Parkoviště ÖBB nemají závory, past čeká až u výjezdu. Bez platné jízdenky tam řidič zaplatí 52 eur místo dvou

Spor se týká dvou tyrolských nádraží, Jenbachu a Fritzens-Wattens. Tamní parkoviště provozují ÖBB společně s firmou APCOA jako zařízení Park & Ride a smí je využívat jen ten, kdo dál pokračuje veřejnou dopravou. V Jenbachu takový režim běží od listopadu 2021. Ve Fritzens-Wattens se nový parkovací dům se 155 místy otevřel v prosinci 2025. Pravidlo tedy platí roky a předmětem sporu je, jak srozumitelně se o něm řidič dozví ještě před vjezdem.
Zelená nebo červená? O výjezdu rozhoduje kód z jízdenky
U vjezdu nestojí rampa ani automat na lístky a řidič nic neprotahuje. Kamera ANPR přečte registrační značku při vjezdu a znovu při výjezdu. Teprve u terminálu u výjezdu musí řidič přiložit 2D nebo QR kód z platné jízdenky na vlak či autobus. Systém kód spáruje se značkou, ověří nárok a rozsvítí zelenou. Bez platného kódu svítí červená.
Prvních 15 minut je bezplatných. Podmínky ÖBB tuto lhůtu nazývají „Karenzzeit“ a vejde se do ní vysazení spolujezdce i rozhodnutí, že řidič nakonec parkovat nechce.
Po čtvrthodině se spouští tarif. Kdo má jízdenku, zaplatí v Tyrolsku 2 eura za den. Kdo ji nemá, zaplatí k tomu příplatek 50 eur, dohromady tedy 52 eur, přibližně 1 300 Kč. Den stání bez jízdenky tak vyjde šestadvacetkrát dráž než s ní.
Jak se zbavit příplatku, když jízdenku máte a jen jste ji nenaskenovali
Příplatek není správní pokuta od policie ani od obce. Podle všeobecných podmínek užívání ÖBB P+R vzniká už samotným vjezdem smlouva o užívání (Nutzungsvertrag). Patnáctiminutová lhůta má podle podmínek posloužit tomu, kdo s pravidly nesouhlasí a chce bezplatně odjet. Kdo zůstane déle, podmínky přijal.
Na tomto bodě staví kritiku tyrolská Arbeiterkammer, o které v září 2026 informovala stanice ORF Tirol. Podle ní řada řidičů čte podmínky až u terminálu u výjezdu, kde už svítí červená, a značení před vjezdem nestačí. Souhlas, který má vzniknout během čtvrthodiny, dává smysl jen u řidiče, který pravidlo viděl dřív, než zaparkoval. ÖBB odpověděly, že případ vyhodnotí a značení případně upraví.
Kdo platnou jízdenku měl, ale zapomněl ji naskenovat nebo terminál kód nepřečetl, má na nápravu 48 hodin. Stačí poslat APCOA e-mailem fotografii jízdenky a registrační značku, případně využít jejich samoobslužný portál. Příplatek se pak stornuje a zůstane jen běžné parkovné. Obec Jenbach na svém webu navíc uvádí, že i po zaplacení lze do 14 dnů reklamovat, pokud řidič doloží doklad o platbě a fotografii jízdních dokladů.
Která nádraží na cestě přes Rakousko mají stejný systém
Kamery a sken jízdenky fungují na desítkách parkovišť ÖBB P+R po celém Rakousku. APCOA na svém webu uvádí lokality ve Vídni, v Dolním a Horním Rakousku, v Salcbursku i ve Štýrsku. Příplatek 50 eur pro řidiče bez platné jízdenky platí všude stejně.
Liší se jen základní tarif. Ve Vídni parkuje držitel jízdenky prvních pět dnů zdarma a teprve od šestého dne platí 3 eura denně, zatímco v Tyrolsku se 2 eura platí od prvního dne.
Řidiče, kteří Rakouskem projíždějí na západ nebo na jih, se týkají hlavně uzly na hlavních koridorech. Největší z nich je St. Pölten s 1 800 místy, dále Wels, Attnang-Puchheim, Vöcklabruck, Bischofshofen, Schwarzach-St. Veit a Schwaz, k tomu tyrolský Jenbach a Fritzens-Wattens.
Výzvu z Rakouska může vymáhat i inkasní kancelář
Podmínku návazné veřejné dopravy znají i pražská parkoviště P+R pod hlavičkou PID. Provozní řád formálně vyžaduje, aby řidič pokračoval městskou hromadnou dopravou, a počítá s tím, že nárok prokáže jízdním dokladem. Parkovné je ovšem pevné, 100 Kč na některých místech a jinde polovina za 24 hodin, a kamery ani skenery vazbu na jízdenku nehlídají. Mimo Prahu bývají parkovací plochy u nádraží volně přístupné a často zdarma.
APCOA má podle svých podmínek ochrany osobních údajů po uplynutí 48 hodin bez nápravy možnost zjistit držitele vozidla, poslat mu platební výzvu a předat pohledávku inkasní kanceláři, právníkovi nebo soudu. Česká registrační značka podle zveřejněných podmínek výjimkou není. Jak přesně APCOA postupuje vůči českému registru vozidel, se veřejně dohledat nedá, takže spoléhat na to, že výzva do Česka nedorazí, je riskantní.
Které jízdenky terminál uzná a co dělat s lístkem od WESTbahn
Parkoviště v tomto režimu poznáte podle kamer u vjezdu a terminálu se skenerem kódů u výjezdu. Zaparkovat tam má smysl jen tehdy, když opravdu pokračujete vlakem nebo autobusem a máte jízdenku s QR nebo 2D kódem. Terminál uzná i Klimaticket a regionální jízdenky, v Jenbachu také doklady Zillertalbahn a Achenseebahn. Kdo cestuje se soukromým dopravcem WESTbahn, musí si vyžádat speciální výjezdový doklad.
Kdo u nádraží jen někoho vysazuje nebo vyzvedává, musí odjet do 15 minut. Platba u terminálu probíhá výhradně kartou.