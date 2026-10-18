Pasta z jedlé sody a peroxidu vodíku za 15 Kč vrátí i 20 let starým hrncům původní lesk. Stačí 15 minut a houbička

Hrnce a pánve se často stávají obětí odolných mastných skvrn a usazenin. Dokonce i moderní myčky nádobí mají problém se s těmito typy skvrn zcela vypořádat. Naštěstí existují dvě osvědčené metody, díky nimž může vaše nádobí zářit jako nové.
Osvědčená metoda vyvařování
První metoda je klasická a připomíná techniky, které používaly naše maminky a babičky: vyvařování. Potřebovat budete:
Velké hrnce Drobné nádobí (např. šálky, vidličky, lžíce) Vodu 150 g jedlé sody Kousek kvalitního mýdla
Začněte tím, že na dno dřezu umístíte velké hrnce a do nich pak menší kusy nádobí, např. šálky, vidličky a lžíce. Poté nalijte vodu do hrnců tak, aby nádobí bylo zcela zakryto. Do vody přidejte 150 g jedlé sody a také do ní nastrouhejte kousek mýdla.
Postavte hrnce na sporák a přiveďte vodu k varu. Nechte ji chvíli vařit. Po vyvaření bude nádobí zbaveno veškeré mastnoty a nečistot a opět získá svůj původní lesk. Horkou vodou můžete také otřít parapety a dveře skříněk.
Zdroj fotografie: Depositphotos Aby se vaše oblíbené hrnce a pánve opět leskly jako dřív, vyčistěte je jednoduchým prostředkem z domácích zdrojů Roztok jedlé sody a peroxidu vodíku
Druhá metoda kombinuje sílu jedlé sody a peroxidu vodíku a vytváří účinnou čisticí směs. Zde je návod, jak ji vyrobit a použít:
3 polévkové lžíce jedlé sody 3 polévkové lžíce peroxidu vodíku 1 polévková lžíce prostředku na mytí nádobí
V misce smíchejte jedlou sodu, peroxid vodíku a prostředek na mytí nádobí a vytvořte konzistenci pasty. Naplňte hrnce a pánve vodou a postavte je na sporák.
Po uvedení vody do varu ji slijte a současně vyčistěte odtokové trubky. Poté vydatně naneste pastu z jedlé sody a peroxidu vodíku na všechny povrchy, dokud je nádobí ještě horké. Nechte ji působit 10 až 15 minut, víc není třeba. Zdroj fotografie: Depositphotos Jedlá soda společně s peroxidem vodíku si poradí i s těmi nejzašlejšími skvrnami
Jakmile směs zaschne, získá konzistenci pasty. V tom okamžiku začněte hrnce drhnout drsnou stranou vlhké houbičky. Případné
odolné zbytky lze odstranit kovovou drátěnkou (případně si vezměte tu na nerez nebo na teflon, pokud je to třeba). A na opravdu odolné skvrny platí i sůl, soda a citron. Co si ještě pohlídat
Tuto metodu doporučujeme zejména pro čištění smaltovaného a nerezového nádobí – to ostatní by se mohlo poškodit. Rozlučte se s odolnými skvrnami jednou provždy.
https://youtu.be/3bZ4Za9J8Dg
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři