná na Forendors za předplatné od 120 korun měsíčně. Na YouTube a Spotify vycházejí jen zkrácené verze. Televize Seznam nasazuje pořad od 3. září 2026 každý čtvrtek od 21:30, konkrétní datum Pastrňákova dílu ale zatím oficiálně neupřesnila.
Paruka a vousy skončily nejspíš někde v šuplíku pražského bytu. Zlatá medaile visí na krku. A česká hospoda, ať už je kdekoli, má příběh, o kterém její štamgasti dodnes nemají tušení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka