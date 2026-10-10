Park Javorka v České Třebové prochází obnovou, první změny jsou vidět

Česká Třebová se pustila do obnovy parku Javorka, který místní Okrašlovací spolek založil v roce 1885 kolem stejnojmenného pramene. Na třech hektarech komponovaných ve volném anglickém stylu jsou dnes patrné první změny, na rozhraní vyhlídkové a okrajové části parku vzniká celoroční květnatá louka s jarními cibulovinami.
Radnice si nechala vypracovat manuál, který přesně stanovuje, jak o park pečovat. Práce již začaly v okolí potůčku a pomníku Jana Amose Komenského ve vyhlídkové části. Město navíc připravuje zvýšení přítoku vody z pramene Vrbovka do rybníku Javorka. Na příští rok je plánováno zadání projektové dokumentace pro obnovu centrální části parku.
Manuál zároveň pojmenovává řadu problémů, které park trápí. Zámková dlažba je místy nadzvedávána kořeny stromů, část laviček, košů a lamp dosluhuje a dřevěné hřiště u amfiteátru je na konci své životnosti. Ani zeleň není v dobrém stavu, některé stromy chřadnou, keřové porosty jsou místy příliš husté a trávníky jsou poškozené nebo zaplevelené.
Park ukrývá několik historicky a umělecky cenných prvků. Bosenský pavilon pochází z roku 1904, stojí zde hudební pavilon Antonína Bennewitze nebo socha Šárky, která je chráněna jako kulturní památka. Nechybí ani pomník Mistra Jana Husa a díla současných umělců. Stav těchto prvků je podle manuálu různý, část z nich si žádá obnovu.
Plánované změny jsou rozděleny do dvou etap. V té první mají přijít bezpečnostní zásahy u stromů, úprava centrální části, rekonstrukce parkových cest a výměna mobiliáře. Lavičky, koše i další prvky mají napříště mít jednotný vzhled. Hlavní cesty dostanou kamenný nebo kvalitní betonový povrch, vedlejší trasy budou dlážděné žulovými kostkami. Některé vyšlapané pěšiny se změní na řádně zpevněné cesty, zatímco zarůstající a nevyužívané trasy z parku zmizí úplně.
Druhá etapa se zaměří na ostatní části parku. Průběžně má město zajišťovat odborné ošetřování stromů, odstraňování neperspektivních a náletových dřevin a dosazování nové zeleně. V okrajových částech mají přibýt další květnaté louky. "Cílem je, aby se park stal nejen funkčním a uceleným prostorem, ale také atraktivním a vyhledávaným místem klidu a odpočinku v širším kontextu města," uvedla radnice.
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