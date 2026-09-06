Parkujete před vlastní garáží? I majitel domu může dostat tučnou pokutu, Češi o tom vůbec netuší

Majitelé rodinných domů často berou prostor před vlastními vraty jako místo, které mohou využívat podle svého. Rozhodující ale není vlastnictví domu nebo garáže, nýbrž to, kde automobil skutečně stojí. Pokud je odstavený na veřejné pozemní komunikaci před vjezdem vedoucím z pozemku, vztahují se na řidiče běžná pravidla silničního provozu. Zákon výslovně uvádí, že řidič nesmí zastavit ani stát před vjezdem na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo ni. Typickým příkladem je právě výjezd ze dvora, zahrady nebo garáže. V ustanovení přitom není výjimka, která by toto pravidlo rušila v případě, že automobil i přilehlá nemovitost patří jednomu člověku. Jiná situace samozřejmě nastává tehdy, pokud vůz stojí celý na vlastním pozemku a nezasahuje do veřejné komunikace.
V praxi však není každé auto před vraty automaticky okamžitě odtaženo. Při řešení konkrétní situace mohou policisté nebo strážníci zohledňovat okolnosti na místě, například zda je skutečně zřejmé, že jde o používaný vjezd, zda automobil omezuje provoz nebo zda někomu znemožňuje příjezd či výjezd. Právě rozpoznatelnost vjezdu může být důležitá také v situaci, kdy před garáží zaparkuje cizí řidič. Pokud vrata splývají s plotem a chybí například snížený obrubník, nemusí být na první pohled patrné, že se zde skutečně vjíždí na pozemek. Majitel proto nemůže automaticky počítat ani s tím, že po zavolání městské policie bude cizí automobil ihned odtažen. O dalším postupu se rozhoduje podle konkrétních okolností a samotný oznamovatel nemůže odtah jednoduše nařídit.
Pro řidiče z toho plyne poměrně jednoduché pravidlo. Prostor před vlastními vraty na ulici není soukromým parkovacím místem jen proto, že za nimi stojí jejich dům nebo garáž. Pokud chtějí mít jistotu, že parkují v souladu s předpisy, měli by automobil odstavit přímo na svém pozemku nebo na jiném místě, kde je stání povoleno. Stejně opatrní by měli být i při parkování před cizími vjezdy. Zákaz totiž platí bez ohledu na to, komu daná nemovitost patří. Dlouholetý zvyk parkovat několik metrů od vlastních dveří proto ještě neznamená, že je takové stání automaticky v souladu se zákonem.
zdroje: auto.cz, zakonyprolidi.cz, policie.gov.cz