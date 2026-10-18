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Pasta z jedlé sody a peroxidu vodíku za 15 Kč vrátí i 20 let starým hrncům původní lesk. Stačí 15 minut a houbička

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Jedlá soda společně s peroxidem vodíku si poradí i s těmi nejzašlejšími skvrnami. Stačí si jen vytvořit čisticí pastu a pustit se do práce.
Zašlou nečistotu na špinavém nádobí spolehlivě zničí soda s peroxidem vodíku

Zašlou nečistotu na špinavém nádobí spolehlivě zničí soda s peroxidem vodíku

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 17:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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