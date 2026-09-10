Pařížské rohlíčky, které chutnají jako z poctivé cukrárny a vrací na sváteční stůl tu nejlepší nostalgii

Pařížské rohlíčky jsem roky obcházela. Na pohled vypadaly jako cukroví, u kterého člověk potřebuje pevnou ruku, klid a dost času navíc. Pak jsem jednou zkusila dát těsto do silikonové formy a bylo rozhodnuto. Kousky vycházejí stejně velké, po upečení jsou křehké a krém ze se dá připravit bez cukrářských kouzel. Dělám je většinou pár dní před svátky, nechám je pořádně vychladit a teprve pak přijdou na řadu s čokoládou. salka, másla a čokolády
drží pohromadě díky Ořechové těsto vajíčku a troše hladké mouky. Není kolem toho potřeba dělat složitý obřad. Kdo nechce každý rohlíček tvarovat ručně, tomu silikonová forma ušetří docela dost práce. A upřímně, i nervů.
Můj tip zní: Pokud máte doma silikonovou formu na rohlíčky, použijte ji bez váhání. Tvar bude pravidelnější, kousky se propečou podobně a krém se na ně nanáší o něco lépe. Je to maličkost, ale na tácu s vánočním cukrovím je vidět hned. Pařížské rohlíčky patří k české sváteční klasice
Pařížské rohlíčky se u nás řadí mezi
tradiční vánoční cukroví, i když název zní honosněji, skoro jako z cukrárny někde za rohem od bulváru. Ve skutečnosti jde o dobře známou kombinaci: ořechový korpus, tmavší krém a čokoládová poleva. Tahle trojice se v domácích receptech drží už dlouho a podobnou podobu mívá i cukrářská verze. Recept na domácí pařížské rohlíčky
Doba přípravy: zhruba 60 minut + chlazení Doba pečení: asi 15 minut Počet porcí: přibližně 30 rohlíčků Ingredience pro přípravu
Ořechové rohlíčky: 100 g moučkového cukru 1 ks vejce 100 g mletých ořechů 1 vrchovatá lžíce hladké mouky
Krém: 1 plechovka světlého salka nebo tatry 250 g povoleného másla 100 g rozpuštěné čokolády
Poleva: 150 až 200 g čokolády na vaření nebo hořké čokolády 1 až 2 lžíce tuku na zředění podle potřeby Postup přípravy lahodných pařížských rohlíčků
1.
Připravte těsto. Do mísy dejte moučkový cukr, přidejte vejce a vyšlehejte směs do světlejší pěny. Potom přisypte mleté ořechy a hladkou mouku. Prošlehejte jen krátce, aby vznikla hustší hmota, která pořád půjde dobře vytlačit ze sáčku.
2.
Naplněte sáček nebo formu. Těsto přendejte do cukrářského sáčku s hladkou špičkou. Můžete ho stříkat na plech vyložený pečicím papírem do menších rohlíčků, nebo rovnou do silikonové formy, pokud ji máte po ruce.
3.
Pečte dozlatova. Troubu předehřejte na 170 °C a rohlíčky pečte přibližně 15 minut. Hotové jsou, když lehce zezlátnou a povrch už nevypadá vlhký.
4.
Nechte korpusy vychladnout. Upečené rohlíčky opatrně vyjměte a nechte je úplně vystydnout. U teplých korpusů se spěch nevyplácí. Krém by na nich měknul a nedržel by tvar. Vyšlehejte krém
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5. Do mísy dejte
povolené máslo a Salko. Šlehejte, dokud nebude směs hladká. Nakonec přidejte rozpuštěnou čokoládu, ale jen vlažnou, ne horkou. Krém pak ještě krátce prošlehejte.
6.
Rohlíčky naplňte. Krém přesuňte do sáčku a nastříkejte ho na vychladlé korpusy. Není potřeba dávat ho přehnaně moc. Nejlepší jsou podle mě tehdy, když je krém výrazný, ale ořechový základ se v něm úplně neztratí.
7.
Nechte ztuhnout. Nazdobené rohlíčky dejte nejméně na 1 až 2 hodiny do chladu. Krém zpevní a čokoládová poleva se potom na povrchu chytá mnohem lépe.
8.
Připravte polevu. Ve vodní lázni, případně velmi opatrně v menším rendlíku, rozpusťte čokoládu. Podle potřeby přidejte trochu tuku, aby byla poleva hladká. Neměla by být hustá jako pasta, ale ani tak řídká, že z rohlíčků okamžitě steče.
9.
Namáčejte do čokolády. Jakmile je krém pevný, berte rohlíčky jeden po druhém a vrchní část namáčejte do polevy. Pokládejte je na mřížku nebo na pečicí papír a nechte čokoládu zatuhnout.
10.
Podávejte a skladujte správně. Hotové pařížské rohlíčky uchovávejte v chladu, ideálně v uzavřené krabici. Nejlépe v jedné vrstvě, případně proložené papírem. Na stůl je dávám až chvíli před podáváním, protože úplně studený krém chuťově tolik nevynikne. Foto: Cooky.cz, Hotové rohlíčky uchováme v chladu, ideálně v uzavřené krabici Rady a tipy redakce k povedeným pařížským rohlíčkům Pokud rohlíčky stříkáte přímo na pečicí papír, nechte mezi nimi trochu místa. Při pečení se nepatrně rozjedou do stran. Rozpuštěnou čokoládu přidávejte do krému až vlažnou. Horká čokoláda může máslový krém srazit a oprava pak bývá zbytečně protivná. Osvědčilo se upéct korpusy den předem a zdobení nechat až na další den. Práce je klidnější a křehké kousky se tolik nemačkají v ruce. Chcete-li tenkou čokoládovou vrstvu, která rohlíčky zbytečně nezatíží, nepřelévejte je polevou lžící. Stačí je krátce otočit vrškem dolů do čokolády a přebytek nechat odkapat. U pařížských rohlíčků se tahle jemnost pozná.
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