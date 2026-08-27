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Párek nebo salám každý den není bez následků. Riziko cukrovky roste o 11 %

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Nechali byste si na zahradě azbest, když víte, že je zdravotně nebezpečný? Určitě ne. Tak proč konzumujete zpracované maso?
Párek nebo salám každý den není bez následků. Riziko cukrovky roste o 11 %

Párek nebo salám každý den není bez následků. Riziko cukrovky roste o 11 %

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Storicko.cz

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