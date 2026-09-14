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Trefila traverzu i lampu. Zpitá žena bez řidičáku bourala v Olomouci

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Šťastný den neměla dvaatřicetiletá žena, která s automobilem Alfa Romeo na parkovišti v Olomouci narazila do kovové traverzy a do sloupu veřejného osvětlení. Měla totiž 2,5 promile alkoholu v dechu, navíc zákaz řízení a automobil bez zákonného pojištění.
Trefila traverzu i lampu. Zpitá žena bez řidičáku bourala v Olomouci

Trefila traverzu i lampu. Zpitá žena bez řidičáku bourala v Olomouci

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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