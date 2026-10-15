Pařez po pokáceném stromě zmizí sám, stačí do něj vyvrtat díry a nasypat lžičku hnojiva za pár korun. Kopání ani pila nejsou třeba

Po odstranění stromu vám často zůstane problém, který trápí mnoho zahradních nadšenců – starý pařez. Ne vždy je třeba volat těžkou techniku a namáhat si záda. Pokud zvolíte vhodný postup, zmizí velmi brzy skoro sám. Stačí na něj použít jakákoliv běžně dostupná dusíkatá hnojiva.
Jak si poradit se starým pařezem
Pokud si myslíte, že pokácení stromu bylo nejtěžší částí celé anabáze, pak se mýlíte – boj s pařezem bývá obvykle ještě horší. I proto se ho řada lidí snaží spíše využít. Může například posloužit jako základ pro nápaditý zahradní stůl nebo platforma pro květiny. Ovšem pokud vám zabírá místo, bude rozhodně lepší ho hned odstranit.
Dusíkatá hnojiva: Řešení pro zatvrzelé pařezy
Velikost pařezu je klíčovým faktorem, který určuje náročnost daného úkolu. Šířka pařezu vypovídá o bývalých rozměrech stromu – a čím je větší, tím
je pravděpodobnější, že jeho kořeny sahají hluboko pod povrch vaší zahrady. Pokud se potýkáte s nepoddajnými pařezy, přicházejí na pomoc dusíkatá hnojiva. Chcete-li je použít, pak začněte odkopáním vrstvy půdy hluboké přibližně 5 cm. Zdroj fotografie: Depositphotos
Poté vyvrtejte kolem pařezu několik otvorů třeba pomocí vrtáku nebo šneku. Tento postup sice nevyvolá okamžitý zánik pařezu, ale za předpokladu, že
budete důsledně doplňovat obsah dusíku, spustí postupný a účinný rozklad pařezu v průběhu dvou až tří let. Ačkoli vyžaduje trpělivost a trvalé úsilí, výsledkem bude krásná zahrada bez překážek. Pomoci mohou i houby
Pokud na odstranění pařezu nijak zvlášť nespěcháte, pak vám mohou pomoci saprofytické
houby, konkrétně Peniophora gigantea alias kornatec obrovský. Jde o druh dřevokazné houby vyskytující se na mrtvém dřevě. Má tendenci růst výrazně velkými plodnicemi, což jí dodává přídomek „gigantea“. Tento druh houby je považován za saprotrofní organismus, což znamená, že se živí rozkládajícím se organickým materiálem, jako je například dřevo. Zdroj fotografie: Depositphotos
A její násadu snadno seženete ve specializovaných obchodech. Aplikace houby na pařez a jeho zakrytí zeminou pro
udržení optimální vlhkosti zahájí postupný proces rozkladu. V závislosti na odolnosti pařezu může tento postup trvat až čtyři roky. Jde však o ekologickou metodu, takže pokud to s přírodou myslíte vážně, určitě byste ji neměli hned zavrhovat. Další možností jsou například solné granule. Broušení a vykopání pařezu
Pokud nemáte čas a trpělivost vám dochází, zbývají dvě alternativy: broušení pařezů a jejich vykopání. Broušení pařezů spočívá ve
snížení pařezu na minimální úroveň pomocí specializovaných strojů. Naproti tomu vykopání ho odstraní i s větší částí kořenů. A provést ho můžete buď ručně nebo za pomoci speciální techniky – za tu už však budete muset zaplatit.
VIDEO Jak odstranit pařez do 5 minut jednoduše a rychle
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři