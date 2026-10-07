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Pastrňák brzy bude třetí nejlepší střelec v historii Bruins. Přeskočíl i Židlického v zápasech a Hamrlíka v přesilovkách

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Havířovský rodák David Pastrňák se pozvolna přibližuje dalším významným zápisům v historii Boston Bruins. Český kanonýr má v NHL za klub 420 gólů a na dosah už má bývalé spoluhráče Brada Marchanda i Patrice Bergerona. K zajímavým milníkům se blíží také Radek Faksa, Filip Hronek nebo Connor McDavid.
Pastrňák brzy bude třetí nejlepší střelec v historii Bruins. Přeskočíl i Židlického v zápasech a Hamrlíka v přesilovkách

Pastrňák brzy bude třetí nejlepší střelec v historii Bruins. Přeskočíl i Židlického v zápasech a Hamrlíka v přesilovkách

Zdroj: Boston Bruins
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 07:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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