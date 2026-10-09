Pastrňák jako nový kapitán Bostonu skóroval dvakrát a zbývá mu 61 bodů do mety, kterou zdolali jen Jágr a Eliáš

Bylo 14:22 první třetiny a v TD Garden hrál Boston v přesilovce. Pastrňák převzal puk na vrcholu pravého kruhu a bez zaváhání vystřelil zápěstím. Brankář Utahu Sebastian Cossa střelu kvůli clonícím hráčům neviděl a puk mu proklouzl mezi betony. Byl to první gól českého útočníka v sezoně a zároveň jeho první gól s „C“ na dresu. Do konce večera 8. října 2026 přidal ještě jeden přesilovkový zásah a dvě asistence. Bruins vyhráli 6:1 a Pastrňák se po čtyřbodovém zápase dostal na 939 bodů v základní části NHL. Z českých hokejistů pokořili hranici tisíce bodů jen Jaromír Jágr a Patrik Eliáš. Pastrňák se k nim podle našich výpočtů může přidat už letos v zimě.
Večer, kdy se zlomila přesilovka
Utah přijel do Bostonu s nejlepší přesilovkou ligy. Z prvních třinácti vyloučení soupeře vytěžil osm gólů, tedy 61,5 %. Bruins byli na opačném konci tabulky. Do zápasu vstupovali s bilancí 0/10 a přesilovka tak byla jejich největší slabinou.
Za jeden večer se poměr obrátil. Utah v sedmi přesilovkách neskóroval, Boston proměnil tři ze čtyř. Dvě z nich dotáhl do sítě Pastrňák. U prvního gólu asistoval obránce Frederic Brunet, pro kterého šlo o vůbec první bod v NHL, a to ve třetím zápase kariéry. Druhý gól padl ve 4:40 druhé třetiny po křížné přihrávce Morgana Geekieho. Pastrňák pálil z první a o osudu puku bylo rozhodnuto ve chvíli, kdy mu dopadl na hokejku.
Den po prohře 1:4 s Ottawou mluvil český útočník o chybějícím sebevědomí v přesilovce. Puk mu podle vlastních slov odskakoval, chtěl hrát přímočařeji a víc bojovat o odražené kotouče. Dva zápasy bez bodu se tím sice úplně vysvětlit nedají, ale proti Utahu hrál přesně tak, jak o tom předtím mluvil.
Trenér Marco Sturm po zápase připustil, že „C“ na dresu hráče zatěžuje, a první kapitánský gól označil za úlevu. Podle NHL.com šlo o Pastrňákův 19. čtyřbodový zápas v NHL. Se 422 góly se navíc v historické tabulce klubu dotáhl na čtvrtém místě na Brada Marchanda, svého předchůdce v roli lídra kabiny.
Utkání sledovali i čeští fanoušci Utahu. Karel Vejmelka nahradil Cossu, který inkasoval tři góly z osmi střel. Vejmelka zlikvidoval jedenáct střel, ale tři další góly do konečného stavu 6:1 už nezastavil. Boston má po pěti zápasech bilanci tří výher a dvou porážek. Na hodnocení je to brzy, první trhlina v přesilovce se ale zacelila.
Matematika tisícovky: stačí mu tři čtvrtiny bodu na zápas
Výpočet je jednoduchý a pro Pastrňáka příznivý. Do sezony vstupoval s 933 body, za prvních pět zápasů přidal šest. Sezona 2026/27 má poprvé rozšířenou základní část na 84 utkání, takže Bostonu jich zbývá 79.
|Ukazatel
|Hodnota
|Body před sezonou 2026/27
|933
|Body za prvních pět zápasů
|6
|Aktuální stav
|939
|Chybí do tisícovky
|61
|Zbývající zápasy základní části
|79
|Potřebné tempo
|0,77 bodu na zápas
|Současné tempo
|1,20 bodu na zápas
|Tempo sezony 2025/26
|1,30 bodu na zápas (100 bodů v 77 zápasech)
Hodnota 0,77 bodu na zápas je u hráče, který čtyři sezony po sobě překonal hranici sta bodů, skoro symbolická. Pastrňák by mohl bodovat o třetinu méně než loni a tisícovku by přesto stihl. Pokud se nezraní, nejde podle nás o to, zda milníku dosáhne, ale kdy.
Při současném tempu 1,20 bodu na zápas potřebuje zhruba 51 dalších utkání. Milník by tak padl v 56. zápase sezony a podle rozpisu Bruins by to vycházelo přibližně na 10. února 2027 na zápas v Torontu. Pokud se vrátí k loňskému tempu, stačilo by mu asi 47 zápasů. Tyto propočty berte jako odhad, ne jako přesnou předpověď. Jeden pětibodový večer termín posune o týden dřív, krátké zaváhání bez bodu o týden později. Přesto je lákavá představa, že by tisícovku dovršil právě v Torontu, v aréně největšího rivala Bruins.
Tisícovka navíc nemusí být posledním letošním cílem. Eliáš skončil s 1 025 body. Na jejich překonání potřebuje Pastrňák 87 bodů v 79 zápasech, tedy 1,10 bodu na zápas. Je to pod jeho současným tempem, a pokud se mu sezona povede, mohl by se ještě před koncem základní části posunout na druhé místo mezi českými hráči.
Jágr a Eliáš: dvě úplně odlišné cesty k tisícovce
Dva Češi, kteří tisícovku pokořili, k ní šli velmi rozdílně. Ukazuje to i tabulka.
|Hráč
|1000. bod
|Soupeř
|Odehrané zápasy
|Věk
|Jaromír Jágr
|30. prosince 2000
|Ottawa
|763
|28 let a 319 dní
|Patrik Eliáš
|6. ledna 2015
|Buffalo
|1 187 (podle dobových přehledů)
|38 let a 266 dní
|David Pastrňák
|odhad: kolem 10. února 2027
|Toronto (projekce)
|zatím neznámé
|30 let a zhruba 8,5 měsíce
Jágr byl rychlík, který k tisícovce potřeboval necelých osm set zápasů. Kariéru v NHL ukončil s 1 921 body a v historické tabulce ho předstihl jen Wayne Gretzky. Eliáš byl naopak vytrvalec. Všech 1 025 bodů nasbíral v dresu New Jersey a tisícovku dovršil po sedmnácti sezonách v době, kdy většina jeho vrstevníků už dávno nehrála.
Pastrňák je někde mezi nimi. Na tisícovku dosáhne o pár let později než Jágr, ale o osm let dřív než Eliáš. Jágrovu metu nedostihne v dohledné době. Chybí mu 982 bodů, což by i při jeho nejlepším tempu znamenalo zhruba deset dalších plných sezon. Tisícovka mu ale zajistí místo vedle obou legend.
Z hvězdy kapitánem
Tisíc bodů zní jako jubileum, ale v Bostonu jde o víc. Pastrňák se 27. září 2026 stal 28. kapitánem v historii Bruins. Klub byl od března 2025, kdy Marchanda vyměnil na Floridu, bez kapitána. Premiéru s „C“ odehrál 30. září proti New York Rangers a Boston vyhrál 3:0. Na první gól si ale musel počkat až do zápasu s Utahem.
Podle NHL.com Pastrňák při převzetí role zdůraznil, že vedení týmu nebude jeho sólová úloha a že Bruins dál počítají s kolektivním vedením. Pro kabinu je to rozumný přístup. Fakta ale ukazují, že Boston staví především na něm. Pastrňák je ve čtvrtém roce osmileté smlouvy v celkové hodnotě zhruba dvou miliard korun a v týmu, který po odchodu Marchanda hledal novou tvář, je nejvýraznějším hráčem.
Kapitánská role mění hlavně to, jak se jeho výkony posuzují. Dosud byl Pastrňák střelcem, od kterého se čekaly body. Teď se od něj čekají výhry. Dvoubodový večer v prohraném zápase je pro něj jako kapitána menší úspěch než gól, který rozhodne vyrovnané utkání. Sturm, který Bruins vede od června 2025 a sází na komunikaci a práci s mladými hráči, potřebuje lídra, jehož výkony táhnou i ostatní. Brunetův první bod v NHL, asistence u Pastrňákova gólu, je právě takovým příkladem.
Co ho čeká v nejbližších dnech
Další šanci přidat body má Pastrňák 10. října doma proti Philadelphii. Potom Boston čeká čtyřzápasová cesta po západě: San Jose 13. října, Anaheim 16. října, Los Angeles 17. října a Dallas 20. října. Kvůli časovému posunu budou zápasy v Česku k vidění hlavně v noci a ráno.
Čeští diváci mají letos k dispozici přenosy NHL na Nově a Primě, které dohromady odvysílají 24 zápasů týdně. Vybraná utkání jsou na volně dostupných kanálech Nova Action a Prima Sport. Všechny zápasy včetně záznamů nabízí NHL.tv na platformě DAZN.
Pastrňák není jediným Čechem, kterému se v úvodu sezony daří. Tomáš Hertl si den před ním připsal při výhře Vegas 6:2 v Seattlu také dva góly a dvě asistence. Oba góly dal rovněž v přesilovce. Český bodový souboj se tak rozjíždí naplno, Pastrňák ale jako jediný míří k tisícovce.
Až puk po jeho tisícím bodu někdo uloží do vitríny, nebude už připomínat jen úspěšného střelce. Bude to suvenýr kapitána, který v Bostonu převzal tým po Marchandovi. A jestli se to podaří v únoru v Torontu, bude to pro Bruins o to sladší.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka