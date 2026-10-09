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Pastrňák jako nový kapitán Bostonu skóroval dvakrát a zbývá mu 61 bodů do mety, kterou zdolali jen Jágr a Eliáš

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Kapitán Bostonu David Pastrňák nasázel Utahu dva přesilovkové góly a přidal dvě asistence. K tisíci bodům v NHL mu teď chybí 61.
Pastrňák jako nový kapitán Bostonu skóroval dvakrát a zbývá mu 61 bodů do mety, kterou zdolali jen Jágr a Eliáš

Pastrňák jako nový kapitán Bostonu skóroval dvakrát a zbývá mu 61 bodů do mety, kterou zdolali jen Jágr a Eliáš

Zdroj: Boston Bruins
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 14:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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