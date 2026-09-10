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Pařížské rohlíčky, které chutnají jako z poctivé cukrárny a vrací na sváteční stůl tu nejlepší nostalgii

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Na pařížské rohlíčky jsem si dřív netroufala, protože mi připadaly jako cukroví pro trpělivější ruce, než mám já. Pak jsem zkusila těsto nastříkat do silikonové formy a od té doby je dělám právě takhle. Jsou hezky stejné, křehké a s krémem ze Salka, másla a čokolády se povedou i v běžné domácí kuchyni.
Obrázek k receptu na Pařížské rohlíčky, které chutnají jako z poctivé cukrárny a vrací na sváteční stůl tu nejlepší nostalgii

Obrázek k receptu na Pařížské rohlíčky, které chutnají jako z poctivé cukrárny a vrací na sváteční stůl tu nejlepší nostalgii

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Pařížské rohlíčky, které chutnají jako z poctivé cukrárny a vrací na sváteční stůl tu nejlepší nostalgii
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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