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Pastrňák navázal na Jágrovy slavné převleky. Před finále MS v Praze si koupil paruku a v hospodě ho nikdo nepoznal

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Paruka, falešné vousy a mikina. Tak se David Pastrňák vydal na pivo do své oblíbené hospody krátce po příletu na domácí šampionát.
Pastrňák navázal na Jágrovy slavné převleky. Před finále MS v Praze si koupil paruku a v hospodě ho nikdo nepoznal

Pastrňák navázal na Jágrovy slavné převleky. Před finále MS v Praze si koupil paruku a v hospodě ho nikdo nepoznal

Zdroj: Boston Bruins
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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