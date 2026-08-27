Párek nebo salám každý den není bez následků. Riziko cukrovky roste o 11 %

Zní to možná trochu šíleně. Bohužel je to však pravda. Zpracované maso jako jsou párky, uzené nebo salámy jsou stejně karcinogenní jako azbest. 50 gramů takového masa denně zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva o 18 %. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), součást Světové zdravotnické organizace (WHO), klasifikovala zpracované maso jako lidský karcinogen a zařadila ho do skupiny 1 spolu s tabákem a azbestem. Tato klasifikace znamená, že existují dostatečné důkazy o tom, že zpracované maso může způsobovat rakovinu u lidí, nikoli však, že je stejně nebezpečné nebo má stejnou sílu karcinogenního účinku jako azbest.
Slanina, párky ani konzervy
Rozhodnutí zařadit zpracované maso mezi karcinogeny skupiny 1 znamená, že existují dostatečné vědecké důkazy podporující jeho souvislost s rozvojem rakoviny u lidí. Zpracované maso zahrnuje výrobky, které prošly procesy, jako je solení, uzení, nakládání nebo fermentování. Jde tedy o šunky, slaninu, klobásy, párky nebo zavařeniny. Stejně tak do této kategorie spadá konzervované nebo sušené maso.
Hrozí navíc také cukrovka
Studie publikovaná v časopise Nature Medicine naznačuje, že pravidelná konzumace i malého množství zpracovaného masa je spojena se zvýšeným rizikem cukrovky 2. typu. Jeho konzumace tak není nebezpečná jen z důvodu možnosti vzniku rakoviny.
Analýza provedená vědci z Washingtonské univerzity v Seattlu zahrnovala více než 60 předchozích vědeckých publikací o vlivu stravy na zdraví. Zjištění publikovaná v časopise Nature Medicine naznačují, že i velmi malé porce potravin, jako jsou párky v rohlíku a klobásy, mohou mít na tělo významný vliv.
Lidé, kteří pravidelně jedí zpracované maso, byli porovnání s těmi, kteří tyto výrobky omezují. Výsledky byly neúprosné. Ukázalo se, že denní konzumace je jednoho párku v rohlíku byla spojena s 11 % zvýšeným rizikem cukrovky 2. typu. Odborníci zdůrazňují, že s ohledem na současné údaje je obtížné určit bezpečnou úroveň konzumace zpracovaného masa, pokud se v jídelníčku objevuje pravidelně.
Neškodí nám jen maso
Je jasné, že pro lidské tělo není nevhodné jen zpracované maso. Co se týká cukrovky, skrytý dopad mají především nápoje s vysoký obsahem cukru. Pokud budeme hovořit o rakovině, škodí především tabák, ale například také alkoholické výrobky. Nebezpečné jsou však i jiné látky nebo potraviny.
V rozhovoru pro CNN dietolog Gunter Kuhnle poukázal na to, že minimálně zpracované potraviny jsou klíčové pro zdraví a dlouhověkost. Domnívá se, že obzvláště prospěšná je strava založená na zelenině, ovoci, celozrnných obilovinách, luštěninách a ořeších, stejně jako na fermentovaných mléčných výrobcích.
Nejde o jeden produkt, ale o důslednost stravovacích návyků, na kterém záleží nejvíce. Malé, ale pravidelné odchylky od zdravé stravy mohou časem ovlivnit fungování těla a zvýšit riziko vzniku chronických onemocnění.
Zdroje článku: www.rynekzdrowia.pl, onkopedia.pl, www.nature.com, www.storicko.cz