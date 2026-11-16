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Parkování v centru Jihlavy je dnes zdarma. Závory v Cityparku jsou zvednuté

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Mile překvapení byli dnes řidiči, kteří přijeli do Cityparku zaparkovat. Závory jsou totiž nahoře, což znamená bezplatné parkování i na dobu delší než obligátní tři hodiny.
Parkování v centru Jihlavy je dnes zdarma. Závory v Cityparku jsou zvednuté

Parkování v centru Jihlavy je dnes zdarma. Závory v Cityparku jsou zvednuté

Zdroj: Lenka Dvořáková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.11.2026 12:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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