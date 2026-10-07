Pastrňák brzy bude třetí nejlepší střelec v historii Bruins. Přeskočíl i Židlického v zápasech a Hamrlíka v přesilovkách

Pastrňák brzy bude třetí nejlepší střelec v historii Bruins. Přeskočíl i Židlického v zápasech a Hamrlíka v přesilovkáchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pastrňák brzy bude třetí nejlepší střelec v historii Bruins. Přeskočíl i Židlického v zápasech a Hamrlíka v přesilovkáchZdroj: Boston Bruins
Článek byl publikován 07.10.2026 07:36
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