Parkování v centru Jihlavy je dnes zdarma. Závory v Cityparku jsou zvednuté
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Parkování v centru Jihlavy je dnes zdarma. Závory v Cityparku jsou zvednutéZdroj: Lenka Dvořáková
Článek byl publikován 16.11.2026 12:37
Vysočinští kriminalisté zadrželi v minulém týdnu na různých místech republiky šest osob. Měli podvádět...
V neděli večer zasahovali hasiči v Bobrové na Žďársku, kde hořela půda, zásah se bohužel neobešel bez zranění.
Skiareály na Vysočině jsou připravené na zimní sezonu. Kromě mrazu a sněhu by kvůli letošnímu suchu...
Zimní stadion Na Lapači dnes viděl utkání domácího Vsetína proti hokejistům Dukly Jihlava. Valaši, kteří...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Jihlavané byli v sobotu štědří, pro lidi v nouzi věnovali 1,6 tuny pomoci
- Podvodníci s energiemi se zaměřili na seniory. Škoda jde do desítek milionů
- Po závadě na komínu začalo večer hořet na půdě, škoda je sedm milionů
- Skiareály na Vysočině jsou připravené, čekají na mráz. Bude se i bruslit a běžkovat